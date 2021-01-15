Дефицит витамина А: что нужно знать

Симптомы дефицита витамина А могут различаться по степени тяжести / Pixabay

Витамин А - важное питательное вещество, которое играет роль во многих жизненно важных функциях организма. Дефицит может возникнуть, когда человек не получает достаточно витамина А для удовлетворения потребностей своего организма, и может привести к тревожным симптомам.

Диета - это самый простой способ получить достаточное количество витамина А для большинства людей. В некоторых случаях врачи могут порекомендовать добавки или другие формы витамина А, чтобы восполнить очень мало запасов.

Симптомы дефицита витамина А могут различаться по степени тяжести, и у некоторых людей симптомы могут быть более серьезными, чем у других. Ниже приведены некоторые возможные симптомы, которые могут возникнуть у людей:

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Вопросы, связанные со зрением

По данным Американской академии офтальмологии, проблемы со зрением часто встречаются у людей с дефицитом витамина А.

Сначала глаза могут стать очень сухими, что может повредить роговицу и сетчатку.

Ночная слепота также может возникать в результате дефицита витамина А. Это приводит к тому, что человек не может видеть или испытывает проблемы со зрением при слабом освещении, что в конечном итоге приводит к полной слепоте ночью.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что куриная слепота - один из первых признаков дефицита витамина А.

В тяжелых случаях глаз продолжает высыхать, и в роговице могут накапливаться ткани. Это, в свою очередь, может привести к помутнению роговицы, появлению повреждений и разрушению.

Частые инфекции

Витамин А играет ключевую роль в иммунной функции. Человек с дефицитом витамина А может чаще болеть инфекциями, так как не может бороться с ними так же легко.

Проблемы с кожей

Некоторые люди с дефицитом витамина А могут заметить проблемы с кожей, такие как сухость, зуд и шелушение. У некоторых могут возникнуть аналогичные проблемы с волосами и кожей головы.

Проблемы с фертильностью

Витамин А играет важную роль в воспроизводстве, и его дефицит может вызвать бесплодие и затруднения при зачатии ребенка.

Задержка роста

Витамин А играет роль в создании здоровых клеток. Недостаток ключевого витамина может замедлить рост или вызвать задержку роста у детей или замедление роста костей.

Причины дефицита

Причина дефицита витамина А в недостаточном поступлении витамина А в организм или наличие основной проблемы, которая приводит к тому, что организм не усваивает или не использует витамин А эффективно.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дефицит витамина А редко встречается в развитых странах, таких как США, и распространен в развивающихся странах, где люди не имеют такого доступа к витамину А.

Некоторые люди могут быть более подвержены риску дефицита витамина А, в том числе:

недоношенные дети

беременные или кормящие

младенцы и маленькие дети в развивающихся странах

Кроме того, вторичный дефицит может возникнуть у людей, у которых есть основные проблемы, которые мешают способности организма использовать витамин А, например, у людей с:

муковисцидозом

хронической диареей

глютеновой болезнью

дуоденальным шунтированием

обструкцией желчных протоков

циррозом

Маленькие дети и беременные женщины в странах с низким доходом подвергаются наибольшему риску серьезных последствий дефицита витамина А.

Почему важен витамин А?

Витамин А играет важную роль во многих функциях организма. Национальные институты здоровья (NIH) отмечают, что витамин А важен для функции:

зрения

иммунной системы

репродуктивной системы

Между витамином А и зрением существует важная связь. Витамин А не только помогает создавать оболочки глаза и роговицы, но и является ключевым соединением белка в организме, называемого родопсином, который поглощает свет в сетчатке.

Витамин А также играет решающую роль в росте клеток в других областях и помогает нормальному формированию и функционированию клеток в сердце, легких, почках и других органах.

Узнайте больше о витамине А и его функциях здесь.

Формы витамина А

В рационе человека есть две формы витамина А. Первый - это предварительно сформированный витамин А, такой как ретинол, который поступает из животных источников, включая мясо, рыбу и молочные продукты.

Вторая форма - это каротиноиды провитамина А, такие как бета-каротин. Эти соединения не являются пригодными для использования формами витамина А, поскольку они существуют в природе, но организм преобразует их в пригодную для использования форму витамина А.

Обе формы витамина проходят дополнительный метаболизм в организме, становясь активными сетчаткой и ретиноевой кислотой.

Продукты, богатые витамином А

Существует ряд простых диетических источников витамина А. Он включает как растительные, так и животные источники, поэтому, как правило, легко соблюдать рекомендации по потреблению при соблюдении здоровой и сбалансированной диеты.

NIH перечисляет ряд растительных и животных источников витамина А и их значения.

Растительные источники витамина А включают:

печеный сладкий картофель: 1403 мкг

отварной шпинат: 573 мкг на 1/2 стакана

сырая морковь: 459 мкг на 1/2 стакана

сырая дыня: 135 мкг на 1/2 стакана

сырое манго: 112 мкг на цельное манго

сырые сладкие красные перцы: 117 за 1/2 чашки

обогащенные хлопья для завтрака: 90 мкг на порцию

Животные источники витамина А включают:

говяжья печень

сыр рикотта

атлантическая сельдь

обезжиренное молоко с добавлением витамина А

сваренное вкрутую яйцо

Добавки

Витамин А также поставляется в различных формах в качестве пищевой добавки. Врачи могут порекомендовать прием добавок, если человеку трудно получить достаточное количество витамина А из своего ежедневного рациона.

Эти добавки могут содержать предварительно сформированный витамин А или другие формы, такие как бета-каротин, или их смесь.

Когда обращаться к врачу

Любой, кто обеспокоен уровнем витамина А, может захотеть связаться со своим врачом, чтобы проверить эти уровни. Это может помочь диагностировать любое основное заболевание.

Люди с сопутствующими заболеваниями, которые могут подвергать их риску возникновения различных дефицитов, должны регулярно консультироваться со своим врачом, чтобы следить за уровнем витаминов и вносить необходимые коррективы.

Хотя ВОЗ отмечает, что дефицит витамина А редко встречается в развитых странах, где люди имеют доступ ко многим продуктам, богатым витамином А, у некоторых людей он все же может возникать. Любой, кто замечает признаки серьезной недостаточности, такие как ночная слепота, должен немедленно обратиться к врачу.

Витамин А - это жирорастворимый витамин, то есть организм хранит его в тканях. Возможно потребление слишком большого количества витамина А, что может привести к серьезным побочным эффектам. Человеку следует избегать приема высоких доз витамина А, если он не назначен и не контролируется медицинским работником.