Дефицит витамина D: нехарактерные признаки

Ощущение боли в мышцах, как если бы у вас были очень тяжелые ноги, может указывать на слишком низкий уровень этого витамина. / Фото pixabay.com

Витамин D имеет целый ряд преимуществ, включая поддержание здоровья костей, укрепление иммунной системы и обеспечение нормальной работы мышц, снижение артериального давления, борьбу с неврологическими расстройствами, включая депрессивное сезонное аффективное расстройство, улучшение спортивных результатов, снижение риска диабета и даже возможно слабоумие.

Ощущение боли в мышцах, как если бы у вас были очень тяжелые ноги, может указывать на слишком низкий уровень этого витамина.

Наличие здоровых костей защищает человека от различных заболеваний, в том числе от рахита. Рахит - это заболевание, при котором у детей становятся слабыми и мягкими. Это вызвано недостатком витамина D в организме.

Читайте такжеДефицит витамина В12: названы признаки

Человеку нужен витамин D, чтобы кальций и фосфор можно было использовать для построения костей. Если вы чувствуете тяжесть в ногах, вы не можете встать со стула или обычно чувствуете слабость, это может быть связано с недостатком витамина D в организме, который влияет на ваши мышцы и кости, сообщает Healthspan.

Недостаток может привести к деформации костей, включая рахит у детей, а также к боли и чувствительности в суставах, мышечной слабости и боли в позвоночнике, ребрах, плечах или тазу у взрослых из-за состояния, которое называется остеомаляция (мягкие кости).

"Если вы занимаетесь спортом, важно поддерживать высокий уровень витамина D, чтобы поддерживать работоспособность".

Что такое остеомаляция?

Остеомаляция означает заметное размягчение костей, чаще всего вызванное серьезным дефицитом витамина D, говорится в клинике Майо.

Размягченные кости детей и молодых людей с остеомаляцией могут привести к искривлению во время роста, особенно в опорных костях ног. Остеомаляция у пожилых людей может привести к переломам.

Лечение остеомаляции включает обеспечение достаточного количества витамина D и кальция, необходимых для укрепления костей, а также лечение заболеваний, которые могут вызвать это состояние.

Риск

Наибольшему риску дефицита витамина D подвержены пожилые люди, люди с избыточным весом и те, кто редко выходит на улицу.

По словам NHS, каждый должен стремиться к потреблению от 8,5 до 10 мкг витамина D в день.

В зимние месяцы солнечного света недостаточно для того, чтобы ваше тело вырабатывало витамин D.

Поэтому обычно рекомендуется, чтобы все принимали добавки витамина D в течение этих месяцев, чтобы увеличить количество в своем рационе. Добавки 10 мкг должно быть достаточно, чтобы помочь вам избежать симптомов дефицита витамина D.

Если вы не большой поклонник добавок витамина D, вы всегда можете увеличить потребление витамина D с помощью своего рациона.

Лучшие источники витамина D - жирная рыба, печень и яичные желтки.

Если позволяет погода, постарайтесь получить немного солнечного света хотя бы на 10 минут в день.