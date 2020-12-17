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Дефицит витамина В12: названы признаки

17 декабря 2020, 11:42
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Витамин B12 помогает поддерживать здоровье нервов и клеток крови и помогает вырабатывать ДНК.

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Витамин B12 помогает поддерживать здоровье нервов и клеток крови и помогает вырабатывать ДНК / Фото: deccanchronicle.com

Роль витамина B12 в организме часто считается само собой разумеющейся, пока вы не почувствуете его дефицит. Витамин B12 помогает поддерживать здоровье нервов и клеток крови и помогает вырабатывать ДНК - генетический материал всех клеток.

Следовательно, дефицит B12 может вызвать множество проблем, сообщает Express.co.uk. Исследования показывают, что красный язык с линейными поражениями является ранним признаком дефицита B12.

Отчет о клиническом случае, опубликованный в Журнале Американской академии дерматологии, описывает четырех пациентов с линейными поражениями полости рта, связанными с дефицитом витамина B12.

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Исследователи считают, что глоссит с линейными поражениями является ранним клиническим признаком дефицита витамина B12. "Мы рекомендуем определение витамина B12 у таких пациентов, даже при отсутствии анемии", - написали они.

Анемия - это состояние, при котором количество эритроцитов в крови или количество в них гемоглобина ниже нормы.

По данным NHS, если у вас анемия, вызванная дефицитом витамина B12, у вас могут быть и другие симптомы.

К ним относятся:

  • Бледно-желтый оттенок вашей кожи
  • Язвы во рту
  • Булавки и иглы (парестезия)
  • Изменения в вашей походке и движении
  • Нарушение зрения
  • Раздражительность
  • Депрессия
  • Изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя
  • Снижение ваших умственных способностей, таких как память, понимание и суждение (слабоумие).

"Некоторые из этих симптомов также могут возникать у людей с дефицитом витамина B12, но не страдающих анемией", - добавляет здоровый организм.

Вам следует обратиться к терапевту, если вы испытываете симптомы дефицита витамина B12 или фолиевой анемии.

"Эти состояния часто можно диагностировать на основе ваших симптомов и результатов анализа крови", - поясняет медицинский орган.

Важно как можно скорее диагностировать и лечить анемию с дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты. Как указывает NHS, некоторые проблемы, вызванные этим заболеванием, могут быть необратимыми, если их не лечить.

Как лечится дефицит B12?

Лечение анемии, вызванной дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, зависит от того, что вызывает заболевание.

Анемия, вызванная дефицитом витамина B12, обычно лечится с помощью инъекций витамина B12.

Есть два типа инъекций витамина B12:

  • Гидроксокобаламин
  • Цианокобаламин

"Если дефицит витамина B12 вызван недостатком витамина в вашем рационе, вам могут назначить таблетки витамина B12, которые нужно принимать каждый день между приемами пищи", - добавляет NHS.

Какие продукты содержат B12?

Витамин B12 естественным образом содержится в самых разных продуктах животного происхождения и добавляется в некоторые обогащенные продукты.

По данным Национального института здоровья (NIH), растительные продукты не содержат витамина B12, если они не обогащены.

Вы можете получить рекомендованное количество витамина B12, употребляя в пищу различные продукты, включая следующие:

  • Говяжья печень и моллюски - лучшие источники витамина B12.
  • Рыба, мясо, птица, яйца, молоко и другие молочные продукты, которые также содержат витамин B12.
  • Некоторые сухие завтраки, пищевые дрожжи и другие пищевые продукты, обогащенные витамином B12.

Чтобы узнать, добавлен ли витамин B12 в пищевой продукт, проверьте этикетки продукта.

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