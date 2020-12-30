Дефицит витамина В12: симптомы нехватки

Возможность психических расстройств, вызванных дефицитом B12, часто упускается из виду / iPhones

Витамин B12 играет жизненно важную роль в производстве химических веществ в мозге, которые влияют на настроение и другие функции мозга. Низкий уровень B12 может быть связан с рядом психических расстройств, включая депрессию, потерю памяти, тревогу и симптомы шизофрении.

Кобаламин (витамин B12), водорастворимый незаменимый витамин, играет жизненно важную роль в синтезе ДНК во время деления клеток, сообщает Journal of Neuropsychiatry.

Сайт о здоровье продолжает: "Он также связан с синтезом нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин, и, таким образом, вовлечен в патогенез различных нейропсихиатрических расстройств.

Читайте такжеВитамины для женщин: что необходимо в 20, 30, 40 лет и в старшем возрасте

Раньше предполагалась одноуглеродная гипотеза шизофрении, ссылаясь на нарушение трансметилирования, ведущее к накоплению токсичных метаболитов. Хотя описаны различные психиатрические проявления, вызванные дефицитом витамина B12, возможность психических расстройств, вызванных дефицитом B12, часто упускается из виду".

Среди наиболее распространенных психиатрических симптомов, наблюдаемых у людей с дефицитом B12, можно выделить следующие:

Замешательство / дезориентация

Потеря памяти

Депрессия

Суицидальные мысли

Психоз

Мания

Тревога

Паранойя

Раздражительность

Апатия

Изменения личности

Неуместное сексуальное поведение

Насильственное / агрессивное поведение

Шизофренические симптомы

Нарушения сна

Бессонница

Изменения вкуса, запаха, зрения и сенсорной / моторной функции, которые можно принять за психиатрические проблемы.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, изучалось обсессивно-компульсивное расстройство как раннее проявление дефицита B12.

В исследовании отмечается: "B12 действует как кофактор в синтезе нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, поэтому дефицит B12 влияет на настроение, эмоции и сон и может привести к психическим расстройствам. Отчет о случае 29-летней женщины поступил с тревогой и анамнезом ОКР 11 лет назад и имел историю меноррагии. Сбор анамнеза выявил тревогу, изменения настроения и ОКР.

Дальнейшие исследования показали легкую анемию и заметное снижение уровня кобаламина в сыворотке крови, а также дефицит железа со значительным снижением уровня ферритина. Связь между дефицитом B12 и дефицитом железа в этом случае была объяснением ее анемии.

Был поставлен диагноз дефицита B12 с проявлением ОКР и сопутствующим дефицитом железа, и начата заместительная терапия B12 и пероральным железом. У этой 29-летней женщины ОКР было ранним проявлением дефицита B12.

Хотя об этом редко сообщалось, психические расстройства и расстройства настроения могут быть первым проявлением дефицита B12 и предшествовать анемии. Мы рекомендуем проверять уровень B12 и фолиевой кислоты в сыворотке в любом случае с психическими расстройствами, такими как ОКР, даже при отсутствии анемии и других гематологических проявлений дефицита B12 и / или фолиевой кислоты.

"Заместительная терапия B12 может устранить симптомы психических расстройств у пациентов с дефицитом B12", - говорят ученые.

Исследование пришло к выводу, что, хотя это редко, но психиатрические проявления дефицита B12 могут предшествовать анемии, как в этом случае.