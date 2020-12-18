"Декоммунизация" аптечки: какие популярные лекарства опасны и что нужно срочно выбросить

Супрун предложила "декоммунизировать" аптечки / KIDpassage

Ульяна Супрун, которая ранее занимала должность и.о. главы Минздрава, посоветовала украинцам "декоммунизировать" свои аптечки, а именно – избавиться от ненужных препаратов, которые были популярны еще во времена СССР.

"Остатки "советчины" продолжают существовать в жизни многих украинцев в домашней аптечки. Там могут заваляться устаревшие, неэффективные, а временами опасные препараты", – написала Супрун в Facebook.

Почему неэффективны горчичники

Горчичники не помогут "прогреть" организм, "выгнать" болезнь, легче дышать или меньше кашлять, поскольку адекватных научных доказательств тому нет. При этом есть доказательства, что они приводят к ожогам на коже.

Оксолиновая мазь может быть опасна

Не существует научных обоснований того, что оксолиновая мазь защищает от простуды и гриппа, или имеет противовирусное действие. По словам Супрун, на самом деле мазь лишь блокирует носовой проход, усложняет дыхание и мешает слизистой оболочке очищаться от частиц пыли или возбудителей респираторных инфекций.

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Йод и зеленка неэффективны

Супрун посоветовала неглубокие раны или порезы промывать водой. На замену йоду и зеленке она рекомендует использовать более эффективные средства, которые не вызывают раздражение и боль, а также не оставляют следов на коже.

Почему неэффективна перекись водорода

Быстрое заживание ран при помощи перекиси водорода является мифом, заявила Супрун. Перекись может быть эффективна только для промывания ран, но для этого также подходит и простая вода.

Мазь Вишневского может быть опасной

Данная мазь содержит березовый деготь и ксероформ (вещество, имеющее якобы антисептическое действие, которое не доказано). Во время нанесения мази на рану или нагноения, она покрывает его слоем пленки, которая не дает влаге испаряться, поэтому нагревает это место.

По словам Супрун, это не просто не дает никакого лечебного эффекта, а наоборот может вызвать ряд осложнений – нагрев тканей способствует росту и размножению бактерий, поэтому небольшой порез может превратиться в более опасную рану с нагноением.

Чем опасна мазь Звездочка

В состав вьетнамской мази, карандаша для ингаляций или жидкого бальзама Звездочка входит ментол, эфирное масло, масло мяты, эвкалиптовое масло, камфора, гвоздичное масло, парафин, пчелиный воск, вазелин.

Как отмечает Супрун, нанесение этого препарата часто вызывает боль, покраснение, аллергическую реакцию и раздражение нервных окончаний, что может давать ощущение облегчения насморка. Однако если смазывать ею в носу, то эффект будет такой же, как и от оксолиновой мази. Кроме того, она может вызывать жжение и зуд.

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Мумие – почему от него стоит избавиться

Истинное происхождение мумие до сих пор точно неизвестно. По одной из версий, черно-коричневый продукт является окаменелыми экскрементами летучих мышей и грызунов, живущих в горных пещерах. Из него делают таблетки, пищевые добавки, суппозитории, маски, компрессы и т.д.

Также в Украине зарегистрирован препарат с этим веществом, который применяют якобы для лечения парапроктитов, геморроя, трещин прямой кишки, в случае стресса, при переломах костей или при угнетении иммунитета и кроветворной функции у детей, а также больных после внешнего и внутреннего облучения.

Однако нет никакого научного обоснования этому или клинических исследований, которые могли бы подтвердить действие препарата.

Напомним: