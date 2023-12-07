Дело 5 минут: как самому высчитать свой лишний вес

Определение того, является ли вес лишним, зависит от множества факторов, включая рост, пол, возраст, структуру костей и уровень физической активности. Один из наиболее распространенных способов оценки лишнего веса - использование индекса массы тела (ИМТ).
Как рассчитывается индекс массы тела (ИМТ)?
ИМТ=Масса тела (кг) нужно разделить на рост2 (м2)
Сначала убедитесь, что ваш вес измерен в килограммах, а рост в метрах. Если у вас вес измерен в фунтах, умножьте его на 0.4536, чтобы получить килограммы.
Пример расчета ИМТ:
- Масса тела: 70 кг
- Рост: 1.75 м
- ИМТ = 70 нужно разделить на 1.75 в квадрате, и у нас получится 22.86.
После того, как вы рассчитали ИМТ, можно использовать следующие категории для оценки:
- Недостаточная масса тела: ИМТ
- Нормальная масса тела: 18.5≤ИМТ
- Избыточная масса тела (предожирение): 25≤ИМТ
- Ожирение: 30≤ИМТ30≤ИМТ
Однако важно отметить, что ИМТ не учитывает распределение жира по телу и не отражает состав тела. Лучше всего консультироваться с врачом или специалистом по здоровому питанию и физической активности для получения более точной оценки вашего веса и состояния здоровья.
Вам может быть интересно:
- Сердце прослужит намного дольше: врач назвал продукты, которых нужно избегать
- Почему нельзя сидеть в туалете с телефоном: врач назвал плачевные последствия
- Врач назвал 6 признаков, что вы становитесь алкоголиком