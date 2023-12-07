Дело 5 минут: как самому высчитать свой лишний вес

Мы расскажем, как рассчитывается индекс массы тела.

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Как самому высчитать лишний вес / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Определение того, является ли вес лишним, зависит от множества факторов, включая рост, пол, возраст, структуру костей и уровень физической активности. Один из наиболее распространенных способов оценки лишнего веса - использование индекса массы тела (ИМТ).

Как рассчитывается индекс массы тела (ИМТ)?

ИМТ=Масса тела (кг) нужно разделить на рост2 (м2)

Сначала убедитесь, что ваш вес измерен в килограммах, а рост в метрах. Если у вас вес измерен в фунтах, умножьте его на 0.4536, чтобы получить килограммы.

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Пример расчета ИМТ:

Масса тела: 70 кг Рост: 1.75 м ИМТ = 70 нужно разделить на 1.75 в квадрате, и у нас получится 22.86.

После того, как вы рассчитали ИМТ, можно использовать следующие категории для оценки:

Недостаточная масса тела: ИМТ

Нормальная масса тела: 18.5≤ИМТ

Избыточная масса тела (предожирение): 25≤ИМТ

Ожирение: 30≤ИМТ30≤ИМТ

Однако важно отметить, что ИМТ не учитывает распределение жира по телу и не отражает состав тела. Лучше всего консультироваться с врачом или специалистом по здоровому питанию и физической активности для получения более точной оценки вашего веса и состояния здоровья.

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