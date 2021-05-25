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Деменция: как использовать музыку, чтобы улучшить мышление

25 мая 2021, 21:15

Представление музыкальной деятельности значительно различается.

Долголетие
Созание музыки дает небольшой, но значительный положительный эффект / MTSOfan / Flickr

Предыдущие исследования показали, что музыка в целом может улучшить качество жизни пожилых людей с деменцией.

Новое исследование Питта направлено на выявление преимуществ активного участия в музыке по сравнению с пассивным участием, то есть прослушиванием музыки. Это метаанализ 21 предыдущего исследования с участием 1472 человек.

Новое исследование показало, что создание музыки дает небольшой, но значительный положительный эффект у людей с легкими когнитивными нарушениями (MCI) или деменцией, пишет Medical News Today.

Исследователи также обнаружили, что музыка улучшает качество жизни и настроение одних и тех же людей.

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Исследование описывает MCI как "доклиническое состояние между нормальным когнитивным старением и болезнью Альцгеймера", которым страдают 15% пожилых людей, не страдающих болезнью Альцгеймера. Однако у 38% из этих людей она в конечном итоге разовьется.

Ведущий автор исследования Дженни Л. Доррис из Питта сказала:

В исследовании отмечается, что представление музыкальной деятельности значительно различается: музыкальные терапевты, эрготерапевты и профессиональные музыканты различаются по музыкальному опыту и профессиональным навыкам.

К тому же сами мероприятия были разнообразными. Например, 17 исследований включали пение или исполнение существующей музыки, 10 касались музыкальной импровизации, а шесть задокументировали движение, танец или и то, и другое.

Точно так же в исследованиях использовались различные инструменты для оценки познания, настроения, качества жизни и тревожности.

Medical News Today спросил Доррис, смог ли анализ выявить разницу в пользе, которую люди получали от различных форм активного участия.

Доррис сказал: "Основываясь на этом исследовании, мы обнаружили, что активное создание музыки, независимо от его типа, полезно для общего мышления и памяти. Будет интересно, - добавил Доррис, - увидеть, как в будущих исследованиях продолжится использование системы классификации, чтобы понять, есть ли определенные когнитивные преимущества у таких занятий, как пение, по сравнению с игрой на музыкальном инструменте, и как эти преимущества могут поддержать людей с деменцией".

Что касается влияния музыки на эмоциональное благополучие, результаты были несколько более неоднозначными.

Четыре из шести исследований показали положительный эффект. Хотя эффект варьировался в этих исследованиях, в целом, польза была не больше, чем у физических упражнений, хотя, безусловно, эти два вида деятельности никоим образом не исключают друг друга. Одно исследование показало, что прослушивание музыки приносит больше пользы, чем пение.

Результаты анализа шести исследований, посвященных пользе музыки для людей с депрессией, были "многообещающими, но неопределенными". Точно так же пять исследований по измерению тревожности не дали четких результатов.

Воссоздание музыки может иметь некоторые импровизационные элементы, а импровизация может принимать разные формы в зависимости от формата и уровня навыков.

В исследовании отмечается, что с ростом числа случаев деменции становится все более важным разработать доступные и безопасные вмешательства, которые могут помочь улучшить когнитивные функции и общее благополучие людей с этим заболеванием.

здоровье
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