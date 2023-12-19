Доктор-дерматолог предупредил о некоторых важных подсказках, которые нельзя игнорировать.

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Дерматолог назвал 3 признака на коже, которые могут говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если сердечно-сосудистые заболевания не выявить на ранней стадии и не начать лечение, они могут привести к летальному исходу. Поэтому очень важно замечать любые предупреждающие признаки.

Доктор-дерматолог Дастин Портела в своем TikTok предупредил о некоторых важных подсказках, которые нельзя игнорировать.

Обращаясь к своим более чем двум миллионам подписчиков, он сказал: "Знаете ли вы, что дерматологи обучены искать подсказки на коже, чтобы сказать вам, есть ли у вас сердечные заболевания?".

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Он отметил, что есть три признака, которых следует опасаться:

Отеки ног Косолапые пальцы Знак Фрэнка (диагональная складка на мочке уха).

Дерматолог объяснил: "Во-первых, это отек ног, особенно двусторонний отек".

Дастин продолжил: "Далее называется косолапость, изгиб ногтя вниз, в то время как кончик пальца опухает. Это может быть признаком болезни сердца, сердечной инфекции или заболевания легких".

Если вы страдаете от косолапости, ногти могут быть мягкими, похожими на губку и теплыми на ощупь.

"И, наконец, это то, что называется симптомом Фрэнка, который представляет собой диагональную складку в мочке уха, которая может быть индикатором сердечных заболеваний", - добавил дерматолог.

Смотрите видео о том, как понять, что у вас могут быть сердечно-сосудистые заболевания:

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