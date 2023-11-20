Дерматолог объяснил, как правильно мыть голову, чтобы не лишиться волос

У многих из нас есть одна и та же процедура принятия душа, которой мы придерживаемся каждый раз. Возможно, вы делаете это неправильно.
Мы не задумываемся о том, что это может нанести вред нашим волосам или коже головы, если мы делаем все "не так", говорит дерматолог доктор Чарльз Пуза.
В одном из недавних видеороликов на канале TikTok он объяснил, как правильно мыть волосы в душе.
Обращаясь к своим 1,6 млн. подписчиков, он рассказал о том, что существует научно обоснованный правильный способ мытья волос.
Он объяснил, что средствам необходимо определенное время, чтобы подействовать.
"Кожа головы - одна из самых толстых на теле. Если вы используете дорогой шампунь, лекарственный шампунь, шампунь с активным веществом, то вам нужно дать ему поработать не менее трех-пяти минут", - говорит эксперт.
По его словам, именно тогда шампунь будет наиболее эффективным.
В разделе комментариев он уточнил, что шампунь следует оставлять на коже головы на пять минут, прежде чем приступать к вычесыванию.
В своем видеоролике, набравшем более 16 000 лайков, он сослался на научное исследование, опубликованное в журнале International Jounral of Cosmetic Science.
В нем было показано, что шампунь против перхоти дает лучшие результаты, если его оставить на коже головы на пять минут.
Смотрите видео о том, как правильно мыть голову:
@drcharlesmd1 How to actually wash your hair … #shampoo#hair#hairstyle#dandruff♬ Funny - Gold-Tiger
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