Дерматолог объяснил, как правильно мыть голову, чтобы не лишиться волос

Эксперт рассказал, что существует научно обоснованный правильный способ мытья волос.

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Дерматолог объяснил, как правильно мыть голову / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

У многих из нас есть одна и та же процедура принятия душа, которой мы придерживаемся каждый раз. Возможно, вы делаете это неправильно.

Мы не задумываемся о том, что это может нанести вред нашим волосам или коже головы, если мы делаем все "не так", говорит дерматолог доктор Чарльз Пуза.

В одном из недавних видеороликов на канале TikTok он объяснил, как правильно мыть волосы в душе.

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Обращаясь к своим 1,6 млн. подписчиков, он рассказал о том, что существует научно обоснованный правильный способ мытья волос.

Он объяснил, что средствам необходимо определенное время, чтобы подействовать.

"Кожа головы - одна из самых толстых на теле. Если вы используете дорогой шампунь, лекарственный шампунь, шампунь с активным веществом, то вам нужно дать ему поработать не менее трех-пяти минут", - говорит эксперт.

По его словам, именно тогда шампунь будет наиболее эффективным.

Как правильно мыть голову / скриншот с видео

В разделе комментариев он уточнил, что шампунь следует оставлять на коже головы на пять минут, прежде чем приступать к вычесыванию.

В своем видеоролике, набравшем более 16 000 лайков, он сослался на научное исследование, опубликованное в журнале International Jounral of Cosmetic Science.

В нем было показано, что шампунь против перхоти дает лучшие результаты, если его оставить на коже головы на пять минут.

Смотрите видео о том, как правильно мыть голову:

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