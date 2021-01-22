Дерматологи рассказали как вырастить здоровую и густую бороду

Важно поддерживать здоровый образ жизни, потому что диета, уровень стресса и упражнения также влияют на рост бороды. / ВладТайм

У всех разное количество волос на лице. Пышность, характер роста и текстура волос на лице человека часто различаются от человека к человеку. По сравнению с волосами на коже головы, волосы бороды имеют тенденцию быть гуще, грубее и курчавее.

"Важнейшим фактором роста бороды является генетика. Внешние гормоны, такие как тестостерон или другие анаболические стероиды, иногда могут заставить людей отращивать бороды гуще, чем они могли бы", - говорит Джей Вэри, доктор медицинских наук, доцент дерматологии Вашингтонского университета.

Важно поддерживать здоровый образ жизни, потому что диета, уровень стресса и упражнения также влияют на рост бороды. Вот что вам нужно знать о выращивании бороды.

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Может ли каждый отрастить бороду?

Нет, не всем удается отрастить бороду. "Рост бороды в основном предрасположен генетически", - говорит Энтони Росси, доктор медицины, лечащий дерматолог онкологического центра Memorial Sloan Kettering. "Процесс находится под генетическим и гормональным контролем".

Таким образом, рост волос на лице будет зависеть от вашей этнической принадлежности, - говорит Мариса Гаршик, доктор медицины и дерматолог.

Как правило, у мужчин рост бороды начинается в период полового созревания по мере повышения уровня тестостерона. Тестостерон играет ключевую роль в росте бороды, потому что его побочный продукт, дигидротестостерон (ДГТ), заставляет волосяные фолликулы расти длиннее и гуще. У трансгендерных мужчин рост волос на лице обычно начинается через год или более после начала приема тестостерона.

Как отрастить здоровую бороду

Хотя рост бороды во многом зависит от вашей генетики, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить волосы на лице и стимулировать их рост.

Вот шесть советов от Американской ассоциации дерматологов по отрастанию здоровой бороды:

Мойте лицо: грязь и микробы могут накапливаться на бороде и вызывать раздражение кожи, поэтому каждый день мойте лицо и бороду мягким очищающим средством.

Не прикасайтесь к лицу: воздержитесь от прикосновения и поглаживания бороды, чтобы предотвратить распространение грязи и микробов из рук.

Используйте кремы и масла для местного применения: используйте масло для бритья, крем или гель перед бритьем, чтобы избежать раздражения кожи.

Увлажнение: нанесите увлажняющий крем сразу после мытья или бритья, чтобы защитить волосы и предотвратить сухость и шелушение кожи под бородой.

Нанесите солнцезащитный крем: во время фазы щетины используйте увлажняющий крем с SPF 30 или выше, чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей.

Держите расческу под рукой: используйте расческу для бороды, чтобы распутать и уложить бороду. Вы также можете использовать ее, чтобы равномерно распределить увлажняющий крем или расчесать волосы при стрижке ножницами.

Кроме того, важно, чтобы кожа в области бороды была максимально здоровой, чтобы избежать появления прыщей и перхоти.

Сколько времени нужно, чтобы отрастить бороду?

У разных людей это бывает по-разному, так как у некоторых борода отрастает быстрее, чем у других, - говорит Росси.

"Волосы бороды могут расти со скоростью сантиметр в месяц. Можно начать отращивать бороду через две недели, поскольку считается, что волосы на лице растут быстрее, чем волосы на голове, но это может занять от двух до четырех месяцев. чтобы отрастить густую бороду ", - говорит Гаршик.

По словам Вэри, большинство бород продолжают расти гуще по мере того, как люди становятся старше 20-30 лет. Однако, если вы пробовали и не приобрели густую, полную бороду к 30 годам, то вряд ли заметите большую разницу, потому что именно тогда уровень тестостерона начинает снижаться с возрастом, - говорит Гаршик.

Советы по быстрому отрастанию бороды

Возможно, у вас не получится отрастить бороду мгновенно, но определенные методы могут помочь стимулировать рост волос, например:

Бритье: "Есть некоторые свидетельства того, что травма или выщипывание волосяных фолликулов могут привести к стимуляции роста", - говорит Росси. Однако в большинстве случаев бритье волос не меняет их толщину или скорость роста.

Уход: отшелушивание с помощью мягкого скраба поможет избежать роста вросших волос. "Использование увлажняющих кремов и не забывайте очищать бороду, чтобы она выглядела чистой и гуще", - говорит Гаршик. Некоторые люди также красят бороду, чтобы придать ей более густой вид.

Снижение стресса: хронический стресс может потенциально замедлить рост, потому что он может вызвать фолликулы, останавливающие фразу, которая останавливает производство новых прядей волос. Управляйте стрессом, выполняя действия, которые помогают вам расслабиться, а также выявляют триггеры и справляются с ними.

Соблюдайте здоровую диету и занимайтесь спортом: "На самом деле ничто не может стимулировать рост бороды, кроме нормального здорового образа жизни. Адекватное питание, разумный уровень стресса и нормальные упражнения, которые делают остальную часть вашего тела здоровой, сделают вашу бороду здоровой", - говорит Вэри.

Прием лекарств: "Для пациентов с редким ростом волос на бороде использование таких продуктов, как миноксидил для местного или перорального применения, может помочь улучшить некоторые волосы на бороде", - говорит Росси.

Некоторые люди могут принимать биотин в качестве добавки, однако предупреждения рекомендуют соблюдать осторожность при ее приеме. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обнаружило, что биотин мешает анализу крови и может привести к неверным результатам.