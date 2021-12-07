Детей от пневмококка будут прививать бесплатно: Минздрав хочет дополнить календарь вакцинации

Минздрав хочет дополнить национальный календарь вакцинации / ua.depositphotos.com

Министерство здравоохранения планирует дополнить национальный календарь вакцинации в Украине. В список хотят добавить прививку от пневмококка.

Эту прививку детям будут делать бесплатно, рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко на форуме "Украина 30".

Он напомнил, что сейчас в национальном календаре прививок есть 10 инфекционных болезней, защититься от которых можно благодаря своевременной вакцинации.

"Дополнительно к этим 10 болезням мы планируем добавить пневмококк. Если бы не эпидемия COVID-19, то я думаю, что в 2022 году мы бы ввели эту инфекцию в национальный календарь прививок. Но сегодня мы концентрируемся на борьбе с коронавирусом", – сказал Ляшко.

В Украине на сегодня прививку от пневмококка можно сделать только платно. При этом во многих странах мира вакцинация от пневмококка является обязательной.

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Эта опасная бактерия является одним из основных возбудителей ряда болезней у детей и взрослых – менингита, среднего отита, синусита, внебольничной пневмонии.

Как выглядит сейчас национальный календарь профилактических прививок

В Украине сейчас обязательной является вакцинация детей от 10 опасных болезней:

гепатита В,

туберкулеза,

полиомиелита,

дифтерии,

коклюша,

столбняка,

гемофильной инфекции,

кори,

краснухи,

эпидемического паротита.

Все прививки из этого перечня доступны бесплатно в медицинских учреждениях.

Национальный календарь вакцинации / Минздрав Украины

Вакцинация детей от коронавируса в Украине

В конце октября этого года Минздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19 в Украине. Вакцинировать рекомендуется детей в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Прививки не должны делать тем подросткам, у которых есть противопоказания к компонентам вакцины. Среди противопоказаний – наличие серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцины, или детский мультисистемный воспалительный синдром, будут рекомендовать отсрочку вакцинации.

Также в Минздраве объяснили, что важным условием для COVID-вакцинации является наличие других прививок, которые соответствуют возрасту ребенка.

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