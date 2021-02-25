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Детокс-вода для здоровья: польза и мифы

25 февраля 2021, 10:40

Некоторые люди думают, что добавление дополнительных ингредиентов в воду увеличивает ее пользу для здоровья.

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Некоторые люди думают, что добавление дополнительных ингредиентов в воду увеличивает ее пользу для здоровья/Pixabay

Существует много шумихи о предполагаемой пользе для здоровья "очищающей воды" или детокс-воды.

Да, гидратация важна для здоровья. Поэтому часто рекомендуется выпивать восемь стаканов воды в день.

Однако некоторые люди думают, что добавление дополнительных ингредиентов в воду увеличивает ее пользу для здоровья.

Считается, что результат, называемый детокс-водой, помогает вашему телу избавиться от токсинов, повысить уровень энергии и помочь вам похудеть.

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Что такое детокс-вода?

Детокс-вода - это вода, в которую добавлены ароматы свежих фруктов, овощей или трав. Иногда ее называют водой со вкусом фруктов.

Вы можете приготовить детокс-воду дома разными способами, используя любую комбинацию фруктов, овощей и трав, которые вам нравятся.

Вода для детоксикации содержит очень мало калорий, так как в нее добавляют ароматизатор, а не выжимают сок или смешивают. Это делает ее популярным напитком в режимах детоксикации, таких как "лимонная детоксикация" или "общее очищение".

Детокс-вода также часто рекомендуется в планах похудения, особенно вместо напитков с высоким содержанием сахара, таких как сладкая газировка и фруктовый сок.

Как приготовить детокс-воду

Сделать детокс-воду в домашних условиях очень просто. Все, что вам нужно, это вода и набор фруктов, овощей и зелени.

Просто измельчите ингредиенты и добавьте их в горячую или холодную воду, в зависимости от ваших предпочтений. Чем больше ингредиентов вы используете, тем сильнее станет аромат.

Если вы готовите холодный напиток, вы можете оставить воду для детоксикации в холодильнике на 1–12 часов, чтобы ароматы проникли глубже. Не забудьте удалить ингредиенты по истечении этого времени, чтобы они не начали разлагаться.

Если вы спешите, раздавите фрукты и травы или помните их перед их употреблением, это поможет быстрее раскрыть аромат.

Вот несколько популярных комбинаций рецептов воды для детоксикации:

  • Огурец и мята.
  • Лимон и имбирь.
  • Ежевика и апельсин.
  • Лимон и кайенский перец.
  • Арбуз и мята.
  • Грейпфрут и розмарин.
  • Апельсин и лимон.
  • Лимон и лайм.
  • Клубника и базилик.
  • Яблоко и корица.
здоровье
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