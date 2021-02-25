Детокс-вода для здоровья: польза и мифы

Некоторые люди думают, что добавление дополнительных ингредиентов в воду увеличивает ее пользу для здоровья.
Существует много шумихи о предполагаемой пользе для здоровья "очищающей воды" или детокс-воды.
Да, гидратация важна для здоровья. Поэтому часто рекомендуется выпивать восемь стаканов воды в день.
Однако некоторые люди думают, что добавление дополнительных ингредиентов в воду увеличивает ее пользу для здоровья.
Считается, что результат, называемый детокс-водой, помогает вашему телу избавиться от токсинов, повысить уровень энергии и помочь вам похудеть.
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Что такое детокс-вода?
Детокс-вода - это вода, в которую добавлены ароматы свежих фруктов, овощей или трав. Иногда ее называют водой со вкусом фруктов.
Вы можете приготовить детокс-воду дома разными способами, используя любую комбинацию фруктов, овощей и трав, которые вам нравятся.
Вода для детоксикации содержит очень мало калорий, так как в нее добавляют ароматизатор, а не выжимают сок или смешивают. Это делает ее популярным напитком в режимах детоксикации, таких как "лимонная детоксикация" или "общее очищение".
Детокс-вода также часто рекомендуется в планах похудения, особенно вместо напитков с высоким содержанием сахара, таких как сладкая газировка и фруктовый сок.
Как приготовить детокс-воду
Сделать детокс-воду в домашних условиях очень просто. Все, что вам нужно, это вода и набор фруктов, овощей и зелени.
Просто измельчите ингредиенты и добавьте их в горячую или холодную воду, в зависимости от ваших предпочтений. Чем больше ингредиентов вы используете, тем сильнее станет аромат.
Если вы готовите холодный напиток, вы можете оставить воду для детоксикации в холодильнике на 1–12 часов, чтобы ароматы проникли глубже. Не забудьте удалить ингредиенты по истечении этого времени, чтобы они не начали разлагаться.
Если вы спешите, раздавите фрукты и травы или помните их перед их употреблением, это поможет быстрее раскрыть аромат.
Вот несколько популярных комбинаций рецептов воды для детоксикации:
- Огурец и мята.
- Лимон и имбирь.
- Ежевика и апельсин.
- Лимон и кайенский перец.
- Арбуз и мята.
- Грейпфрут и розмарин.
- Апельсин и лимон.
- Лимон и лайм.
- Клубника и базилик.
- Яблоко и корица.