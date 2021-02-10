Детская истерика: психолог рассказала, как оставаться в спокойствии

Есть поведенческие тактики и успокаивающие приемы, которые помогут держать себя в руках, когда дети выводят из себя.
Когда дело доходит до того, как ваш ребенок может свести вас с ума, нет предела. Бесчисленные вопросы. Беспрерывные беспорядки. Постоянное нытье. Американские горки настроения. Эпические срывы. Бесконечные потребности.
И, конечно же, пандемия все это только усугубила. Мы переживаем из-за всего, от состояния мира до статуса работы и сокращающихся систем поддержки. Мы мало спим и немного побываем в одиночестве - если нам повезет.
Мы также стараемся работать из дома, не теряя рассудка. Психолог Кристофер Уиллард из США говорит, что естественные перерывы, которые у всех были, когда мы работали в офисе, теперь отсутствуют, что еще больше истощает наши нервы.
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Но есть поведенческие тактики и успокаивающие приемы, которые помогут держать себя в руках, когда дети выводят из себя.
Игнорировать раздражающее поведение
"Мой любимый способ сохранять спокойствие и одновременно улучшать поведение - просто игнорировать это", - говорит Кэтрин Перлман, доктор философии и автор книги "Игнорируйте это!"
"Игнорируйте любое поведение, которое раздражает, привлекает внимание или возникает после того, как вы уже отказались от просьбы, - и осыпайте своих детей вниманием, когда они проявляют желаемое поведение", - говорит она.
Измените динамику
Поскольку наши дети, скорее всего, также подвержены стрессу и тревоге, их раздражающее поведение может быть связано с поиском поддержки. Они хотят знать, что, несмотря на потрясения, все будет в порядке, вы по-прежнему будете рядом, будете любить и защищать их, - говорит Шелли Дэвидоу, учитель и автор книги "Воспитание стрессоустойчивых детей".
По ее словам, ответ на эту более глубокую потребность, вероятно, уменьшит их раздражающие действия.
Дэвидоу предлагает выделить 20 минут на то, чтобы поиграть в настольную игру, поиграть в теги, порисовать вместе или заняться чем-нибудь другим, что выводит вас обоих "из динамики создания стресса".
Сделайте эмоциональную проверку
"Когда вы больше связаны со своими эмоциями, вы можете сделать лучший выбор в отношении того, как вы реагируете на своих детей", - говорит Трейси Л. Дэниэл, доктор философии, психолог и автор книги "Внимательность для детей".
Просто выделите несколько минут в течение дня, чтобы сделать следующее:
Закройте глаза
- Положите одну руку на живот, а другую - на сердце.
- Обратите внимание на свое сердцебиение, вдыхайте и выдыхайте.
- Просканируйте свое тело на предмет любых ощущений.
- Наконец, откройте глаза и обратите внимание на то, что вы чувствуете.
Сообщайте о безопасности - самому себе
Поскольку наша нервная система воспринимает угрозу или препятствие, когда мы собираемся ее потерять, важно "дать понять своему телу и разуму, что в данный момент вы в безопасности", - говорит Хантер Кларк-Филдс, тренер по осознанности и автор книги "Воспитание хороших людей".
Сделайте это, отойдя на несколько минут или сказав себе: "Это не чрезвычайная ситуация. Я справлюсь с этим или Я помогаю своему ребенку", - говорит она.
Замедляйтесь
Назовите, что вы чувствуете, а затем сядьте на пол и отсчитайте от 50 до 0 или сделайте несколько глубоких вдохов, - говорит Девон Кунцман, коуч по воспитанию детей и дизайну жизни.
Ключ, по ее словам, - найти стратегию, которая вам подходит.
Избавляйтесь
По словам Кларк-Филдс, чтобы противодействовать стрессовой реакции вашего тела (повышенное кровяное давление, напряжение мышц) и вызванной разочарованием избыточной энергии, встряхните руки, руки и ноги.
Интересно, что "многие животные, как известно, встряхивают десятки раз в день, чтобы избавиться от стресса", - говорит она.
Используйте "технику быстрой согласованности"
"Исследования HeartMath Institute показывают, что сердце наших детей физически реагирует на наше состояние сердца", - говорит Давидов.
Попробуйте эту технику, разработанную HeartMath Institute:
- Сосредоточьте свое внимание на своем сердце.
- Вдохните 6 секунд и выдохните 6 секунд, немного медленнее и глубже, чем обычно.
- Старайтесь активно чувствовать заботу или благодарность к чему-то или кому-то.
- Делайте это в течение 2 минут (вы можете попросить своих детей присоединиться к вам).
Перевернитесь (буквально)
"Положение вверх ногами помогает успокоить нервную систему, увеличивает приток крови к мозгу и дает вам новую перспективу", - говорит Дэниел.
Она предлагает выполнять простые позы йоги, такие как собака вниз, наклон вперед, поза ребенка или ноги вверх по стене. Чтобы усилить успокаивающее действие, сделайте от 5 до 10 глубоких вдохов, - добавляет Дэниел.
Расслабьтесь с детьми
Это дает возможность общаться со своими детьми и моделировать управление стрессом, - говорит Уиллард, который также является автором книги "Повышение устойчивости".
Например, по его словам, вы можете выполнить простое упражнение на осознанность: полежать в гамаке, исследовать сад, прогуляться во время обеда или потянуться по вечерам.
Переосмыслить ситуацию
"Перспектива - один из самых мощных инструментов воспитания", - говорит Кунцман.
Психолог Эйлин Кеннеди-Мур, доктор философии, соглашается, отмечая, что информация о плохом поведении наших детей может либо подпитывать наш гнев, либо побуждать нас реагировать полезным образом. Истории, которые мы рассказываем себе о собственных способностях, также имеют решающее значение.
Попробуйте эти переключатели перспективы, согласно Кунцману и Кеннеди-Мур (соответственно):
Замените фразы:
- "Она такая плохая" на "Ей трудно".
- "Я не могу больше" на "Я могу делать тяжелые вещи.
- "Он так манипулирует" до "Он пытается удовлетворить свои потребности".
- "Она делает это, потому что не уважает меня!" на "Она проверяет свои границы".
- "Он пытается меня разозлить!" на "Он голоден и устал".
- "Они не заботятся ни о ком, кроме себя!" на "Они расстроены и скучают, потому что так долго не виделись со своими друзьями".
Найдите юмор
"Когда ваш ребенок будет носить только пижаму и выливать всю миску каши на пол, вашим первым инстинктом может быть рыдание, крик или потеря контроля", - говорит Перлман.
Вместо этого попробуйте посмеяться. "Если мы сможем посмеяться над нелепостью ситуации или даже над некоторыми родительскими неудачами, это может сделать жизнь более приятной" - и снизить уровень стресса.
Проблема решена
В обычных сложных ситуациях вовлекайте ребенка в решение проблем, когда все спокойны, - говорит Кеннеди-Мур, автор книги "Kid Confidence". Это не только может привести к полезным идеям, но и ваш ребенок с большей вероятностью будет сотрудничать с предлагаемыми им решениями, - говорит она.
Просто опишите ситуацию и спросите ребенка: "Что мы можем сделать, чтобы решить эту проблему?"
Сочувствуйте другим
По словам Перлмана, чтобы перестать чувствовать, что вы "воспитываете детей в вакууме", найдите хотя бы одного друга, с которым можно регулярно общаться о том, как вы себя чувствуете и с чем боретесь.
Сочувствовать, шутить над ситуацией и чувствовать, что к вам прислушиваются, может быть очень полезным.
Ешьте продукты, богатые магнием
По словам Дэниела, в стрессовые времена этот жизненно важный минерал истощается, и именно тогда он нам нужен больше всего. "Когда уровень магния низкий, трудно сохранять спокойствие и не реагировать", - объясняет он.
Ешьте темно-зеленые листовые растения, такие как шпинат и капуста, или приготовьте смузи из банана, авокадо и темного шоколада, - говорит Дэниел.
Запросите поддержку
Если у вас есть партнер, поддерживайте друг друга, сохраняя спокойствие, как будто получаете секретный сигнал.
Кеннеди-Мур работала с родителями, которые предлагали принести друг другу стакан воды, когда один из них в ярости. "Этого небольшого отвлечения было достаточно, чтобы они вздохнули и перегруппировались".