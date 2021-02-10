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Детская истерика: психолог рассказала, как оставаться в спокойствии

10 февраля 2021, 13:13

Есть поведенческие тактики и успокаивающие приемы, которые помогут держать себя в руках, когда дети выводят из себя.

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Есть поведенческие тактики и успокаивающие приемы, которые помогут держать себя в руках, когда дети выводят из себя. / 1zoom.ru

Когда дело доходит до того, как ваш ребенок может свести вас с ума, нет предела. Бесчисленные вопросы. Беспрерывные беспорядки. Постоянное нытье. Американские горки настроения. Эпические срывы. Бесконечные потребности.

И, конечно же, пандемия все это только усугубила. Мы переживаем из-за всего, от состояния мира до статуса работы и сокращающихся систем поддержки. Мы мало спим и немного побываем в одиночестве - если нам повезет.

Мы также стараемся работать из дома, не теряя рассудка. Психолог Кристофер Уиллард из США говорит, что естественные перерывы, которые у всех были, когда мы работали в офисе, теперь отсутствуют, что еще больше истощает наши нервы.

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Но есть поведенческие тактики и успокаивающие приемы, которые помогут держать себя в руках, когда дети выводят из себя.

Игнорировать раздражающее поведение

"Мой любимый способ сохранять спокойствие и одновременно улучшать поведение - просто игнорировать это", - говорит Кэтрин Перлман, доктор философии и автор книги "Игнорируйте это!"

"Игнорируйте любое поведение, которое раздражает, привлекает внимание или возникает после того, как вы уже отказались от просьбы, - и осыпайте своих детей вниманием, когда они проявляют желаемое поведение", - говорит она.

Измените динамику

Поскольку наши дети, скорее всего, также подвержены стрессу и тревоге, их раздражающее поведение может быть связано с поиском поддержки. Они хотят знать, что, несмотря на потрясения, все будет в порядке, вы по-прежнему будете рядом, будете любить и защищать их, - говорит Шелли Дэвидоу, учитель и автор книги "Воспитание стрессоустойчивых детей".

По ее словам, ответ на эту более глубокую потребность, вероятно, уменьшит их раздражающие действия.

Дэвидоу предлагает выделить 20 минут на то, чтобы поиграть в настольную игру, поиграть в теги, порисовать вместе или заняться чем-нибудь другим, что выводит вас обоих "из динамики создания стресса".

Сделайте эмоциональную проверку

"Когда вы больше связаны со своими эмоциями, вы можете сделать лучший выбор в отношении того, как вы реагируете на своих детей", - говорит Трейси Л. Дэниэл, доктор философии, психолог и автор книги "Внимательность для детей".

Просто выделите несколько минут в течение дня, чтобы сделать следующее:

Закройте глаза

  • Положите одну руку на живот, а другую - на сердце.
  • Обратите внимание на свое сердцебиение, вдыхайте и выдыхайте.
  • Просканируйте свое тело на предмет любых ощущений.
  • Наконец, откройте глаза и обратите внимание на то, что вы чувствуете.

Сообщайте о безопасности - самому себе

Поскольку наша нервная система воспринимает угрозу или препятствие, когда мы собираемся ее потерять, важно "дать понять своему телу и разуму, что в данный момент вы в безопасности", - говорит Хантер Кларк-Филдс, тренер по осознанности и автор книги "Воспитание хороших людей".

Сделайте это, отойдя на несколько минут или сказав себе: "Это не чрезвычайная ситуация. Я справлюсь с этим или Я помогаю своему ребенку", - говорит она.

Замедляйтесь

Назовите, что вы чувствуете, а затем сядьте на пол и отсчитайте от 50 до 0 или сделайте несколько глубоких вдохов, - говорит Девон Кунцман, коуч по воспитанию детей и дизайну жизни.

Ключ, по ее словам, - найти стратегию, которая вам подходит.

Избавляйтесь

По словам Кларк-Филдс, чтобы противодействовать стрессовой реакции вашего тела (повышенное кровяное давление, напряжение мышц) и вызванной разочарованием избыточной энергии, встряхните руки, руки и ноги.

Интересно, что "многие животные, как известно, встряхивают десятки раз в день, чтобы избавиться от стресса", - говорит она.

Используйте "технику быстрой согласованности"

"Исследования HeartMath Institute показывают, что сердце наших детей физически реагирует на наше состояние сердца", - говорит Давидов.

Попробуйте эту технику, разработанную HeartMath Institute:

  • Сосредоточьте свое внимание на своем сердце.
  • Вдохните 6 секунд и выдохните 6 секунд, немного медленнее и глубже, чем обычно.
  • Старайтесь активно чувствовать заботу или благодарность к чему-то или кому-то.
  • Делайте это в течение 2 минут (вы можете попросить своих детей присоединиться к вам).

Перевернитесь (буквально)

"Положение вверх ногами помогает успокоить нервную систему, увеличивает приток крови к мозгу и дает вам новую перспективу", - говорит Дэниел.

Она предлагает выполнять простые позы йоги, такие как собака вниз, наклон вперед, поза ребенка или ноги вверх по стене. Чтобы усилить успокаивающее действие, сделайте от 5 до 10 глубоких вдохов, - добавляет Дэниел.

Расслабьтесь с детьми

Это дает возможность общаться со своими детьми и моделировать управление стрессом, - говорит Уиллард, который также является автором книги "Повышение устойчивости".

Например, по его словам, вы можете выполнить простое упражнение на осознанность: полежать в гамаке, исследовать сад, прогуляться во время обеда или потянуться по вечерам.

Переосмыслить ситуацию

"Перспектива - один из самых мощных инструментов воспитания", - говорит Кунцман.

Психолог Эйлин Кеннеди-Мур, доктор философии, соглашается, отмечая, что информация о плохом поведении наших детей может либо подпитывать наш гнев, либо побуждать нас реагировать полезным образом. Истории, которые мы рассказываем себе о собственных способностях, также имеют решающее значение.

Попробуйте эти переключатели перспективы, согласно Кунцману и Кеннеди-Мур (соответственно):

Замените фразы:

  • "Она такая плохая" на "Ей трудно".
  • "Я не могу больше" на "Я могу делать тяжелые вещи.
  • "Он так манипулирует" до "Он пытается удовлетворить свои потребности".
  • "Она делает это, потому что не уважает меня!" на "Она проверяет свои границы".
  • "Он пытается меня разозлить!" на "Он голоден и устал".
  • "Они не заботятся ни о ком, кроме себя!" на "Они расстроены и скучают, потому что так долго не виделись со своими друзьями".

Найдите юмор

"Когда ваш ребенок будет носить только пижаму и выливать всю миску каши на пол, вашим первым инстинктом может быть рыдание, крик или потеря контроля", - говорит Перлман.

Вместо этого попробуйте посмеяться. "Если мы сможем посмеяться над нелепостью ситуации или даже над некоторыми родительскими неудачами, это может сделать жизнь более приятной" - и снизить уровень стресса.

Проблема решена

В обычных сложных ситуациях вовлекайте ребенка в решение проблем, когда все спокойны, - говорит Кеннеди-Мур, автор книги "Kid Confidence". Это не только может привести к полезным идеям, но и ваш ребенок с большей вероятностью будет сотрудничать с предлагаемыми им решениями, - говорит она.

Просто опишите ситуацию и спросите ребенка: "Что мы можем сделать, чтобы решить эту проблему?"

Сочувствуйте другим

По словам Перлмана, чтобы перестать чувствовать, что вы "воспитываете детей в вакууме", найдите хотя бы одного друга, с которым можно регулярно общаться о том, как вы себя чувствуете и с чем боретесь.

Сочувствовать, шутить над ситуацией и чувствовать, что к вам прислушиваются, может быть очень полезным.

Ешьте продукты, богатые магнием

По словам Дэниела, в стрессовые времена этот жизненно важный минерал истощается, и именно тогда он нам нужен больше всего. "Когда уровень магния низкий, трудно сохранять спокойствие и не реагировать", - объясняет он.

Ешьте темно-зеленые листовые растения, такие как шпинат и капуста, или приготовьте смузи из банана, авокадо и темного шоколада, - говорит Дэниел.

Запросите поддержку

Если у вас есть партнер, поддерживайте друг друга, сохраняя спокойствие, как будто получаете секретный сигнал.

Кеннеди-Мур работала с родителями, которые предлагали принести друг другу стакан воды, когда один из них в ярости. "Этого небольшого отвлечения было достаточно, чтобы они вздохнули и перегруппировались".

здоровье психическое здоровье
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