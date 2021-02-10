Детская истерика: психолог рассказала, как оставаться в спокойствии

Есть поведенческие тактики и успокаивающие приемы, которые помогут держать себя в руках, когда дети выводят из себя. / 1zoom.ru

Когда дело доходит до того, как ваш ребенок может свести вас с ума, нет предела. Бесчисленные вопросы. Беспрерывные беспорядки. Постоянное нытье. Американские горки настроения. Эпические срывы. Бесконечные потребности.

И, конечно же, пандемия все это только усугубила. Мы переживаем из-за всего, от состояния мира до статуса работы и сокращающихся систем поддержки. Мы мало спим и немного побываем в одиночестве - если нам повезет.

Мы также стараемся работать из дома, не теряя рассудка. Психолог Кристофер Уиллард из США говорит, что естественные перерывы, которые у всех были, когда мы работали в офисе, теперь отсутствуют, что еще больше истощает наши нервы.

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Но есть поведенческие тактики и успокаивающие приемы, которые помогут держать себя в руках, когда дети выводят из себя.

Игнорировать раздражающее поведение

"Мой любимый способ сохранять спокойствие и одновременно улучшать поведение - просто игнорировать это", - говорит Кэтрин Перлман, доктор философии и автор книги "Игнорируйте это!"

"Игнорируйте любое поведение, которое раздражает, привлекает внимание или возникает после того, как вы уже отказались от просьбы, - и осыпайте своих детей вниманием, когда они проявляют желаемое поведение", - говорит она.

Измените динамику

Поскольку наши дети, скорее всего, также подвержены стрессу и тревоге, их раздражающее поведение может быть связано с поиском поддержки. Они хотят знать, что, несмотря на потрясения, все будет в порядке, вы по-прежнему будете рядом, будете любить и защищать их, - говорит Шелли Дэвидоу, учитель и автор книги "Воспитание стрессоустойчивых детей".

По ее словам, ответ на эту более глубокую потребность, вероятно, уменьшит их раздражающие действия.

Дэвидоу предлагает выделить 20 минут на то, чтобы поиграть в настольную игру, поиграть в теги, порисовать вместе или заняться чем-нибудь другим, что выводит вас обоих "из динамики создания стресса".

Сделайте эмоциональную проверку

"Когда вы больше связаны со своими эмоциями, вы можете сделать лучший выбор в отношении того, как вы реагируете на своих детей", - говорит Трейси Л. Дэниэл, доктор философии, психолог и автор книги "Внимательность для детей".

Просто выделите несколько минут в течение дня, чтобы сделать следующее:

Закройте глаза

Положите одну руку на живот, а другую - на сердце.

Обратите внимание на свое сердцебиение, вдыхайте и выдыхайте.

Просканируйте свое тело на предмет любых ощущений.

Наконец, откройте глаза и обратите внимание на то, что вы чувствуете.

Сообщайте о безопасности - самому себе

Поскольку наша нервная система воспринимает угрозу или препятствие, когда мы собираемся ее потерять, важно "дать понять своему телу и разуму, что в данный момент вы в безопасности", - говорит Хантер Кларк-Филдс, тренер по осознанности и автор книги "Воспитание хороших людей".

Сделайте это, отойдя на несколько минут или сказав себе: "Это не чрезвычайная ситуация. Я справлюсь с этим или Я помогаю своему ребенку", - говорит она.

Замедляйтесь

Назовите, что вы чувствуете, а затем сядьте на пол и отсчитайте от 50 до 0 или сделайте несколько глубоких вдохов, - говорит Девон Кунцман, коуч по воспитанию детей и дизайну жизни.

Ключ, по ее словам, - найти стратегию, которая вам подходит.

Избавляйтесь

По словам Кларк-Филдс, чтобы противодействовать стрессовой реакции вашего тела (повышенное кровяное давление, напряжение мышц) и вызванной разочарованием избыточной энергии, встряхните руки, руки и ноги.

Интересно, что "многие животные, как известно, встряхивают десятки раз в день, чтобы избавиться от стресса", - говорит она.

Используйте "технику быстрой согласованности"

"Исследования HeartMath Institute показывают, что сердце наших детей физически реагирует на наше состояние сердца", - говорит Давидов.

Попробуйте эту технику, разработанную HeartMath Institute:

Сосредоточьте свое внимание на своем сердце.

Вдохните 6 секунд и выдохните 6 секунд, немного медленнее и глубже, чем обычно.

Старайтесь активно чувствовать заботу или благодарность к чему-то или кому-то.

Делайте это в течение 2 минут (вы можете попросить своих детей присоединиться к вам).

Перевернитесь (буквально)

"Положение вверх ногами помогает успокоить нервную систему, увеличивает приток крови к мозгу и дает вам новую перспективу", - говорит Дэниел.

Она предлагает выполнять простые позы йоги, такие как собака вниз, наклон вперед, поза ребенка или ноги вверх по стене. Чтобы усилить успокаивающее действие, сделайте от 5 до 10 глубоких вдохов, - добавляет Дэниел.

Расслабьтесь с детьми

Это дает возможность общаться со своими детьми и моделировать управление стрессом, - говорит Уиллард, который также является автором книги "Повышение устойчивости".

Например, по его словам, вы можете выполнить простое упражнение на осознанность: полежать в гамаке, исследовать сад, прогуляться во время обеда или потянуться по вечерам.

Переосмыслить ситуацию

"Перспектива - один из самых мощных инструментов воспитания", - говорит Кунцман.

Психолог Эйлин Кеннеди-Мур, доктор философии, соглашается, отмечая, что информация о плохом поведении наших детей может либо подпитывать наш гнев, либо побуждать нас реагировать полезным образом. Истории, которые мы рассказываем себе о собственных способностях, также имеют решающее значение.

Попробуйте эти переключатели перспективы, согласно Кунцману и Кеннеди-Мур (соответственно):

Замените фразы:

"Она такая плохая" на "Ей трудно".

"Я не могу больше" на "Я могу делать тяжелые вещи.

"Он так манипулирует" до "Он пытается удовлетворить свои потребности".

"Она делает это, потому что не уважает меня!" на "Она проверяет свои границы".

"Он пытается меня разозлить!" на "Он голоден и устал".

"Они не заботятся ни о ком, кроме себя!" на "Они расстроены и скучают, потому что так долго не виделись со своими друзьями".

Найдите юмор

"Когда ваш ребенок будет носить только пижаму и выливать всю миску каши на пол, вашим первым инстинктом может быть рыдание, крик или потеря контроля", - говорит Перлман.

Вместо этого попробуйте посмеяться. "Если мы сможем посмеяться над нелепостью ситуации или даже над некоторыми родительскими неудачами, это может сделать жизнь более приятной" - и снизить уровень стресса.

Проблема решена

В обычных сложных ситуациях вовлекайте ребенка в решение проблем, когда все спокойны, - говорит Кеннеди-Мур, автор книги "Kid Confidence". Это не только может привести к полезным идеям, но и ваш ребенок с большей вероятностью будет сотрудничать с предлагаемыми им решениями, - говорит она.

Просто опишите ситуацию и спросите ребенка: "Что мы можем сделать, чтобы решить эту проблему?"

Сочувствуйте другим

По словам Перлмана, чтобы перестать чувствовать, что вы "воспитываете детей в вакууме", найдите хотя бы одного друга, с которым можно регулярно общаться о том, как вы себя чувствуете и с чем боретесь.

Сочувствовать, шутить над ситуацией и чувствовать, что к вам прислушиваются, может быть очень полезным.

Ешьте продукты, богатые магнием

По словам Дэниела, в стрессовые времена этот жизненно важный минерал истощается, и именно тогда он нам нужен больше всего. "Когда уровень магния низкий, трудно сохранять спокойствие и не реагировать", - объясняет он.

Ешьте темно-зеленые листовые растения, такие как шпинат и капуста, или приготовьте смузи из банана, авокадо и темного шоколада, - говорит Дэниел.

Запросите поддержку

Если у вас есть партнер, поддерживайте друг друга, сохраняя спокойствие, как будто получаете секретный сигнал.

Кеннеди-Мур работала с родителями, которые предлагали принести друг другу стакан воды, когда один из них в ярости. "Этого небольшого отвлечения было достаточно, чтобы они вздохнули и перегруппировались".