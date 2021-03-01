Девять удивительных эрогенных зон и как их стимулировать, чтобы оживить сексуальную жизнь

Вы можете стимулировать эти эрогенные зоны, чтобы испытать новые ощущения удовольствия / fenomagz.com/

Эрогенная зона - это любая часть вашего тела, которая вызывает у вас сексуальное возбуждение при прикосновении.

Наиболее очевидные эрогенные зоны - это такие области, как гениталии или соски. Но прикосновение к другим частям тела, например к ушам и внутренней поверхности бедер, также может вызвать возбуждение.

Вы можете стимулировать эти эрогенные зоны, чтобы испытать новые ощущения удовольствия на собственном теле, или использовать их со своим партнером, чтобы попробовать что-то новое в спальне.

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Вот девять эрогенных зон, к которым вы можете попробовать прикоснуться, чтобы вывести секс на новый уровень, и лучшие способы прикоснуться к каждой из них.

1. Уши

"В ваших ушах много нервных окончаний, которые делают их очень чувствительными, - говорит Ванесса Марин, лицензированный сексопатолог, практикующий частную практику.

Есть много способов прикоснуться к ушам, которые могут быть интересны вам и вашему партнеру. "Попробуйте слегка погладить кончиком пальца, покусывать мочку уха или провести языком по задней части уха", - советует Марин.

2. Кожа головы

"Ваша кожа головы насыщена нервными окончаниями, что делает ее такой чувствительной к массажу или поглаживанию волос", - говорит Джейн Грир, доктор философии, семейный терапевт, практикующий в частной практике в Нью-Йорке.

Некоторых людей возбуждает легкое потягивание за волосы. Легкие прикосновения к коже головы могут быть не менее возбуждающими, а также помочь расслабиться в спальне.

"Просто прикоснуться к коже головы и волосам - это очень эротично и успокаивающе", - говорит Грир.

3. Задняя часть колена

Части вашего тела, к которым не часто прикасаются, могут быть очень чувствительными.

"В то время как ваше колено находится спереди и по центру, его задняя часть никогда не видит дневного света, и в результате кожа там может быть чрезвычайно восприимчива к прикосновениям", - говорит Грир.

"Вы можете стимулировать заднюю часть колена, лаская кожу, нежно целуя или облизывая", - советует Грир.

4. Внутреннее запястье

По словам Грир, кожа на внутренней стороне запястья очень нежная, поэтому, возможно, она так чувствительна к прикосновениям.

Грир рекомендует поцеловать внутреннюю часть запястья или слегка и нежно поглаживать кожу, так как легкое прикосновение может быть самым приятным.

5. Шея

"Обычно бока и задняя часть шеи являются наиболее чувствительными, но некоторым людям нравится передняя часть шеи вдоль ключицы", - говорит Марин.

Марин предлагает поцеловать партнера по всей длине шеи, вплоть до уха. Некоторые люди могут предпочесть более интенсивное сосание, вызывающее засосы, но лучше сначала спросить, так как другие могут захотеть избежать отметок.

Если у вашего партнера длинные волосы, вы также можете поднять их и поцеловать или нежно почесать вдоль линии роста волос, - говорит Марин.

6. Небольшая часть спины

На пояснице полно нервных окончаний и мышц, которые соединяются с ягодицами. По этой причине легкий разминающий массаж в этой области может отлично подойти.

Легкое прикосновение кончиками пальцев также может возбудить, и вы можете дразнить своего партнера, неуклонно двигаясь вниз к верхней части ягодиц.

7. Внутренняя поверхность бедра

Есть несколько причин, по которым ваша внутренняя поверхность бедер особенно чувствительна.

"Кожа на внутренней стороне бедер менее подвержена износу и остается нежной на ощупь", - говорит Грир, добавляя, что кожа насыщена нервными окончаниями.

Прикосновение к внутренней стороне бедер также возбуждает, потому что они находятся так близко к вашим гениталиям, что может вызвать у вашего партнера больше нетерпения или вызвать дразнящее чувство.

"Поглаживание руками или облизывание и покусывание ртом - все это поможет", - говорит Грир.

8. Подмышка

"Некоторые люди считают, что подмышки являются эрогенной зоной, потому что они могут выделять феромоны, но это все еще обсуждается", - говорит Марин.

Медицинский термин: феромоны - это химические посредники, которые вызывают гормональные сдвиги и вызывают возбуждение, когда вы их чувствуете.

Хотя это может показаться странным, это означает, что подойти поближе или понюхать подмышки вашего партнера может возбудить вас. По словам Марин, прикосновение к подмышке также может быть чрезвычайно стимулирующим.

Если вы хотите попробовать прикоснуться к подмышке вашего партнера, сначала важно спросить, так как это место может быть особенно неприятным для некоторых людей.

9. Низ живота

Нижняя часть живота - еще одна особенно чувствительная область, и прикосновение к ней может вызвать раздражение, потому что она находится прямо над вашими гениталиями.

"Некоторые люди любят нежные облизывания и поцелуи, в то время как другие находят это слишком щекотливым", - говорит Марин.

"Медленно спускайтесь вниз от груди, но обратите внимание, если ваш партнер начнет смеяться или отворачиваться", - советует Марин.