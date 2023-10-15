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Действовать нужно быстро: профессор назвала первые признаки облысения у мужчин

Сергей Кущ
15 октября 2023, 13:01 обновлено 15 октября, 13:01
Если вы замечаете первые признаки облысения, и это вызывает беспокойство, вы можете обратиться к врачу или дерматологу.
Врач назвала первые признаки облысения у мужчин
Врач назвала первые признаки облысения у мужчин / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Облысение у мужчин, как правило, связано с генетическими факторами и изменениями в уровне гормонов, особенно с повышенным уровнем дигидротестостерона.

Профессор кафедры дерматологии Йельской медицинской школы доктор Сара Перкинс указала на "самый очевидный" признаки облысения у мужчин, пишет Express.

По ее словам, у большинства людей это начинается с утраты плотности волос на макушке головы и висках, причем часто речь идет не о полном выпадении волос, а об их истончении.

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"Если вас действительно беспокоит выпадение волос, вы можете фотографировать линию роста волос или макушку головы каждые несколько месяцев при одинаковом освещении, чтобы определить, не редеет ли линия роста волос", - поделилась эксперт.

Однако не у всех наблюдается выпадение волос по линии роста волос; у некоторых мужчин наблюдается диффузное истончение волос, говорит доктор Перкинс. Она объяснила, что при таком типе выпадения волос облысение начинается не от линии роста волос, а сзади или сверху.

"Как и в случае с редеющей линией волос, самый простой способ обнаружить диффузное поредение - сравнить фотографии, сделанные в разные периоды времени", - советует проффесор.

Чем раньше вы выявите облысение у мужчин, тем лучше, так как вы сможете сохранить свои волосы. По ее словам, если человек заметил, что начинает лесеть, то в рацион питания необходимо включить следующие витамины:

  • Железо
  • Цинк
  • Витамин C
  • витамин Е
  • Биотин.

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