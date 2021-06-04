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Диабет 2: назван нехарактерный и не пугающий признак

4 июня 2021, 08:36

Диабет 2 типа может вызвать повреждение нервов.

Диабет
Вегетативная невропатия также может привести к запору / УНИАН

Диабет 2 типа вначале часто остается в тени, поэтому многие люди живут с этим заболеванием, даже не подозревая об этом.

Хотя это может показаться безобидным, это означает, что ваша поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина для регулирования уровня сахара в крови - основного типа сахара в крови.

Со временем постоянно высокий уровень сахара в крови может нанести вред организму, пишет Express.co.uk.

Одним из характерных признаков нарушения сахара в крови является диарея - состояние, характеризующееся более жидким или более частым стулом, чем обычно.

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Почему это происходит? Доктор Анджела Рай, врач общей практики в Лондоне, объяснила механизм, лежащий в основе диабета 2 типа.

"Диабет 2 типа может вызвать повреждение нервов и привести к состоянию, называемому вегетативной невропатией", - пояснила она.

"Вегетативная невропатия поражает различные органы и может влиять на контроль артериального давления, пищеварительную систему, контроль мочевого пузыря и сексуальную функцию", - говорит она.

Как объяснил доктор Рай, диарея также является верным признаком диабета 2 типа.

Она предупредила, что вегетативная невропатия также может привести к запору, когда человек не испражняется так регулярно, как обычно.

Есть несколько причин, по которым запор может проявляться у людей с диабетом.

"Высокий уровень сахара может увеличить вероятность запора, а обезвоживание при диабете может привести к запору", - пояснил д-р Рай.

Она продолжила: "Изменения в диете, такие как ограничение продуктов из пшеницы, могут привести к запору, а лекарства от диабета также могут повлиять на пищеварительную систему, вызывая диарею или запор".

Другие предупреждающие знаки включают:

  • Писает больше обычного, особенно ночью
  • Постоянное чувство жажды
  • Чувство сильной усталости
  • Похудение без причины
  • Зуд вокруг полового члена или влагалища или частая молочница
  • Порезы или раны, которые заживают дольше
  • Затуманенное зрение

Что делать?

Обратитесь к терапевту, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что рискуете заболеть диабетом 2 типа, - рекомендует NHS.

"Вам понадобится анализ крови, и вам, возможно, придется пойти в местный медицинский центр, если его нельзя сделать в приемной терапевта", - поясняет медицинский орган.

Чем раньше будет диагностирован диабет и начато лечение, тем лучше.

Как отмечает NHS, раннее лечение снижает риск возникновения других проблем со здоровьем.

Как справиться с диабетом 2 типа

Ключом к лечению диабета 2 типа является стабилизация уровня сахара в крови.

Регулярные упражнения являются неотъемлемой частью снижения высокого уровня сахара в крови, и даже небольшие упражнения имеют большое значение.

Упражнения могут помочь снизить уровень сахара в крови, и ходьба - хороший способ добиться этого", - объясняет Diabetes.co.uk.

Поэтому может быть логичным, что более тяжелые упражнения лучше повлияют на снижение уровня сахара в крови, но это не всегда так.

Как отмечает Diabetes.co.uk, интенсивные упражнения могут вызвать стрессовую реакцию, которая заставляет организм повышать уровень глюкозы в крови.

"Эта реакция, как правило, варьируется от человека к человеку", - добавляет тело здоровья.

Физические упражнения также могут снизить высокое кровяное давление - еще один маркер хронических заболеваний.

здоровье
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