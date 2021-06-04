Диабет 2: назван нехарактерный и не пугающий признак

Диабет 2 типа может вызвать повреждение нервов.
Диабет 2 типа вначале часто остается в тени, поэтому многие люди живут с этим заболеванием, даже не подозревая об этом.
Хотя это может показаться безобидным, это означает, что ваша поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина для регулирования уровня сахара в крови - основного типа сахара в крови.
Со временем постоянно высокий уровень сахара в крови может нанести вред организму, пишет Express.co.uk.
Одним из характерных признаков нарушения сахара в крови является диарея - состояние, характеризующееся более жидким или более частым стулом, чем обычно.
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Почему это происходит? Доктор Анджела Рай, врач общей практики в Лондоне, объяснила механизм, лежащий в основе диабета 2 типа.
"Диабет 2 типа может вызвать повреждение нервов и привести к состоянию, называемому вегетативной невропатией", - пояснила она.
"Вегетативная невропатия поражает различные органы и может влиять на контроль артериального давления, пищеварительную систему, контроль мочевого пузыря и сексуальную функцию", - говорит она.
Как объяснил доктор Рай, диарея также является верным признаком диабета 2 типа.
Она предупредила, что вегетативная невропатия также может привести к запору, когда человек не испражняется так регулярно, как обычно.
Есть несколько причин, по которым запор может проявляться у людей с диабетом.
"Высокий уровень сахара может увеличить вероятность запора, а обезвоживание при диабете может привести к запору", - пояснил д-р Рай.
Она продолжила: "Изменения в диете, такие как ограничение продуктов из пшеницы, могут привести к запору, а лекарства от диабета также могут повлиять на пищеварительную систему, вызывая диарею или запор".
Другие предупреждающие знаки включают:
- Писает больше обычного, особенно ночью
- Постоянное чувство жажды
- Чувство сильной усталости
- Похудение без причины
- Зуд вокруг полового члена или влагалища или частая молочница
- Порезы или раны, которые заживают дольше
- Затуманенное зрение
Что делать?
Обратитесь к терапевту, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что рискуете заболеть диабетом 2 типа, - рекомендует NHS.
"Вам понадобится анализ крови, и вам, возможно, придется пойти в местный медицинский центр, если его нельзя сделать в приемной терапевта", - поясняет медицинский орган.
Чем раньше будет диагностирован диабет и начато лечение, тем лучше.
Как отмечает NHS, раннее лечение снижает риск возникновения других проблем со здоровьем.
Как справиться с диабетом 2 типа
Ключом к лечению диабета 2 типа является стабилизация уровня сахара в крови.
Регулярные упражнения являются неотъемлемой частью снижения высокого уровня сахара в крови, и даже небольшие упражнения имеют большое значение.
Упражнения могут помочь снизить уровень сахара в крови, и ходьба - хороший способ добиться этого", - объясняет Diabetes.co.uk.
Поэтому может быть логичным, что более тяжелые упражнения лучше повлияют на снижение уровня сахара в крови, но это не всегда так.
Как отмечает Diabetes.co.uk, интенсивные упражнения могут вызвать стрессовую реакцию, которая заставляет организм повышать уровень глюкозы в крови.
"Эта реакция, как правило, варьируется от человека к человеку", - добавляет тело здоровья.
Физические упражнения также могут снизить высокое кровяное давление - еще один маркер хронических заболеваний.