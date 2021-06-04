Диабет 2: назван нехарактерный и не пугающий признак

Вегетативная невропатия также может привести к запору / УНИАН

Диабет 2 типа вначале часто остается в тени, поэтому многие люди живут с этим заболеванием, даже не подозревая об этом.

Хотя это может показаться безобидным, это означает, что ваша поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина для регулирования уровня сахара в крови - основного типа сахара в крови.

Со временем постоянно высокий уровень сахара в крови может нанести вред организму, пишет Express.co.uk.

Одним из характерных признаков нарушения сахара в крови является диарея - состояние, характеризующееся более жидким или более частым стулом, чем обычно.

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Почему это происходит? Доктор Анджела Рай, врач общей практики в Лондоне, объяснила механизм, лежащий в основе диабета 2 типа.

"Диабет 2 типа может вызвать повреждение нервов и привести к состоянию, называемому вегетативной невропатией", - пояснила она.

"Вегетативная невропатия поражает различные органы и может влиять на контроль артериального давления, пищеварительную систему, контроль мочевого пузыря и сексуальную функцию", - говорит она.

Как объяснил доктор Рай, диарея также является верным признаком диабета 2 типа.

Она предупредила, что вегетативная невропатия также может привести к запору, когда человек не испражняется так регулярно, как обычно.

Есть несколько причин, по которым запор может проявляться у людей с диабетом.

"Высокий уровень сахара может увеличить вероятность запора, а обезвоживание при диабете может привести к запору", - пояснил д-р Рай.

Она продолжила: "Изменения в диете, такие как ограничение продуктов из пшеницы, могут привести к запору, а лекарства от диабета также могут повлиять на пищеварительную систему, вызывая диарею или запор".

Другие предупреждающие знаки включают:

Писает больше обычного, особенно ночью

Постоянное чувство жажды

Чувство сильной усталости

Похудение без причины

Зуд вокруг полового члена или влагалища или частая молочница

Порезы или раны, которые заживают дольше

Затуманенное зрение

Что делать?

Обратитесь к терапевту, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что рискуете заболеть диабетом 2 типа, - рекомендует NHS.

"Вам понадобится анализ крови, и вам, возможно, придется пойти в местный медицинский центр, если его нельзя сделать в приемной терапевта", - поясняет медицинский орган.

Чем раньше будет диагностирован диабет и начато лечение, тем лучше.

Как отмечает NHS, раннее лечение снижает риск возникновения других проблем со здоровьем.

Как справиться с диабетом 2 типа

Ключом к лечению диабета 2 типа является стабилизация уровня сахара в крови.

Регулярные упражнения являются неотъемлемой частью снижения высокого уровня сахара в крови, и даже небольшие упражнения имеют большое значение.

Упражнения могут помочь снизить уровень сахара в крови, и ходьба - хороший способ добиться этого", - объясняет Diabetes.co.uk.

Поэтому может быть логичным, что более тяжелые упражнения лучше повлияют на снижение уровня сахара в крови, но это не всегда так.

Как отмечает Diabetes.co.uk, интенсивные упражнения могут вызвать стрессовую реакцию, которая заставляет организм повышать уровень глюкозы в крови.

"Эта реакция, как правило, варьируется от человека к человеку", - добавляет тело здоровья.

Физические упражнения также могут снизить высокое кровяное давление - еще один маркер хронических заболеваний.