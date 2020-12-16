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Диабет 2 типа: названы 7 ранних предупреждающих симптомов

16 декабря 2020, 12:26
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Высокий уровень сахара в крови часто вызывает потребность в мочеиспускании.

Диабет
Высокий уровень сахара в крови часто вызывает потребность в мочеиспускании/ Sputnik MD

Существует семь предупреждающих признаков диабета 2 типа, и все они считаются общими симптомами этого заболевания.

В NHS (Национальной британской службе здоровья) объяснили, что организм пытается избавиться от избытка глюкозы в организме через мочу.

Полиурия

Высокий уровень сахара в крови часто вызывает потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно, особенно ночью - это известно как полиурия. Поскольку это может происходить постепенно, можно не осознавать постепенные походы в ванную.

Чтобы быть в полной боевой готовности, важно опасаться других предупреждающих признаков заболевания.

Симптомы диабета 2 типа

Среди симптомов обычно фиксируют:

  • чувство сильной жажды и/или усталости;
  • похудение и потеря мышечной массы;
  • раны, которые медленно заживают порезы или язвы.

Чтобы подробнее рассказать о чувстве жажды, это такое чувство, при котором независимо от того, сколько воды вы выпили, вам все равно будет хотеться пить.

Это неутолимая жажда, от которой вы тянетесь за еще одним стаканом воды, даже если вы выпили два литра за день. Что касается усталости, это имеет смысл, поскольку клетки организма не могут усваивать глюкозу, необходимую для получения энергии.

Вместо этого глюкоза накапливается в кровотоке, прерывая процесс заживления любых небольших порезов или порезов.

Ужасно, но незаметный порез на стопе может привести к гангрене, если у вас есть проблемы с диабетом.

Чтобы снизить вероятность такого рода осложнений, следите за своим весом.

  • Признаки диабета
  • Полиурия (мочеиспускание больше обычного)
  • Полидипсия (неутолимая жажда)
  • Усталость
  • Необъяснимая потеря веса
  • Медленно заживающие порезы или язвы

Еще одним признаком этого состояния является "частая молочница влагалища или полового члена", - заявили в NHS.

Что такое молочница?

Молочница - это грибковая инфекция, которая может вызывать "белые выделения" (похожие на творог) у обоих полов. У женщин может быть зуд и раздражение вокруг влагалища, а также болезненность и покалывание во время секса или мочеиспускания.

У мужчин вокруг головки полового члена и под крайней плотью могут появиться раздражение, жжение и покраснение.

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Может появиться неприятный запах и трудности с отводом крайней плоти.

Последний предупреждающий признак диабета 2 типа - "помутнение зрения"; это состояние является "наиболее частой причиной потери зрения и слепоты".

Если вы отождествляете себя с любым из этих семи симптомов, описанных выше, запишите их.

Следующим шагом будет поговорить с вашим терапевтом о ваших симптомах, чтобы можно было назначить анализ крови.

Если установлен диагноз диабета 2 типа, вам могут назначить лекарства в зависимости от уровня сахара в крови.

Чем раньше начнется лечение, тем ниже риск неблагоприятных осложнений для здоровья.

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