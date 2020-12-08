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Диета по группе крови: ученые сделали новое неожиданное открытие

8 декабря 2020, 19:39
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Исследователи из Комитета врачей по ответственной медицине и Йельской школы медицины в течение 16 недель изучили 244 взрослых.

Диета
Исследователи из Комитета врачей по ответственной медицине и Йельской школы медицины в течение 16 недель изучили 244 взрослых / Womenlikes

Новое исследование показывает, что нет никакой пользы в том, чтобы основывать свою диету на вашей группе крови, несмотря на популярность диет, специально разработанных для 1 или 2 группы крови.

Согласно исследованию, опубликованному 4 декабря в Журнале Академии питания и диетологии, группа крови не влияет на связанные с диетой результаты для здоровья, такие как потеря веса, метаболизм и уровень холестерина.

Исследователи из Комитета врачей по ответственной медицине и Йельской школы медицины в течение 16 недель изучили 244 взрослых с избыточным весом, половине из которых была назначена веганская диета.

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Основные результаты исследования, которые показали, что веганская диета с высоким содержанием углеводов может повысить метаболизм, были опубликованы в прошлом месяце в JAMA Network Open.

Исследователи провели отдельный анализ результатов этих испытаний, чтобы увидеть, могут ли какие-либо последствия для здоровья зависеть от группы крови. Они обнаружили, что влияние растительной диеты на здоровье было постоянным, независимо от группы крови участников.

"Наши исследования показывают, что все группы крови в равной степени выигрывают от веганской диеты, основанной на потреблении фруктов и овощей, бобовых и цельнозерновых, с уделением особого внимания потере веса и кардиометаболическому здоровью у взрослых с избыточным весом", - сказал доктор Нил Барнард, ведущий автор книги исследование и президент Комитета врачей, в пресс-релизе.

Диета по группе крови ранее подвергалась критике из-за отсутствия доказательств.

Эти результаты опровергают наиболее популярную версию диеты по группе крови, которая предлагает людям с определенными группами крови избегать обезжиренной растительной диеты и есть больше мяса и молочных продуктов.

Эта стратегия диеты была предложена Питером Д'Адамо, практикующим альтернативной медициной, в популярной книге, опубликованной в 1996 году. В ней утверждается, что люди с разными группами крови будут преуспевать при разных способах питания - например, люди с кровью группы O должны есть больше жира и белка в виде мяса и рыбы (аналогично диете Аткинса или кето-диете), в то время как людям с кровью типа А следует придерживаться в основном растений.

По словам Д'Адамо, правильное питание для вашей группы крови является ключом к похудению, увеличению энергии и снижению рисков для здоровья. Теория состоит в том, что группа крови связана с историей вашей семьи, и вы можете улучшить свое здоровье, соблюдая диету, аналогичную той, которую могли ели ваши предки.

Есть некоторые свидетельства того, что группа крови может быть связана с генетическими факторами риска определенных заболеваний. Исследования показали, что люди с типом O имеют более высокий риск развития диабета, а люди с типом A более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Однако нет никаких доказательств того, что диета по группе крови работает. Анализ 2013 года рассмотрел все доступные исследования диет по группе крови и не нашел ничего, подтверждающего утверждения Д'Адамо.

И некоторые люди могут видеть преимущества диеты по группе крови, но не по причинам, о которых она заявляет. Исследование 2014 года показало, что диеты были связаны с некоторыми улучшениями здоровья, потому что они побуждали людей есть больше фруктов и овощей, а не из-за какого-либо увеличения диеты, специфичного для группы крови.

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