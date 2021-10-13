Диета при слабоумии: употребление всего лишь столовой ложки этой пищи каждый день может снизить риск

Однако выбор образа жизни может оказать огромное влияние на риск развития этого заболевания, в том числе на диету / ua.depositphotos.com

Диета - ключевой фактор в предотвращении упадка мозга. Итак, какие продукты нужно есть, чтобы снизить риск развития деменции?

Более 800 000 человек в Великобритании страдают деменцией, и, по прогнозам Общества Альцгеймера, еще 209 600 человек будут диагностированы с этим заболеванием в этом году.

Это равносильно тому, что одному человеку каждые три минуты ставится диагноз, меняющее жизнь, пишет Express.co.uk.

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В настоящее время не существует лекарства от деменции, однако исследования помогают нам лучше понять, что может ее вызвать, и как можно снизить риск развития этого состояния.

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Самый большой "фактор риска" деменции - это возраст. Каждый шестой человек в возрасте старше 80 лет страдает этим заболеванием, в то время как в Великобритании деменцией страдают только 42000 человек в возрасте до 65 лет.

Однако выбор образа жизни может оказать огромное влияние на риск развития этого заболевания, в том числе на диету и на то, насколько вы активны.

В частности, один основной продукт питания следует ограничивать до менее одной столовой ложки в день, чтобы снизить риск развития деменции, но что это такое?

Какие продукты вредны при деменции?

Имейте в виду, что от деменции нет лекарства, и, хотя диетические подходы могут снизить ваш риск, нет никакой гарантии, что можно повернуть время вспять для симптомов, когда они начнутся.

Тем не менее, диета MIND, сочетающая в себе аспекты средиземноморской диеты и диетических подходов к борьбе с гипертонией (DASH), замедляет возрастную деградацию мозга.

Эта диета ориентирована на употребление натуральных, растительных и необработанных продуктов при одновременном снижении потребления соли.

И согласно диете MIND, употребление в пищу не более столовой ложки масла или маргарина каждый день может снизить риск развития слабоумия.

Причина, по которой диета MIND рекомендует сократить потребление масла, заключается в том, что масло богато насыщенными жирами.

Вместо этого в диете MIND рекомендуется оливковое масло, потому что это мононенасыщенный жир, который улучшает функцию кровеносных сосудов и уменьшает воспаление.

Если вы используете сливочное масло для готовки, попробуйте заменить его оливковым маслом. Оливковое масло также прекрасно подходит для обмакивания хлеба или тостов.

В дополнение к сокращению потребления сливочного масла до менее столовой ложки или 14 граммов в день, диета MIND также предлагает сократить потребление следующих продуктов:

Жареное или фаст-фуд (реже одного раза в неделю)

Сыр (реже одного раза в неделю)

Красное мясо (менее четырех раз в неделю)

Выпечка и сладости (менее пяти раз в неделю)

Итак, какие продукты следует ввести в свой рацион?

Диета MIND рекомендована как British Heart Foundation, так и Alzheimer’s Society.

Диета MIND также рекомендуется для снижения риска сердечных заболеваний. Однако сердечные заболевания и деменция имеют много общих факторов риска, в том числе высокий уровень холестерина и ожирение, поэтому эта диета может помочь снизить риск любого из этих состояний.

Согласно плану диеты, это продукты, которые вы должны регулярно есть для здоровой работы мозга и сердца:

Оливковое масло - в качестве заправки и основного растительного масла.