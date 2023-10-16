Диетолог назвала 5 продуктов для профилактики сердечных заболеваний

Болезни сердца и системы кровообращения являются одними из главных причин смерти. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний может быть обусловлен генетически, однако он также связан с рядом факторов образа жизни, которые можно изменить.
Диетолог Клаудия Ле Февр из компании Goldster, специализирующейся на здоровом образе жизни, рассказала о некоторых продуктах, которые лучше всего употреблять в пищу, чтобы снизить риск сердечных заболеваний, пишет Express.
"Диета играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов. Если вы будете знать о своем питании и о том, как вы можете помочь своему сердцу, то стареть здоровым станет намного проще", - объясняет эксперт.
Темный шоколад
Несмотря на то, что темный шоколад является вкусным лакомством, он действительно полезен для здоровья.
"Темный шоколад замечателен тем, что содержит флавоноиды, которые могут помочь в борьбе с артериальным давлением, а также уменьшить воспаление - многие сердечные заболевания сейчас считаются воспалительными
"В темном шоколаде должно содержаться более 85% какао, что означает низкое содержание сахара и молочных продуктов".
Овес
Утренняя порция овса может помочь справиться с уровнем холестерина, который связан со здоровьем сердца.
"Овес богат бета-глюканами и растворимой клетчаткой, которые могут снижать уровень холестерина. Хороший способ включить овес в свой рацион - есть овсяную кашу на завтрак", - говорит она.
Фасоль
По словам Клаудии, независимо от того, какую фасоль в каком видеое вы предпочитаете - почечную, печеную, черную или другую, - ее употребление может принести пользу вашему сердцу.
"Фасоль - отличный источник клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина и триглицеридов. Даже скромная баночка печеной фасоли считается полезной (если вы выбираете фасоль с пониженным содержанием сахара и соли), и вы можете посыпать ее сушеным орегано или куркумой, чтобы увеличить количество питательных веществ".
Зелень
Сюда можно отнести такие овощи, как капуста, брокколи и шпинат.
"Они укрепляют здоровье сердца за счет увеличения количества антиоксидантов", - советует Клаудия.
Орехи
Орехи - еще один вариант здорового перекуса, они богаты омега-3 жирными кислотами.
"Они содержат полезные для сердца жиры, богатые омега-3 и витамином Е, которые повышают уровень хорошего холестерина липопротеинов высокой плотности и снижают уровень плохого холестерина липопротеинов низкой плотности", - отметила диетолог.
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