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Диетолог назвала главные признаки правильного авокадо

20 февраля 2021, 14:53

Эксперт предупредила, какие плоды не стоит покупать.

Диетолог объяснила, как выбирать спелый авокадо
Диетолог раскрыла, как правильно выбирать авокадо / УНИАН

Диетолог Светлана Фус сообщила, как правильно выбрать авокадо, чтобы плод был не зеленым и не переспелым.

Спелость авокадо можно определить по цвету кожуры, по твердости плода и по состоянию фрукта на черенке, поделилась эксперт в Instagram.

Фус посоветовала избегать твердых каменистых плодов с пятнами, поскольку до того, как размягчиться, они могут успеть испортиться.

Как выбрать авокадо в магазине спелый – советы от диетолога:

  • Кожура несозревшего плода чрезмерно светлая, а переспелого – почти черная;
  • У спелого плода упругая, но мягкая поверхность;
  • Если под черенком у плода светло-желтый цвет – он спелый, а если темно-коричневый – переспелый.

Справка. Авокадо – это вечнозеленое плодовое растение, такое же название имеют его плоды, пишет Википедия.

Есть около 100 сортов авокадо. Разные сорта отличаются весом плодов, их формой и цветом. Некоторые авокадо могут весить до 2 кг.

Плоды могут быть грушевидными, овальными и округлыми. Их цвет варьируется от темно-зеленого до темно-фиолетового. Авокадо разных сортов также отличаются вкусом.

авокадо Светлана Фус
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