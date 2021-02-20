Диетолог назвала главные признаки правильного авокадо

Диетолог раскрыла, как правильно выбирать авокадо / УНИАН

Диетолог Светлана Фус сообщила, как правильно выбрать авокадо, чтобы плод был не зеленым и не переспелым.

Спелость авокадо можно определить по цвету кожуры, по твердости плода и по состоянию фрукта на черенке, поделилась эксперт в Instagram.

Фус посоветовала избегать твердых каменистых плодов с пятнами, поскольку до того, как размягчиться, они могут успеть испортиться.

Как выбрать авокадо в магазине спелый – советы от диетолога:

Кожура несозревшего плода чрезмерно светлая, а переспелого – почти черная;

У спелого плода упругая, но мягкая поверхность;

Если под черенком у плода светло-желтый цвет – он спелый, а если темно-коричневый – переспелый.

Справка. Авокадо – это вечнозеленое плодовое растение, такое же название имеют его плоды, пишет Википедия.

Есть около 100 сортов авокадо. Разные сорта отличаются весом плодов, их формой и цветом. Некоторые авокадо могут весить до 2 кг.

Плоды могут быть грушевидными, овальными и округлыми. Их цвет варьируется от темно-зеленого до темно-фиолетового. Авокадо разных сортов также отличаются вкусом.