Диетолог назвала лучшие витамины против старения

Зарегистрированный диетолог, говорит, что некоторые витамины могут замедлять преждевременное старение./ iPhones

Старение - это факт жизни. С возрастом вы можете заметить больше морщин или седые волосы.

И хотя нет возможности повернуть время вспять, Триста Бест, зарегистрированный диетолог, говорит, что некоторые витамины могут замедлять преждевременное старение.

Некоторые витамины обладают антивозрастными свойствами - способностью замедлять биологический процесс старения.

Скотт Антуан, доктор медицинских наук, врач и владелец Центра полного функционального здоровья, говорит, что витамины могут помочь замедлить процесс старения благодаря своей способности преодолевать токсины, которые со временем накапливаются в организме.

"Окисление - это процесс в вашем теле, при котором вы в течение многих лет накапливаете реактивные метаболиты кислорода, и они наносят вред вашему телу. Кроме того, с возрастом ваша иммунная система становится менее активной. К счастью, витамины и минералы работают с иммунной системой и обладают антиоксидантными свойствами, снижающими риск возрастных заболеваний, - рассказывает Антуан.

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Витамины против старения

Несмотря на то, что на рынке много витаминов, Бест сообщает, что наиболее эффективными являются те, которые работают, чтобы противодействовать ущербу, вызванному окислительным стрессом. Большинство витаминов можно получить с пищей или добавками.

Куркумин: это вещество содержится в куркуме и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами на клеточном уровне, что может способствовать здоровью кожи и защищать от рака. Клиника Кливленда рекомендует принимать от 500 до 1000 миллиграммов в день, независимо от того, вводятся ли они перорально, местно или в виде порошка.

Бест говорит, что риски, связанные с куркумином, варьируются от головных болей и проблем с пищеварением, а также от взаимодействия с лекарствами, которые лечат изжогу и ГЭРБ, до нарушения способности организма останавливать кровотечение.

Коэнзим 10

Коэнзим 10 - антиоксидант, который способствует выработке коллагена. Согласно обзору 2018 года, его антивозрастной эффект улучшает преобразование энергии клетками, что называется биоэнергетикой.

Однако Бест говорит, что эффективность CoQ10 в лечении признаков старения, вероятно, искажена другими продуктами, используемыми в повседневном уходе за кожей.

"Я поддерживаю добавление его в уже существующий режим ухода за кожей, - говорит она, - но не делаю его основой своего режима и не изо всех сил стараюсь убедиться, что он присутствует".

Коллаген

Коллаген: это белок в организме, который улучшает эластичность кожи и уменьшает тонкие линии и морщины. Бест говорит, что женщины могут начать терять коллаген в возрасте 20 лет, а некоторым - уже в 18 лет.

"Коллаген не совсем приводит к обращению старения, но он может остановить дополнительную потерю. Лучший коллаген для борьбы со старением - это комбинация трех типов. Тип 1 и Тип 3 являются наиболее эффективными в борьбе со старением, и их лучше всего принимать в виде порошка +", - говорит Бест.

Ресвератрол

Ресвератрол: этот антиоксидант содержится в красном вине и пользуется популярностью благодаря своим антивозрастным эффектам, которые наиболее эффективны в виде добавок, - говорит Антуан. Основываясь на популярной теории старения, согласно которой концы человеческих хромосом, называемые теломерами, связаны с повреждением ДНК, Антуан говорит, что антивозрастные свойства ресвератрола, вероятно, связаны с его способностью удлинять хромосомы. Кроме того, Антуан говорит, что ресвератрол также может защищать организм от старения, активируя ген под названием SIRT1.

Хотя это и не тяжелые, побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта были связаны с ресвератролом.

Витамин C

Витамин C: обзор 2017 года сообщает, что витамин C помогает укрепить иммунную систему, создавая больше иммунных клеток. В коже он защищает от окислительного стресса. Имея это в виду, еще один обзор 2017 года находит убедительные доказательства того, что витамин С защищает от преждевременного старения. Это не только мощный антиоксидант, но и витамин С, который также можно использовать в качестве осветлителя для устранения "печеночных пятен" и потемнения вокруг глаз, которые также являются признаками старения. Витамин С можно найти в пище или принимать в виде добавок. Рекомендуемая дневная доза для взрослого составляет от 65 до 90 миллиграммов. Однако чрезмерное количество может вызвать побочные эффекты, включая, помимо прочего, рвоту, изжогу и диарею.

Витамин Е

Витамин Е: функция витамина Е, по словам Антуана, заключается в том, что он защищает от сшивки коллагена и останавливает окисление липидов, связанное как со старением, так и с кожей. По словам Беста, витамин E - это жирорастворимый витамин, аналогичный витаминам D и K, который полезен для лечения морщин, темных пятен и повышения эластичности кожи. Тем не менее, она говорит, что эти витамины Е и другие жирорастворимые витамины должны находиться под тщательным наблюдением врача, поскольку они могут достигать токсичных уровней в организме.

Селен

Селен: это микроэлемент, предотвращающий дефицит витамина Е. Антуан говорит, что селен помогает уменьшить повреждение ДНК. Селен можно найти в продуктах питания, особенно в бразильских орехах, или в виде добавок с рекомендуемой суточной дозой 100-200 мкг.

Тем не менее, длительное употребление добавок селена может быть связано с повышенным риском диабета 2 типа и рака, но существуют противоречивые данные, свидетельствующие о том, что селен может снизить риск рака.