Диетолог назвала самые полезные продукты для диабетчиков

Рацион пациентов с диабетом / Mskgazeta

В рацион пациентов с диабетом обязательно нужно включить черную смородину, киви, черноплодную рябину, болгарский перец, брокколи и несладкие цитрусовые. Эти продукты содержат антиоксиданты и полезную для желудочно-кишечного тракта клетчатку, передает storinka.com.ua.

Также рекомендуется есть шпинат, листовую и кудрявую капусту, авокадо и белковую пищу: рыбу, яичный белок, индейку, перепелку, домашнюю птицу без кожи. Кроме того, полезно есть орехи (миндаль, грецкие орехи и макадамия).

Какие основные признаки сахарного диабета:

сухость во рту;

жажда,

увеличение частоты ночных походов в туалет;

кожный зуд; боли в ногах,

онемение,

ощущение ползания "мурашек";

инфекции кожи и слизистых, плохое заживление ран;

больные чаще имеют лишний вес.

Сахарный диабет 2 типа в XXI веке приобрел характер пандемии. Среди всех больных диабетом около 90 % людей имеют сахарный диабет 2 типа. При этом заболевании инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, перестает восприниматься организмом и не участвует в метаболизме глюкозы.

Причинами нарушения обменных процессов могут быть:

недостаточная физическая активность, усугубляющая ожирение;

неправильное питание с большим количеством жиров и простых углеводов;

генетическая предрасположенность.

Пересмотр собственного рациона — это первый шаг на пути к профилактике диабета.

Ранее Главред писал о том, что отказаться от сахара сложно лишь по психологическим причинам, а полезный эффект такого шага быстро проявится, заявила известный эндокринолог Татьяна Бочарова. Специалист подчеркнула, что многие люди системно в избытке употребляет сахар, что приводит к проблемам со здоровьем и фигурой.

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