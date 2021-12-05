УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Диетолог назвала самые полезные продукты для диабетчиков

5 декабря 2021, 23:27
Прослушать новость
Остановить

Сахарный диабет 2 типа в XXI веке приобрел характер пандемии. Среди всех больных диабетом около 90 % людей имеют сахарный диабет 2 типа.

Ученые, диабет
Рацион пациентов с диабетом / Mskgazeta

В рацион пациентов с диабетом обязательно нужно включить черную смородину, киви, черноплодную рябину, болгарский перец, брокколи и несладкие цитрусовые. Эти продукты содержат антиоксиданты и полезную для желудочно-кишечного тракта клетчатку, передает storinka.com.ua.

Также рекомендуется есть шпинат, листовую и кудрявую капусту, авокадо и белковую пищу: рыбу, яичный белок, индейку, перепелку, домашнюю птицу без кожи. Кроме того, полезно есть орехи (миндаль, грецкие орехи и макадамия).

Какие основные признаки сахарного диабета:

  • сухость во рту;
  • жажда,
  • увеличение частоты ночных походов в туалет;
  • кожный зуд; боли в ногах,
  • онемение,
  • ощущение ползания "мурашек";
  • инфекции кожи и слизистых, плохое заживление ран;
  • больные чаще имеют лишний вес.

Сахарный диабет 2 типа в XXI веке приобрел характер пандемии. Среди всех больных диабетом около 90 % людей имеют сахарный диабет 2 типа. При этом заболевании инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, перестает восприниматься организмом и не участвует в метаболизме глюкозы.

Причинами нарушения обменных процессов могут быть:

  • недостаточная физическая активность, усугубляющая ожирение;
  • неправильное питание с большим количеством жиров и простых углеводов;
  • генетическая предрасположенность.

Пересмотр собственного рациона — это первый шаг на пути к профилактике диабета.

Ранее Главред писал о том, что отказаться от сахара сложно лишь по психологическим причинам, а полезный эффект такого шага быстро проявится, заявила известный эндокринолог Татьяна Бочарова. Специалист подчеркнула, что многие люди системно в избытке употребляет сахар, что приводит к проблемам со здоровьем и фигурой.

Читайте также:

viber
диабет продукты питания рацион сахарный диабет
Сейчас вы просматриваете новость «Диетолог назвала самые полезные продукты для диабетчиков». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Принесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способПринесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВсе, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабря Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахЛунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгах Сигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений: как применять и в чем пользаСигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений: как применять и в чем польза Слава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талиейСлава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талией
23:27

Диетолог назвала самые полезные продукты для диабетчиков

23:00

В Киеве таксист высадил пьяных пассажиров за ненависть к украинскому языкуВидео

22:19

"Катастрофическое насилие в Украине": в США объяснили, как предотвратить агрессию РФВидео

22:17

В жуткой аварии погиб отец с детьми, за жизнь матери борются медики

21:55

Коронавирус унес жизнь украинского композитора и музыканта

Реклама
21:28

Украину стремительно накроет опасная вирусаня эпидемия: названа причина и срокиВидео

21:19

Резников обратился к США, Канаде и Британии из-за возможного нападения РФ

21:01

DZIDZIO признался, как переживает развод под прицелами камер

20:48

Цены на хлеб в Украине взлетят: когда и на сколько придется раскошелитьсяВидео

20:24

Самые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароватьсяФотоВидео

19:54

В Карпатах на снегоходах заблудились трое мужчин: двух уже нашли

19:53

Дерзкая Вера Брежнева в одном топе показала пышную грудьВидео

19:49

Украинцам светит резкий скачок тарифов: кому газ влетит в копеечкуВидео

19:35

Мракобесие в мозгах неизлечимомнение

19:22

Зимние каникулы: когда и сколько будут отдыхать школьники

19:17

Эпидемиолог предупредила украинцев об опасности из-за нового штамма ОмикронВидео

19:15

Украинцам добавят пенсии: Шмыгаль рассказал, кому и когда ждать прибавкиВидео

19:00

В Минздраве поведали о ситуации с коронавирусом в КиевеВидео

18:33

Чем можно заменить жирный майонез: рецепты вкусных соусов

18:28

Мэр Полтавы опозорился диким заявлением о войне на Донбассе и пожаловался на разрыв с РФ

Реклама
17:53

Мощный циклон атакует Украину: завалит снегом, дороги превратит в "каток"Видео

17:45

Умер знаменитый продюсер и основатель Кинотавра

17:35

Гороскоп на завтра 6 декабря 2021: Девам – хитрость, Весам – потери, Скорпионам - обидыВидео

17:03

Под Николаевом нашли мертвым 9-летнего ребенка: в полиции рассказали, что случилосьВидео

16:54

Обвинения в нарушении границы: Минск грозит Киеву "крайне жесткими действиями"Видео

16:33

Лавров разразился обвинением против Украины по Донбассу и условием в адрес ФРГ и ФранцииВидео

16:24

В Турции ответили на истерику Путина из-за удара Bayraktar на ДонбассеВидео

16:09

Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в бедуВидео

15:42

Токсичные елки на Новый год: украинцев предупредили об опасностиВидео

15:15

В Украине рухнули цены на самый популярный фруктВидео

15:03

Попробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутВидео

14:59

В Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголя

14:47

Встречи Байдена и Путина не будет: в Кремле объяснили ситуацию по переговорам лидеров США и РФВидео

14:39

Метели и морозы -15: климатолог назвала дату снежного шторма в УкраинеВидео

14:30

"Мы с Украиной": в ЕС жестко предупредили Россию из-за угрозы вторженияВидео

13:38

Украинцы активно уезжают на заработки за границу: названа ошеломляющая цифра за 2021 годВидео

13:23

Курс доллара в Украине рекордно взлетитВидео

13:14

Вторжение России в Украину обернется крахом СП-2: в ЕС предупредили Москву о мощном удареВидео

12:54

В Харькове блогер обматерил полицейского и плюнул ему в лицоВидео

12:18

Ушел со двора и пропал: в селе на Николаевщине нашли мертвым 9-летнего мальчика

Реклама
12:15

Под Киевом полицейский разнес вдребезги "Таврию", погибли два человекаВидео

11:51

Военная атака РФ на Украину и диалог Байдена с Путиным: в США объявили о планах по защите КиеваВидео

11:45

В Одессе учитель схватил ребенка за шею и тащил по коридору школыВидео

11:26

В Украине ужесточают карантин с 6 декабря: новые правилаВидео

11:20

Комаровский назвал единственный витамин, который нужно пить дополнительноВидео

11:05

Худший год за последние пять лет: что сулит Украине гороскоп на 2022 год

10:55

Трагедия на охоте в Николаевской области: СМИ утверждают, что погиб бывший замоблвоенкома

10:32

Киев и 7 областей могут "перепрыгнуть" сразу в "желтую" зону карантина - МинздравВидео

09:42

Затянуло ногу под лезвие в мотоблоке: на Кировоградщине сотрудник СБУ спас жизнь подросткуВидео

09:22

Тимофей Милованов женился во второй раз

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять