Диетолог назвала самые полезные продукты для диабетчиков

Сахарный диабет 2 типа в XXI веке приобрел характер пандемии. Среди всех больных диабетом около 90 % людей имеют сахарный диабет 2 типа.
В рацион пациентов с диабетом обязательно нужно включить черную смородину, киви, черноплодную рябину, болгарский перец, брокколи и несладкие цитрусовые. Эти продукты содержат антиоксиданты и полезную для желудочно-кишечного тракта клетчатку, передает storinka.com.ua.
Также рекомендуется есть шпинат, листовую и кудрявую капусту, авокадо и белковую пищу: рыбу, яичный белок, индейку, перепелку, домашнюю птицу без кожи. Кроме того, полезно есть орехи (миндаль, грецкие орехи и макадамия).
Какие основные признаки сахарного диабета:
- сухость во рту;
- жажда,
- увеличение частоты ночных походов в туалет;
- кожный зуд; боли в ногах,
- онемение,
- ощущение ползания "мурашек";
- инфекции кожи и слизистых, плохое заживление ран;
- больные чаще имеют лишний вес.
Сахарный диабет 2 типа в XXI веке приобрел характер пандемии. Среди всех больных диабетом около 90 % людей имеют сахарный диабет 2 типа. При этом заболевании инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, перестает восприниматься организмом и не участвует в метаболизме глюкозы.
Причинами нарушения обменных процессов могут быть:
- недостаточная физическая активность, усугубляющая ожирение;
- неправильное питание с большим количеством жиров и простых углеводов;
- генетическая предрасположенность.
Пересмотр собственного рациона — это первый шаг на пути к профилактике диабета.
Ранее Главред писал о том, что отказаться от сахара сложно лишь по психологическим причинам, а полезный эффект такого шага быстро проявится, заявила известный эндокринолог Татьяна Бочарова. Специалист подчеркнула, что многие люди системно в избытке употребляет сахар, что приводит к проблемам со здоровьем и фигурой.
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