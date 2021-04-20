Диетолог назвала самый худший и самый лучший маринад для шашлыка

Майонез и уксус – худшие маринады для шашлыка / 1zoom.ru

Майские праздники не за горами, и каждый год они не обходятся без вылазок на природу и приготовления шашлыка. Диетолог Ирина Морозова поделилась советами по приготовлению маринада для мяса, а также назвала самые опасные.

По словам эксперта, майонез и уксус – худшие маринады для шашлыка. Эти два продукта очень опасны сами по себе, а при взаимодействии с высокой температурой при жарке их вредное воздействие на организм усиливается, передает ГолосUA.

"В последнее время, даже в среде своих знакомых, я нередко сталкиваюсь с тем, что шашлык маринуют в майонезе – это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо", – отметила врач.

Она также не рекомендует использовать уксус в маринадах, так как он крайне негативно воздействует на ЖКТ и при частом употреблении вызывает болезни почек.

Читайте такжеБожественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариноватьКроме того, в маринаде не стоит использовать и кефир, так как в сочетании с мясом он не "несет" ничего полезного и препятствует усвоению железа и белка.

"В сочетании с мясом кефир препятствует усвоению железа и белка, то есть мало того, что вы вредите себе жареным мясом и тяжелой пищей, организм еще и не в состоянии изъять из нее ничего полезного – ни белка, ни микроэлементов", – заявила диетолог.

Морозова посоветовала мариновать мясо в травах и тмине.

Напомним, ранее шеф-повар Валентин Михайлов рассказал, как распознать свежесть шашлыка.