УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Диетолог назвала самый худший и самый лучший маринад для шашлыка

20 апреля 2021, 01:38
Прослушать новость
Остановить

Весенне-летний сезон не обходится без шашлыка. Но мясо нужно правильно замариновать, чтобы не навредить здоровью.

шашлык_еда
Майонез и уксус – худшие маринады для шашлыка / 1zoom.ru

Майские праздники не за горами, и каждый год они не обходятся без вылазок на природу и приготовления шашлыка. Диетолог Ирина Морозова поделилась советами по приготовлению маринада для мяса, а также назвала самые опасные.

По словам эксперта, майонез и уксус – худшие маринады для шашлыка. Эти два продукта очень опасны сами по себе, а при взаимодействии с высокой температурой при жарке их вредное воздействие на организм усиливается, передает ГолосUA.

"В последнее время, даже в среде своих знакомых, я нередко сталкиваюсь с тем, что шашлык маринуют в майонезе – это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо", – отметила врач.

Она также не рекомендует использовать уксус в маринадах, так как он крайне негативно воздействует на ЖКТ и при частом употреблении вызывает болезни почек.

Читайте такжеБожественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариноватьКроме того, в маринаде не стоит использовать и кефир, так как в сочетании с мясом он не "несет" ничего полезного и препятствует усвоению железа и белка.

"В сочетании с мясом кефир препятствует усвоению железа и белка, то есть мало того, что вы вредите себе жареным мясом и тяжелой пищей, организм еще и не в состоянии изъять из нее ничего полезного – ни белка, ни микроэлементов", – заявила диетолог.

Морозова посоветовала мариновать мясо в травах и тмине.

Напомним, ранее шеф-повар Валентин Михайлов рассказал, как распознать свежесть шашлыка.

здоровье Шашлык диетолог
Сейчас вы просматриваете новость «Диетолог назвала самый худший и самый лучший маринад для шашлыка». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Надя Дорофеева представила новую песню zavisimostНадя Дорофеева представила новую песню zavisimost Чего ждать от России в небе над УкраинойЧего ждать от России в небе над Украиной Скандалы в ПАСЕ: Меркель сказала, убийца ли Путин, а Гончаренко грозят санкцииСкандалы в ПАСЕ: Меркель сказала, убийца ли Путин, а Гончаренко грозят санкции Борьба козлов на узкой кладке: стоит ли ждать разрыва дипотношений с РФБорьба козлов на узкой кладке: стоит ли ждать разрыва дипотношений с РФ Даст ли Путин Навальному умереть в тюрьмеДаст ли Путин Навальному умереть в тюрьме

Последние новости

23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
Реклама
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
Реклама
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
Реклама
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
14:48
Число вакансий для аграриев резко выросло: сколько готовы платить Видео
14:48
"Большая стройка": сообщение между Винницкой и Одесской областями скоро будет комфортным
14:41
Не так страшен черт: почему Путин не способен захватить Украину мнение
14:40
Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
14:34
Гладковского-младшего объявили в розыск по делу о хищениях в Укроборонпроме Видео
14:10
Потап нагрянул к Насте Каменских в Мексику и узнал об еще одном мужчине Видео
14:02
В США дали рецепт уничтожения газопровода Северный поток-2 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять