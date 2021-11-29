Диетолог назвала самый вредный орех

В любых орехах и в арахисе также содержится фитиновая кислота.
Диетолог Светлана Панченко заявила, что арахис резонно считать наиболее вредным орехом из-за нескольких факторов.
"Самым вредным орехом действительно можно назвать арахис (земляной орех). Вообще ошибочно считать его орехом, он относится к семейству бобовых и растет в земле. Один из минусов — является одним из самых сильных аллергенов. Так как он растет в земле, то часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно сказаться на здоровье человека", — объяснила Панченко, передают РИА Новости.
По словам специалиста, в любых орехах и в арахисе также содержится фитиновая кислота, которая мешает усвоению ряда микроэлементов из пищи, например, железа.
"Поэтому сырые орехи перед употреблением лучше вымачивать несколько часов и в дальнейшем подсушивать", - резюмировала диетолог.
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