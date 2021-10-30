Диетолог назвала специи, которые могут спасти от рака

Специи помогут в профилактике рака / УНИАН

В рационе человека обязательно должны быть некоторые специи, они помогают в профилактике онкологии, заявила диетолог Татьяна Дик, сообщает РИА Новости.

В рацион необходимо включать такие специи:

корица,

куркума,

тимьян,

шалфей

орегано.

Эти специи, по словам эксперта, богаты антиоксидантами, оказывающими противораковое действие. Также они борются со свободными радикалами.

"Корица снижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума улучшает функции мозга и способствует похудению", - сказала специалист.

Также эксперт добавила, что тимьян хорошо эффективен при простудных заболеваниях, шалфей - при нарушении пищеварения, а орегано помогает работе желудочно-кишечного тракта.

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