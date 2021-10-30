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Диетолог назвала специи, которые могут спасти от рака

30 октября 2021, 02:48
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Тимьян хорошо эффективен при простудных заболеваниях, шалфей - при нарушении пищеварения, а орегано помогает работе желудочно-кишечного тракта.

Специи
Специи помогут в профилактике рака / УНИАН

В рационе человека обязательно должны быть некоторые специи, они помогают в профилактике онкологии, заявила диетолог Татьяна Дик, сообщает РИА Новости.

В рацион необходимо включать такие специи:

  • корица,
  • куркума,
  • тимьян,
  • шалфей
  • орегано.

Эти специи, по словам эксперта, богаты антиоксидантами, оказывающими противораковое действие. Также они борются со свободными радикалами.

"Корица снижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума улучшает функции мозга и способствует похудению", - сказала специалист.

Также эксперт добавила, что тимьян хорошо эффективен при простудных заболеваниях, шалфей - при нарушении пищеварения, а орегано помогает работе желудочно-кишечного тракта.

Ранее Главред писал о том, что производители молотых специй чаще всего используют различные добавки, чтобы удешевить товар, ведь настоящие специи стоят довольно дорого. Как отмечают специалисты, самый четкий признак поддельных специй – яркость. Чем красочнее выглядят специи, тем больше вероятности, что там есть канцерогены и красители.

viber
здоровье онкология
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