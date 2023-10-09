Диетолог назвала средство, которое способствует росту волос и останавливает их выпадение

Семена этого растения используется в кулинарии, а также в медицине.

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Что делать, если выпадают волосы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Выпадение волос - очень распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. От специальных шампуней до сывороток, масок для волос и добавок — существует множество вариантов сделать так, чтобы волосы росли.

Швета Шах, знаменитый диетолог рассказала, что пажитник способствует росту волос и останавливает их выпадение, пишет Express.

Семена родом из Южной Европы, Индии и Северной Африки представляют собой однолетнюю траву, которая часто используется в кулинарии, а также в медицине.

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По мнению некоторых экспертов, семена пажитника помогают стимулировать кровообращение к волосяным фолликулам и содержат стероидные сапонины.

Шах также сказала, что семена пажитника содержат витамины и минералы, включая фолиевую кислоту, витамин А, витамин К, витамин С, калий, кальций и железо.

Семена пажитника также богаты белком и никотиновой кислотой, которые могут помочь "предотвратить выпадение волос и перхоть" и решить некоторые проблемы кожи головы, такие как сухость и тонкость волос.

Добавки из семян пажитника доступны в виде порошка или концентрированного жидкого экстракта. Их можно принимать внутрь в качестве пищевой добавки или наносить местно на волосы.

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