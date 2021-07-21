Диетолог перечислил лучшие натуральные заменители-напитков энергетиков

Есть определенное количество натуральных напитков, которые по эффекту можно сравнить с энергетиками. Об этом пишет сайт Portaltele со ссылкой на новое исследование врача-диетолога из Университета Джона Хопкинса Дианы Визтум.

По его словам, для того, чтобы взбодрить организм, можно выпить немного кофе. По словам врача, в этом напитке меньше кофеина, чем в энергетике, однако его в нем достаточно для положительного влияния на память, концентрацию и бодрость.

Альтернативой энергетику является зеленый чай. Его польза в том, что он содержит такие соединения как эпигаллокатехин и L-теанин, которые способствуют уменьшению усталости.

Также в список натуральных напитков вошли матча и чай из куркумы. Первый по своему эффекту похож на зеленый чай, тогда как последний, несмотря на то, что не содержит кофеин, приводит к притоку энергии и выработке серотонина и дофамина.

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Напомним, ранее диетолог Альбина Комиссарова сообщала, что без вреда для здоровья можно перекусить, в частности, ягодами, горстью сухофруктов, попкорном без добавок, фруктами и творогом с орешками.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская добавила, что стоит есть фрукты, в которых много клетчатки, поскольку она замедляет попадание сахара в кровь – яблоки, все ягоды, особенно смородину, малину, ежевику, клюкву, чернику, и абрикосы.