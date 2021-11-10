УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Диетолог поведала, какое средство помогает при коронавирусе

10 ноября 2021, 20:06

Недостаточное поступление лецитина приводит к раздражительности, усталости, нервному истощению.

коронавирус маска covid-19
Диетолог рассказала, что помогает при коронавирусе / Getty

При коронавирусе диетолог Мария Сергеева рекомендует употреблять лецитин.

Это - строительный материал. Он восстанавливает мембраны клеток наших органов. Будь то клетки печени, мозга, легких, почек и т. д. Именно поэтому диетолог назначает это средство при коронавирусе - как для восстановления после вируса, так и для лечения, рассказала в своем Instagram диетолог.

Лецитин восстанавливает структуру печени и легких. Лецитин используется в восстановительных программах после ковида и во время его лечения. Для профилактики образования камней в желчном пузыре. В некоторых случаях помогает растворять уже имеющиеся камни. Регулирует выработку желчи. Предупреждает развитие цирроза печени при злоупотреблении алкоголем и жирового гепатоза. Эффективен при профилактике атеросклероза, болезни Альцгеймера, деменции у пожилых людей. Выводит излишки холестерина из тканей и сосудов, стабилизирует уровень триглицеридов в крови.

Читайте такжеКогда больной коронавирусом может попасть в реанимацию: врач назвал тревожные симптомы

Лецитин присутствует в составе желчи, способствует всасыванию жира в кишечнике и усвоению жирорастворимых витаминов А, D, Е и К. Есть дефициты этих витаминов, значит, 100 %, есть дефицит лецитина. Предохраняет от избыточной массы тела. Необходим в рационе беременных и кормящих женщин, так как участвует в формировании и нормальном развитии мозга и нервной системы ребенка.

Реклама

Недостаточное поступление лецитина приводит к раздражительности, усталости, нервному истощению.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. Были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (это новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек.

Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.

viber
коронавирус диетолог
Сейчас вы просматриваете новость «Диетолог поведала, какое средство помогает при коронавирусе». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуСчастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году У Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаУ Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков Зодиака 10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику Две большие группы мигрантов снесли заборы и прорвались в Польшу со стороны БеларусиДве большие группы мигрантов снесли заборы и прорвались в Польшу со стороны Беларуси Локдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантинеЛокдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантине
21:04

Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт

20:55

Новый Холостяк 12 сезона: что известно о красавчике из Майами

20:30

"Неефективный клуб": мэр Чернигова назвал "фигней" курс Украины в НАТОВидео

20:27

В Италии девушка выиграла суд против своего отца-антивакцинатора

20:06

Диетолог поведала, какое средство помогает при коронавирусеВидео

Реклама
19:53

Восточный гороскоп 2022: сказочная любовь, фантастическая удача и финансовый успех в год Тигра

19:42

11.11 - зеркальная дата, когда исполняются желания и привлекаются деньги

19:38

"Еще один украинец!" Амадор Лопес получил украинское гражданствоВидео

19:34

В Украину несется снегопад и резкое похолоданиеВидео

19:34

Как правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способы

19:27

Над детьми с недостатками здоровья годами издевались в детсаду Черкасс

19:20

В Одессе вспыхнуло общежитие, беременную долго не могли эвакуировать

19:20

Юрий Романенко. Германия предлагает Украине забрать мигрантов из Беларуси: что делатьВидеоблоги

19:09

Гороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотВидео

19:08

Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии и как не попасть в бедуВидео

19:02

Ковидная амнистия: почему она вряд ли сработает в Украинемнение

18:43

Россия устроила демарш на заседании ТКГВидео

18:26

Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: Каднай станцует с Ямой, а Дикусар - с Чмерковским

18:05

"Пусть берут к себе – домой или в Бундестаг": Данилов жестко ответил ФРГ на инициативу по мигрантамВидео

18:00

Угроза атаки мигрантов на границе Украины: Данилов предупредил об ответном ударе КиеваВидео

Реклама
17:56

В Беларуси назвали Крым "российской территорией": в МИД Украины незамедлительно ответили

17:35

Украина готовится к возможному приходу иракских беженцев: в МВД раскрыли подробности

17:31

В СНБО рассказали об "энергетическом терроризме" со стороны РоссииВидео

17:24

Бельгийская принцесса примет участие в Танцах со звездами

17:18

Врач рассказал, почему падают в обморок и поднимается температура после вакцинации

17:06

СНБО утвердил новые санкции против россиянВидео

16:56

Более 180 гривен за кг: в Украине взлетели цены на самый популярный продукт украинцевВидео

16:39

Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки и любви к себе

16:35

Газовый кризис в Европе и топливо в ПХГ: Газпром максимально взвинтил прокачку газа через УкраинуВидео

16:25

В Украине взлетит тариф на передачу электроэнергии: когда и на сколькоВидео

16:21

"Будущие маньяки и насильники": психолог объяснила, почему в Украине процветает детская жестокость

15:55

Брата покойного мэра Кривого Рога обнаружили мертвымВидео

15:38

В Кабмине рассказали, что будет с тарифами на "коммуналку" до окончания холодовВидео

15:28

Донецкий палач попал в застенки Изоляции: Куликовский дал первый комментарийВидео

15:15

Перепутали: украинке вкололи не ту вакцину от коронавируса

15:09

В СНБО заявили о военном давлении на Украину со стороны РоссииВидео

14:50

Тина Кароль враскоряку просунула голову между ног

14:49

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

14:32

Ад в Донецке: бывший пленный Изоляции рассказал о зверствах головореза из "ДНР"Видео

14:18

Меркель попросила Путина повлиять на Беларусь из-за ситуации с мигрантамиВидео

Реклама
14:17

Через два года УЗ в рамках "Большой стройки" изменится до неузнаваемости – министр

14:15

Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерамВидео актуально

14:07

Создатель фейковой Дии стал советником в Минцифре

14:01

Вакцинация 40% украинцев и 1,5 миллиона прививок в неделю: в Кабмине объявили о планах по прививкамВидео

13:55

Тарифы на коммуналку взлетели: за что украинцы заплатят большеВидео

13:49

Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут

13:43

В НАН заявили, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, но количество смертей еще будет растиВидео

13:26

Скуют морозы, повалит снег: украинцев предупредили о мощном антициклонеВидео

13:15

В Бундестаге предлагают направить беженцев из Беларуси в Украину

13:09

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять