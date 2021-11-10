Диетолог поведала, какое средство помогает при коронавирусе

Диетолог рассказала, что помогает при коронавирусе / Getty

При коронавирусе диетолог Мария Сергеева рекомендует употреблять лецитин.

Это - строительный материал. Он восстанавливает мембраны клеток наших органов. Будь то клетки печени, мозга, легких, почек и т. д. Именно поэтому диетолог назначает это средство при коронавирусе - как для восстановления после вируса, так и для лечения, рассказала в своем Instagram диетолог.

Лецитин восстанавливает структуру печени и легких. Лецитин используется в восстановительных программах после ковида и во время его лечения. Для профилактики образования камней в желчном пузыре. В некоторых случаях помогает растворять уже имеющиеся камни. Регулирует выработку желчи. Предупреждает развитие цирроза печени при злоупотреблении алкоголем и жирового гепатоза. Эффективен при профилактике атеросклероза, болезни Альцгеймера, деменции у пожилых людей. Выводит излишки холестерина из тканей и сосудов, стабилизирует уровень триглицеридов в крови.

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Лецитин присутствует в составе желчи, способствует всасыванию жира в кишечнике и усвоению жирорастворимых витаминов А, D, Е и К. Есть дефициты этих витаминов, значит, 100 %, есть дефицит лецитина. Предохраняет от избыточной массы тела. Необходим в рационе беременных и кормящих женщин, так как участвует в формировании и нормальном развитии мозга и нервной системы ребенка.

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Недостаточное поступление лецитина приводит к раздражительности, усталости, нервному истощению.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. Были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (это новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек.

Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.