Диетолог поведала, почему важно включать в рацион рыбу

Диетолог поведала о пользе рыбы / pixabay

Рыба - замечательный источник белка, ненасыщенных жирных кислот и витаминов А, Е и D, сообщила в соцсети диетолог Светлана Фус.

Но в первую очередь, как отметила диетолог, она содержит омега-3 жирные кислоты.

"Они нужны для полноценного питания, потому что не вырабатываются в организме, для эффективной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила специалист.

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Фус сообщила, что хорошим источником омега-3 кислот является сельдь.

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"Помните, что рыбу есть обязательно надо, причем жирную из холодных морских глубин: сельдь, скумбрию, лососевые", - перечислила диетолог.

Чтобы позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, специалист рекомендовала устраивать "рыбные дни" 2-3 раза в неделю.

"Иметь рыбу в своем меню - значит надежно защитить свое сердце", - подытожила Фус.

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