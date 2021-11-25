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Диетолог призвал худеющих запастись темным шоколадом

25 ноября 2021, 02:09

Чтобы избегать кризисов в питании, диетолог рекомендовал всегда иметь дома темный шоколад с высоким содержанием какао.

шоколад
Ученые рассказали, почему нужно есть шоколад / Reuters

Британский врач-диетолог Майкл Мосли посоветовал людям, желающим похудеть, обратить внимание на темный шоколад, информирует издание Express.

Как известно, именно сладости чаще всего становятся причиной срывов во время диет.

Чтобы избегать кризисов в питании, диетолог рекомендовал всегда иметь дома темный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 75%) и в небольших порциях есть его вместо других, более калорийных и вредных десертов.

Темный шоколад питателен, содержит мощные антиоксиданты, а также может снизить риск сердечных заболеваний.

Ранее Главред писал о том, что ученые провели исследование и пришли к неожиданным выводам о полезных свойствах кофеина. По их мнению, регулярное употребление кофе способно снизить риск развития болезни Паркинсона.

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здоровье шоколад диетолог
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