Диетолог призвал худеющих запастись темным шоколадом

Ученые рассказали, почему нужно есть шоколад / Reuters

Британский врач-диетолог Майкл Мосли посоветовал людям, желающим похудеть, обратить внимание на темный шоколад, информирует издание Express.

Как известно, именно сладости чаще всего становятся причиной срывов во время диет.

Чтобы избегать кризисов в питании, диетолог рекомендовал всегда иметь дома темный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 75%) и в небольших порциях есть его вместо других, более калорийных и вредных десертов.

Темный шоколад питателен, содержит мощные антиоксиданты, а также может снизить риск сердечных заболеваний.

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