Диетолог рассказала, какой приятный на вкус напиток помогает сердцу и сосудам

Диетолог рассказала, какой приятный на вкус напиток помогает сердцу/ УНИАН

Какао является одним из лучших напитков для оздоровления сердца и мозга.

Об этом рассказала в комментарии для портала Mskagency известный диетолог Антонина Стародубова. "Умеренное потребление какао способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияет на работу мозга", — рассказала она+.

Причем медик советует людям не употреблять готовые разновидности какао, которые содержат очень большое количество сахара и сливок. Гораздо полезнее пить напиток, который готовят непосредственно из порошка какао.

По словам Стародубовой, эффект оздоровления, который связан с употреблением какао, обусловлен высоким уровнем биофлаваноидов в продукте. Эти соединения являются антиоксидантами, которые защищают клеточные мембраны от повреждений свободными радикалами. Кроме того, в напитке из какао содержит белки, витамины и минералы. А его употребление очень хорошо сказывается на сердце.

"Способствует улучшению контроля уровня глюкозы в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснила диетолог.

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