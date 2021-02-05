Диетолог рассказала о каше, которая снижает риск инсульта и инфаркта

Также воздержитесь от добавления кленового сиропа, сахара или меда в чашу для завтрака, вместо этого выберите фрукты, орехи и семена.
Диетолог Виктория Тейлор объяснила, что овсяные хлопья - независимо от типа, формы и размера - являются цельнозерновыми и содержат растворимую клетчатку.
При регулярном употреблении они помогают снизить уровень холестерина, снижая риск сердечного приступа или инсульта. Готовить кашу по утрам в микроволновке - это удобный способ есть более здоровую пищу. Пока вы держитесь подальше от "ароматизированных или подслащенных версий", овсяная каша может быть питательной и вкусной.
"Даже такие полезные для здоровья вкусы, как яблоко и черника, как правило, содержат добавленный сахар", - предупредила Тейлор, сообщает Express.co.uk.
Не забудьте добавить "обезжиренное молоко или воду", чтобы смешать их с кашей, чтобы свести к минимуму количество калорий и насыщенных жиров.
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Также воздержитесь от добавления кленового сиропа, сахара или меда в чашу для завтрака, вместо этого выберите фрукты, орехи и семена.
Британский фонд сердца (BHF) предлагает добавлять такие начинки, как:
- Бананы
- Изюм
- Мускатный орех
- Клубника
- Черника
- Вишня
- Семена чиа
- Корица
- Миндаль
- Даты
- Грецкие орехи
- Ломтики груши
- Имбирь
- Персики
- Малина
- Сливы
- Семена подсолнечника
- Абрикосы
- Тушеное яблоко
- Пекан
- Ежевика
Как видите, тарелка овсяной каши разнообразна.
Вы можете смешивать и сочетать разные начинки, а это значит, что вы получите множество минералов, витаминов и клетчатки.
В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке, оценивалось антигипертензивное действие цельных овсяных хлопьев.
В течение шести недель 18 участников - с высоким кровяным давлением или инсулинорезистентностью - ели на завтрак либо овсяные хлопья, либо вариант хлопьев с низким содержанием клетчатки.
В группе овсяных хлопьев наблюдалось снижение систолического артериального давления на 7,5 мм рт. Ст. и диастолическое артериальное давление на 5,5 мм рт.
Между тем, в контрольной группе, получавшей хлопья для завтрака с низким содержанием клетчатки, вообще не наблюдалось снижения артериального давления.
Помимо снижения показателей артериального давления, у группы овсяных хлопьев улучшилась чувствительность к инсулину.
Более того, люди, которые ели овсяные хлопья, также испытали значительное снижение общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), то есть "плохого" холестерина.
Снижение артериального давления, снижение уровня холестерина и повышение инсулинорезистентности - вот три преимущества для здоровья, с которыми может помочь овсяная каша.
Дальнейшие исследования Университета Манитобы в Канаде показали, что употребление овса снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Это связано с тем, что ежедневное потребление растворимых пищевых волокон снижает уровень "плохого" холестерина до 10 процентов.
Такая большая польза для здоровья наблюдалась у участников с высоким уровнем холестерина и у тех, у кого его не было.
Исследования неизменно демонстрируют положительную взаимосвязь между цельнозерновым овсом и уровнем холестерина в крови.
Снижение уровня холестерина в организме может предотвратить сужение и закупорку кровеносных сосудов.
В свою очередь, это снижает риск сердечных заболеваний или инсульта, а значит, у вас больше шансов прожить дольше.
Если вы хотите как можно дольше вести здоровый образ жизни, овсяная каша может стать вашим шагом вперед.