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Диетолог рассказала о каше, которая снижает риск инсульта и инфаркта

5 февраля 2021, 20:58

Также воздержитесь от добавления кленового сиропа, сахара или меда в чашу для завтрака, вместо этого выберите фрукты, орехи и семена.

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Также воздержитесь от добавления кленового сиропа, сахара или меда в чашу для завтрака, вместо этого выберите фрукты, орехи и семена./ vseretsepti.ru

Диетолог Виктория Тейлор объяснила, что овсяные хлопья - независимо от типа, формы и размера - являются цельнозерновыми и содержат растворимую клетчатку.

При регулярном употреблении они помогают снизить уровень холестерина, снижая риск сердечного приступа или инсульта. Готовить кашу по утрам в микроволновке - это удобный способ есть более здоровую пищу. Пока вы держитесь подальше от "ароматизированных или подслащенных версий", овсяная каша может быть питательной и вкусной.

"Даже такие полезные для здоровья вкусы, как яблоко и черника, как правило, содержат добавленный сахар", - предупредила Тейлор, сообщает Express.co.uk.

Не забудьте добавить "обезжиренное молоко или воду", чтобы смешать их с кашей, чтобы свести к минимуму количество калорий и насыщенных жиров.

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Также воздержитесь от добавления кленового сиропа, сахара или меда в чашу для завтрака, вместо этого выберите фрукты, орехи и семена.

Британский фонд сердца (BHF) предлагает добавлять такие начинки, как:

  • Бананы
  • Изюм
  • Мускатный орех
  • Клубника
  • Черника
  • Вишня
  • Семена чиа
  • Корица
  • Миндаль
  • Даты
  • Грецкие орехи
  • Ломтики груши
  • Имбирь
  • Персики
  • Малина
  • Сливы
  • Семена подсолнечника
  • Абрикосы
  • Тушеное яблоко
  • Пекан
  • Ежевика

Как видите, тарелка овсяной каши разнообразна.

Вы можете смешивать и сочетать разные начинки, а это значит, что вы получите множество минералов, витаминов и клетчатки.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке, оценивалось антигипертензивное действие цельных овсяных хлопьев.

В течение шести недель 18 участников - с высоким кровяным давлением или инсулинорезистентностью - ели на завтрак либо овсяные хлопья, либо вариант хлопьев с низким содержанием клетчатки.

В группе овсяных хлопьев наблюдалось снижение систолического артериального давления на 7,5 мм рт. Ст. и диастолическое артериальное давление на 5,5 мм рт.

Между тем, в контрольной группе, получавшей хлопья для завтрака с низким содержанием клетчатки, вообще не наблюдалось снижения артериального давления.

Помимо снижения показателей артериального давления, у группы овсяных хлопьев улучшилась чувствительность к инсулину.

Более того, люди, которые ели овсяные хлопья, также испытали значительное снижение общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), то есть "плохого" холестерина.

Снижение артериального давления, снижение уровня холестерина и повышение инсулинорезистентности - вот три преимущества для здоровья, с которыми может помочь овсяная каша.

Дальнейшие исследования Университета Манитобы в Канаде показали, что употребление овса снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Это связано с тем, что ежедневное потребление растворимых пищевых волокон снижает уровень "плохого" холестерина до 10 процентов.

Такая большая польза для здоровья наблюдалась у участников с высоким уровнем холестерина и у тех, у кого его не было.

Исследования неизменно демонстрируют положительную взаимосвязь между цельнозерновым овсом и уровнем холестерина в крови.

Снижение уровня холестерина в организме может предотвратить сужение и закупорку кровеносных сосудов.

В свою очередь, это снижает риск сердечных заболеваний или инсульта, а значит, у вас больше шансов прожить дольше.

Если вы хотите как можно дольше вести здоровый образ жизни, овсяная каша может стать вашим шагом вперед.

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