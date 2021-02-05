Диетолог рассказала о каше, которая снижает риск инсульта и инфаркта

Также воздержитесь от добавления кленового сиропа, сахара или меда в чашу для завтрака, вместо этого выберите фрукты, орехи и семена./ vseretsepti.ru

Диетолог Виктория Тейлор объяснила, что овсяные хлопья - независимо от типа, формы и размера - являются цельнозерновыми и содержат растворимую клетчатку.

При регулярном употреблении они помогают снизить уровень холестерина, снижая риск сердечного приступа или инсульта. Готовить кашу по утрам в микроволновке - это удобный способ есть более здоровую пищу. Пока вы держитесь подальше от "ароматизированных или подслащенных версий", овсяная каша может быть питательной и вкусной.

"Даже такие полезные для здоровья вкусы, как яблоко и черника, как правило, содержат добавленный сахар", - предупредила Тейлор, сообщает Express.co.uk.

Не забудьте добавить "обезжиренное молоко или воду", чтобы смешать их с кашей, чтобы свести к минимуму количество калорий и насыщенных жиров.

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Также воздержитесь от добавления кленового сиропа, сахара или меда в чашу для завтрака, вместо этого выберите фрукты, орехи и семена.

Британский фонд сердца (BHF) предлагает добавлять такие начинки, как:

Бананы

Изюм

Мускатный орех

Клубника

Черника

Вишня

Семена чиа

Корица

Миндаль

Даты

Грецкие орехи

Ломтики груши

Имбирь

Персики

Малина

Сливы

Семена подсолнечника

Абрикосы

Тушеное яблоко

Пекан

Ежевика

Как видите, тарелка овсяной каши разнообразна.

Вы можете смешивать и сочетать разные начинки, а это значит, что вы получите множество минералов, витаминов и клетчатки.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке, оценивалось антигипертензивное действие цельных овсяных хлопьев.

В течение шести недель 18 участников - с высоким кровяным давлением или инсулинорезистентностью - ели на завтрак либо овсяные хлопья, либо вариант хлопьев с низким содержанием клетчатки.

В группе овсяных хлопьев наблюдалось снижение систолического артериального давления на 7,5 мм рт. Ст. и диастолическое артериальное давление на 5,5 мм рт.

Между тем, в контрольной группе, получавшей хлопья для завтрака с низким содержанием клетчатки, вообще не наблюдалось снижения артериального давления.

Помимо снижения показателей артериального давления, у группы овсяных хлопьев улучшилась чувствительность к инсулину.

Более того, люди, которые ели овсяные хлопья, также испытали значительное снижение общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), то есть "плохого" холестерина.

Снижение артериального давления, снижение уровня холестерина и повышение инсулинорезистентности - вот три преимущества для здоровья, с которыми может помочь овсяная каша.

Дальнейшие исследования Университета Манитобы в Канаде показали, что употребление овса снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Это связано с тем, что ежедневное потребление растворимых пищевых волокон снижает уровень "плохого" холестерина до 10 процентов.

Такая большая польза для здоровья наблюдалась у участников с высоким уровнем холестерина и у тех, у кого его не было.

Исследования неизменно демонстрируют положительную взаимосвязь между цельнозерновым овсом и уровнем холестерина в крови.

Снижение уровня холестерина в организме может предотвратить сужение и закупорку кровеносных сосудов.

В свою очередь, это снижает риск сердечных заболеваний или инсульта, а значит, у вас больше шансов прожить дольше.

Если вы хотите как можно дольше вести здоровый образ жизни, овсяная каша может стать вашим шагом вперед.