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Диетолог рассказала о модных трендах, которые она ненавидит

6 июля 2021, 13:23

Очищение соком не выведет токсины из организма.

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Лаура сказала, что ненавидит детокс-чаи / 1zoom.ru

Ведущий диетолог раскрыла четыре тенденции в отношении здоровья, которые она ненавидит больше всего, и выяснила, почему они принесут вам больше вреда, чем пользы, если вы им будете следовать.

У Лауры Форд из Мельбурна огромное количество подписчиков в социальных сетях, где она делится своими советами о том, как сегодня можно улучшить свое здоровье.

В нескольких из своих последних клипов диетолог подчеркнула, насколько она ненавидит такие тенденции, как очищающие соки, хлорофилл, детокс-чаи и леденцы из яблочного уксуса, пишет The Daily Mail.

1. Детокс соками

Первая тенденция, которую Лаура поспешила отбросить, - это очищение соками, которые претендуют на все, от "восстановления вашего тела" до "детоксикации печени".

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"Очищение соком не выведет токсины из организма", - сказала Лаура в TikTok.

"У вас есть печень и почки, которые прекрасно с этим справляются".

Лаура сказала, что никогда не следует тратить деньги на очищающие соки, поскольку они всегда дороги и часто являются пустой тратой денег.

"Вам не нужно давать перерыв в пищеварительной системе (организм все еще переваривает сок)", - сказала Лаура.

"Ваше тело прекрасно без него, и нет никаких доказательств того, что очищение соком сделает это в любом случае".

2. Яблочный уксус

Вторая тенденция в отношении здоровья, по словам Лауры, "совершенно не нужна" - это жевательные конфеты из яблочного уксуса:

"Если вы хотите ощутить все преимущества яблочного уксуса, вам следует просто есть его с салатом или сбрызгивать еду".

Лаура объяснила, что вам никогда не следует употреблять яблочный уксус в "жевательной форме", а лучше просто есть настоящую пищу.

3. Хлорофилл

В-третьих, Лора избегает хлорофилла.

"Это меня немного беспокоит, потому что хлорофилл на самом деле является компонентом растений, который помогает преобразовывать солнечный свет в энергию - а нам это не нужно", - сказал диетолог.

"В дополнение к этому, вы действительно можете получить хлорофилл из таких продуктов, как капуста, шпинат, серебряная свекла и другие темно-листовые зеленые овощи".

Лаура сказала, что если вас беспокоит уровень хлорофилла, избегайте добавок и просто сосредоточьтесь на том, чтобы есть больше темной листовой зелени.

4. Детокс-чаи

Наконец, Лаура сказала, что ненавидит детокс-чаи и всегда говорит своим клиентам держаться от них подальше.

"Честно говоря, я не знаю, почему они все еще продаются", - сказала Лаура.

"Нет абсолютно никаких доказательств того, что детокс-чаи работают".

Диетолог сказала, что самый большой вопрос, который она задает производителям детокс-чаев, - это токсины, которые они якобы выводят.

"Что это за токсины и какие механизмы они используют для удаления этих токсинов?" она спросила.

"Ответа практически нет. Это слабительное средство, поэтому я никогда их не рекомендую".

здоровье
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