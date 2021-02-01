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Диетологи рассказали, как правильно считать углеводы, чтобы похудеть

1 февраля 2021, 15:56

Чтобы подсчитать количество углеводов, вам нужно следить за тем, сколько порций вы съели.

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Чтобы подсчитать количество углеводов, вам нужно следить за тем, сколько порций вы съели / 1zoom.ru

Углеводы - это тип питательных веществ, которые естественным образом встречаются в нескольких продуктах, включая зерно, орехи, семена, фрукты, овощи, бобовые и молоко.

Углеводы обычно являются основным источником топлива для организма. Ваше тело расщепляет их на глюкозу, которая является источником энергии для ваших клеток, тканей и мышц.

Подсчет углеводов может помочь вам контролировать уровень сахара в крови, если у вас диабет или рак. Некоторые низкоуглеводные диеты также могут потребовать от вас подсчета углеводов и ограничения их потребления, чтобы помочь вам похудеть.

Чтобы подсчитать количество углеводов, вам нужно следить за тем, сколько порций вы съели, а также за количеством углеводов в каждой порции. Хотя это звучит сложно, "это может быть абсолютно легко, если вы знаете, как это делать", - говорит Ребекка Тоннессен из Госпиталя специальной хирургии в Нью-Йорке.

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Однако подсчет углеводов немного отличается от подсчета калорий. "Когда вы считаете углеводы, вы подсчитываете конкретное питательное вещество, тогда как при подсчете калорий вы подсчитываете общую энергию, которую вы получаете от этой пищи. Калории включают углеводы, жиры и белки", - говорит Тоннессен.

Вот что вам нужно знать о подсчете углеводов и с чего начать.

Как считать углеводы?

Первым шагом при подсчете углеводов обычно является определение того, сколько углеводов вы должны потреблять в день. Ваш лечащий врач может помочь вам оценить, сколько граммов углеводов или порций вам нужно.

Хотя обычно рекомендуется получать примерно половину потребляемых калорий из углеводов, фактическое количество, которое вам нужно, может варьироваться, среди прочего, в зависимости от вашего веса, возраста, уровня активности и целей в отношении здоровья.

Один грамм углеводов содержит 4 калории. Так, например, если вы соблюдаете диету, состоящую из 2000 калорий, и ваш лечащий врач говорит, что примерно половина ваших калорий должна быть из углеводов, это будет около 1000 калорий в день, что соответствует примерно 250 граммам углеводов.

Чтобы подсчитать углеводы, вам нужно узнать, сколько углеводов содержится в продуктах, которые вы едите, и отслеживать, сколько вы едите из каждого продукта.

Этикетки на пищевых продуктах могут помочь вам определить, сколько углеводов в них. Например, если на этикетке питания указано, что в пище содержится 10 граммов углеводов на чашку, и вы съедаете две чашки, получается 20 граммов углеводов.

Если на продукте нет этикетки, вы можете найти информацию в Интернете.

Другой подход - отслеживать свои порции. Приблизительно 15 граммов углеводов считаются одной порцией.

15 граммов углеводов могут выглядеть так:

  • 1 ломтик хлеба
  • 1/2 стакана пасты
  • 1 кусок свежих фруктов, например небольшой банан
  • 1 стакан молока

Помогает ли подсчет углеводов похудеть?

Наблюдение за потреблением углеводов поможет вам более внимательно относиться к размеру порций и тем самым поможет сбросить вес. Если вы можете сократить свой рацион на 500 калорий в день, вы можете терять около 0,5 кг веса в неделю.

Некоторые низкоуглеводные диеты, такие как диета Аткинса и кето-диета, требуют, чтобы вы подсчитывали количество углеводов и ограничивали их потребление. По данным клиники Майо, низкоуглеводные диеты могут помочь вам похудеть и снизить риск диабета 2 типа и метаболического синдрома.

Однако потеря веса - не единственная причина, по которой можно подумать о подсчете углеводов. Вам может потребоваться подсчитать количество углеводов, если у вас диабет и вам нужно контролировать уровень сахара в крови.

"Пациентам с диабетом 2 типа, возможно, придется подумать о подсчете углеводов, если они принимают инсулин, чтобы помочь регулировать уровень глюкозы в крови. Людям с хорошо контролируемым диабетом или преддиабетом необязательно считать свои углеводы, но они определенно хотят помнить размеров порций ", - говорит Тоннессен.

Ваш лечащий врач может также попросить вас подсчитать количество углеводов, если вы проходите курс лечения от рака, поскольку некоторые лекарства от рака могут вызывать колебания уровня сахара в крови.

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