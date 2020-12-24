Диетологи рассказали, почему детокс - это "ужасно"

Существует множество различных видов детоксикации / depositphotos.com

Предполагается, что детоксикации - это быстрое решение после переедания или способ ускорить процесс похудения. Тем не менее, очищение организма от токсинов не всегда может быть лучшим решением для вашего здоровья - и даже может навредить ему.

Вот что вам нужно знать о том, почему детокс не работают и какой риск он представляет для вашего здоровья.

Что такое детокс?

Детокс, в первоначальном смысле этого слова, - это медицинская практика устранения токсичных химических веществ, таких как наркотики и алкоголь, из организма.

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В настоящее время единственным рекомендованным и контролируемым с медицинской точки зрения детоксикацией является хелатирование.

Хелатирование связывается с токсином, например свинцом, что позволяет организму выводить его через мочеиспускание.

"Такой вид детоксикации необходим, когда в организме накапливается что-то вроде свинца, а кровь фильтрует яд по всему телу", - говорит Дениз ДельПринсипи, зарегистрированный диетолог из Мидленда.

Более недавнее и модное использование слова "детокс" или "очищение" относится к выведению из организма токсинов, которые могут накапливаться в результате нездорового образа жизни, например, употребления алкоголя или употребления сладостей.

Эти модные средства детоксикации утверждают, что помогают при:

Потере веса

Запоре

Головной боли

Болезненности или усталости в мышцах.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не регулирует детоксикацию, что означает, что ингредиенты не были протестированы, чтобы убедиться, что они безопасны для употребления.

Распространенные виды детоксикации

Существует множество различных видов детоксикации, каждый из которых способствует определенным заявлениям о здоровье:

Пост: это включает в себя воздержание от еды в течение длительного времени. Идея этого типа детоксикации заключается в том, что вы "делаете перерыв" в потреблении продуктов, которые могут вызвать накопление токсинов в вашем теле.

Все жидкие диеты: эти детоксикации обычно состоят из употребления только жидкости или соками в течение определенного периода времени. Мотивом этого типа очищения обычно является потеря веса.

Чрезмерная физическая нагрузка или частое посещение сауны. Чрезмерная физическая нагрузка или использование сауны для повышения потоотделения - это один из способов, с помощью которых люди пытаются избавить свое тело от нежелательных токсинов.

Использование слабительных: люди могут использовать слабительные, чтобы попытаться "очистить себя" и очистить толстую кишку.

Обычные методы детоксикации не работают

В настоящее время ни одно исследование не подтвердило эффективность модных детоксикаций или очищающих средств.

"Помимо удовлетворения ваших основных ежедневных потребностей во фруктах, овощах и цельнозерновых, на самом деле нет никакой дополнительной пользы от того, что могла бы сделать детокс-диета", - говорит Маккензи Колдуэлл, магистр здравоохранения, диетолог из США.

Фактически, у вашего тела есть своя собственная система детоксикации, в которую входят несколько органов, которые помогают выводить токсины. К ним относятся:

Желудочно-кишечный тракт, выводящий продукты жизнедеятельности.

Печень, которая является вашей основной системой фильтрации, которая помогает перерабатывать и выводить отходы из организма.

Почки, которые выделяют лишнюю жидкость, которая выводится с мочой.

Хотя некоторые люди могут сначала похудеть во время детоксикации, эта потеря веса обычно не поддерживается, потому что она не направлена ​​на корень проблемы, которой часто является нездоровое питание.

Джейсон Макнайт, доктор медицины, клинический доцент Медицинского колледжа Техасского университета A&M, говорит, что часто люди с нездоровой диетой могут включать больше овощей в свой рацион и пить больше воды во время детоксикации, что может вызвать начальную потерю веса.

"Примерно через неделю, когда вы вернетесь к своим старым привычкам в еде, вы просто накопите эту жидкость и довольно быстро наберете этот вес", - говорит он.

Макнайт говорит, что хорошее практическое правило, когда дело доходит до потери веса, заключается в том, что вес, который быстро теряется, быстро восстанавливается, а вес, который теряется более медленно и устойчиво, обычно не сохраняется.

Риски детоксикации

"Каждый раз, когда вы бросаете свое тело в эти случайные удары по системе, это может иметь долгосрочные последствия", - говорит Макнайт.

Вот некоторые из рисков для здоровья, связанных с детоксикацией:

Строгое ограничение калорий может вызвать каскад негативных последствий для здоровья.

В среднем взрослые мужчины должны потреблять от 2000 до 3000 калорий, а женщины - от 1600 до 2400 калорий. Многие полностью жидкие или голодные детоксикации резко сокращают потребление калорий.

Когда у вас дефицит калорий в течение длительного периода времени, вы можете поставить под угрозу здоровье костей. Это также может нарушить баланс электролитов, что в конечном итоге помогает мышцам, таким как сердце, сокращаться.

"Сердце бьется из-за баланса электролитов, а именно между калием и натрием. Когда это нарушается, могут возникнуть проблемы", такие как тахикардия, - говорит Дельпринципи.

Чрезмерное употребление слабительных может нанести вред толстой кишке

Чрезмерное употребление слабительных может вызвать воспаление, которое нарушает естественную функцию толстой кишки, которая поглощает воду и расщепляет пищу.

"На микроскопическом и клеточном уровне мы действительно можем наблюдать изменения в толстой кишке людей, которые ежедневно принимают слабительные, чтобы очиститься", - говорит Макнайт.

Чрезмерное употребление слабительных также может вызвать инфекции толстой кишки, синдром раздраженного кишечника (СРК) и может увеличить риск рака толстой кишки.

Кроме того, люди, злоупотребляющие слабительными стимуляторами, которые вызывают дефекацию за счет стимуляции кишечных сокращений, могут стать зависимыми от них. "Если они перестанут принимать его, функция их кишечника замедлится, и тогда они не смогут регулярно опорожняться", - говорит Макнайт.

Чрезмерное употребление слабительных средств также может быть признаком расстройства пищевого поведения, такого как булимия. Если вы или кто-то из ваших близких страдаете расстройством пищевого поведения, обратитесь к врачу или по горячей линии.

Вот некоторые из рисков для здоровья, связанных с детоксикацией:

Строгое ограничение калорий может вызвать каскад негативных последствий для здоровья. / Хроника.инфо

Сок очищает от скачков сахара в крови

Если вы принимаете соки, вы не употребляете твердую, богатую питательными веществами пищу, а это означает, что у вашего тела нет долгосрочных источников энергии. Скорее, соки вызывают резкий скачок уровня сахара в крови на короткое время, прежде чем он упадет.

Эти колебания уровня сахара в крови могут быть особенно опасными, если у вас диабет, проблемы с сердцем или печенью.