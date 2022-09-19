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Для чего нужен витамин D: в чем опасность его недостатка

19 сентября 2022, 17:29

Витамин D необходим для поддержания здоровья костей и зубов.

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Витамин D способствует всасыванию кальция в кишечнике / Фото: deccanchronicle.com

Организм человека вырабатывает витамин D в ответ на воздействие солнца. Человек также может увеличить потребление витамина D с помощью определенных продуктов или добавок.

Для чего нужно пить витамин D? Витамин D необходим для поддержания здоровья костей и зубов. Он также играет много других важных ролей в организме, в том числе регулирует воспаление и иммунную функцию.

Несмотря на свое название, витамин D — это не витамин, а гормон или прогормон.

В этой статье Главред рассмотрит преимущества витамина D для организма, что происходит с организмом, когда люди не получают его в достаточном количестве, и как увеличить потребление витамина D.

Витамин D для взрослых и его роль в организме человека

Витамин D играет важную роль во многих функциях организма.

Здоровые кости

Витамин D способствует всасыванию кальция в кишечнике и помогает поддерживать адекватный уровень кальция и фосфора в крови, что необходимо для здоровой минерализации костей.

Дефицит витамина D у детей может вызвать рахит, приводящий к кривоногости из-за размягчения костей. Точно так же у взрослых дефицит витамина D проявляется в виде остеомаляции или размягчения костей. Остеомаляция приводит к снижению плотности костей и мышечной слабости.

Длительный дефицит витамина D также может проявляться остеопорозом.

Иммунная функция

Адекватное потребление витамина D может поддерживать хорошую иммунную функцию и снижать риск аутоиммунных заболеваний.

Исследователи из надежного источника предполагают, что витамин D играет важную роль в иммунной функции. Они считают, что может существовать связь между длительным дефицитом витамина D и развитием аутоиммунных состояний, таких как диабет, астма и ревматоидный артрит, но для подтверждения этой связи необходимы дополнительные исследования.

Хотя исследования в пробирке показали, что витамин D оказывает положительное влияние на иммунный ответ клеток человека, исследователям еще предстоит воспроизвести эти результаты в контролируемых испытаниях на людях.

Хотя организм может вырабатывать витамин D, некоторые люди более подвержены риску его дефицита, чем другие. Факторы, которые могут повлиять на это, включают в себя:

Цвет кожи: Пигментация кожи снижает способность организма поглощать ультрафиолетовые лучи B (UVB) солнца. Поглощение солнечного света необходимо коже для выработки витамина D.

Недостаток пребывания на солнце: люди, которые живут в северных широтах или районах с высоким уровнем загрязнения, работают в ночную смену или находятся дома, должны стремиться получать витамин D из пищевых источников, когда это возможно.

Грудное вскармливание: Американская академия педиатрии рекомендует, чтобы все младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, получали 400 международных единиц витамина D в день перорально.

Пожилые люди: способность кожи синтезировать витамин D снижается с возрастом. Пожилые люди также могут проводить больше времени в помещении.

Те, у кого есть условия, которые ограничивают всасывание жира: витамин D является жирорастворимым, а это означает, что потребление зависит от того, поглощает ли кишечник пищевые жиры. Условия, которые ограничивают всасывание жира, могут снизить потребление витамина D с пищей.

Люди с ожирением: высокий уровень жира в организме может ограничивать способность организма поглощать витамин D из кожи.

Люди после обходного желудочного анастомоза: эта операция обходит часть верхнего отдела кишечника, которая поглощает большое количество витамина D. Это шунтирование может вызвать его дефицит.

Как понять что в организме не хватает витамина Д

У большинства людей с дефицитом витамина D симптомы отсутствуют. Однако хронический дефицит может вызвать гипокальциемию, болезнь дефицита кальция и гиперпаратиреоз, когда паращитовидные железы создают гормональный дисбаланс, который повышает уровень кальция в крови.

Эти состояния могут привести к вторичным симптомам, включая:

  • хрупкость костей, особенно у пожилых людей
  • остеопороз
  • боль в костях
  • усталость
  • подергивание мышц
  • мышечная слабость
  • миалгии или мышечные боли
  • артралгии или тугоподвижность суставов

Если дефицит витамина D продолжается в течение длительного времени, это может привести к осложнениям, таким как:

  • сердечно-сосудистые заболевания
  • аутоиммунные проблемы
  • неврологические заболевания
  • инфекции
  • осложнения беременности
  • некоторые виды рака, включая рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки

Напомним, часто родители хотят помочь "оздоровится" своим деткам и покупают в аптеках витамины для чад, не задумываясь, действительно ли это необходимо.

Действительно, есть случаи, когда витамины ребенку нужны, но чаще всего - дети сбалансированно питаются и получают все необходимые витамины и полезные микроэлементы с пищей.

"При условии полноценного, разнообразного, здорового питания ребенок с высокой вероятностью получит все необходимые витамины и минеральные вещества. В дополнение, увеличеная доза витаминов без назначения врача может вызвать неприятные симптомы и нарушение обмена веществ", - отмечают медики.

Напомним, часто родители хотят помочь "оздоровится" своим деткам и покупают в аптеках витамины для чад, не задумываясь, действительно ли это необходимо.

Действительно, есть случаи, когда витамины ребенку нужны, но чаще всего - дети сбалансированно питаются и получают все необходимые витамины и полезные микроэлементы с пищей, сообщает пресс-служба Минздрава.

"При условии полноценного, разнообразного, здорового питания ребенок с высокой вероятностью получит все необходимые витамины и минеральные вещества. В дополнение, увеличеная доза витаминов без назначения врача может вызвать неприятные симптомы и нарушение обмена веществ", - отмечают медики.

витамин D
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