Для чего нужен витамин D: в чем опасность его недостатка

Витамин D необходим для поддержания здоровья костей и зубов.
Организм человека вырабатывает витамин D в ответ на воздействие солнца. Человек также может увеличить потребление витамина D с помощью определенных продуктов или добавок.
Для чего нужно пить витамин D? Витамин D необходим для поддержания здоровья костей и зубов. Он также играет много других важных ролей в организме, в том числе регулирует воспаление и иммунную функцию.
Несмотря на свое название, витамин D — это не витамин, а гормон или прогормон.
В этой статье Главред рассмотрит преимущества витамина D для организма, что происходит с организмом, когда люди не получают его в достаточном количестве, и как увеличить потребление витамина D.
Витамин D для взрослых и его роль в организме человека
Витамин D играет важную роль во многих функциях организма.
Здоровые кости
Витамин D способствует всасыванию кальция в кишечнике и помогает поддерживать адекватный уровень кальция и фосфора в крови, что необходимо для здоровой минерализации костей.
Дефицит витамина D у детей может вызвать рахит, приводящий к кривоногости из-за размягчения костей. Точно так же у взрослых дефицит витамина D проявляется в виде остеомаляции или размягчения костей. Остеомаляция приводит к снижению плотности костей и мышечной слабости.
Длительный дефицит витамина D также может проявляться остеопорозом.
Иммунная функция
Адекватное потребление витамина D может поддерживать хорошую иммунную функцию и снижать риск аутоиммунных заболеваний.
Исследователи из надежного источника предполагают, что витамин D играет важную роль в иммунной функции. Они считают, что может существовать связь между длительным дефицитом витамина D и развитием аутоиммунных состояний, таких как диабет, астма и ревматоидный артрит, но для подтверждения этой связи необходимы дополнительные исследования.
Хотя исследования в пробирке показали, что витамин D оказывает положительное влияние на иммунный ответ клеток человека, исследователям еще предстоит воспроизвести эти результаты в контролируемых испытаниях на людях.
Хотя организм может вырабатывать витамин D, некоторые люди более подвержены риску его дефицита, чем другие. Факторы, которые могут повлиять на это, включают в себя:
Цвет кожи: Пигментация кожи снижает способность организма поглощать ультрафиолетовые лучи B (UVB) солнца. Поглощение солнечного света необходимо коже для выработки витамина D.
Недостаток пребывания на солнце: люди, которые живут в северных широтах или районах с высоким уровнем загрязнения, работают в ночную смену или находятся дома, должны стремиться получать витамин D из пищевых источников, когда это возможно.
Грудное вскармливание: Американская академия педиатрии рекомендует, чтобы все младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, получали 400 международных единиц витамина D в день перорально.
Пожилые люди: способность кожи синтезировать витамин D снижается с возрастом. Пожилые люди также могут проводить больше времени в помещении.
Те, у кого есть условия, которые ограничивают всасывание жира: витамин D является жирорастворимым, а это означает, что потребление зависит от того, поглощает ли кишечник пищевые жиры. Условия, которые ограничивают всасывание жира, могут снизить потребление витамина D с пищей.
Люди с ожирением: высокий уровень жира в организме может ограничивать способность организма поглощать витамин D из кожи.
Люди после обходного желудочного анастомоза: эта операция обходит часть верхнего отдела кишечника, которая поглощает большое количество витамина D. Это шунтирование может вызвать его дефицит.
Как понять что в организме не хватает витамина Д
У большинства людей с дефицитом витамина D симптомы отсутствуют. Однако хронический дефицит может вызвать гипокальциемию, болезнь дефицита кальция и гиперпаратиреоз, когда паращитовидные железы создают гормональный дисбаланс, который повышает уровень кальция в крови.
Эти состояния могут привести к вторичным симптомам, включая:
- хрупкость костей, особенно у пожилых людей
- остеопороз
- боль в костях
- усталость
- подергивание мышц
- мышечная слабость
- миалгии или мышечные боли
- артралгии или тугоподвижность суставов
Если дефицит витамина D продолжается в течение длительного времени, это может привести к осложнениям, таким как:
- сердечно-сосудистые заболевания
- аутоиммунные проблемы
- неврологические заболевания
- инфекции
- осложнения беременности
- некоторые виды рака, включая рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки
Напомним, часто родители хотят помочь "оздоровится" своим деткам и покупают в аптеках витамины для чад, не задумываясь, действительно ли это необходимо.
Действительно, есть случаи, когда витамины ребенку нужны, но чаще всего - дети сбалансированно питаются и получают все необходимые витамины и полезные микроэлементы с пищей.
"При условии полноценного, разнообразного, здорового питания ребенок с высокой вероятностью получит все необходимые витамины и минеральные вещества. В дополнение, увеличеная доза витаминов без назначения врача может вызвать неприятные симптомы и нарушение обмена веществ", - отмечают медики.
Напомним, часто родители хотят помочь "оздоровится" своим деткам и покупают в аптеках витамины для чад, не задумываясь, действительно ли это необходимо.
Действительно, есть случаи, когда витамины ребенку нужны, но чаще всего - дети сбалансированно питаются и получают все необходимые витамины и полезные микроэлементы с пищей, сообщает пресс-служба Минздрава.
"При условии полноценного, разнообразного, здорового питания ребенок с высокой вероятностью получит все необходимые витамины и минеральные вещества. В дополнение, увеличеная доза витаминов без назначения врача может вызвать неприятные симптомы и нарушение обмена веществ", - отмечают медики.