Для долголетия и похудения: назван полезный крепкий алкогольный напиток

Текила обладает множеством преимуществ./ 1zoom.ru

Некоторые онлайн-материалы сообщают, что текила полезна для здоровья. Тем не менее, исследования показывают, что текила может принести пользу для здоровья благодаря соединениям в ее сырых ингредиентах, а не самому алкоголю.

По данным Medical News Today, ранние исследования показывают, что соединения агавы, которая является сырым продуктом текилы, могут быть полезны для здоровья. Однако до сих пор ни одно исследование на людях не продемонстрировало связи между текилой и какими-либо положительными последствиями для здоровья.

Хотя текила может и не иметь пользы для здоровья, она может быть сравнительно более здоровым выбором, чем некоторые другие виды алкоголя.

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Мифы о здоровье вокруг текилы

В настоящее время никакие исследования на людях не предполагают, что употребление текилы приносит пользу для здоровья.

Но в Интернете можно найти различные статьи, продвигающие результаты предварительных исследований на животных. И почти во всех этих ранних исследованиях оценивалась потенциальная польза соединений, обнаруженных в агаве.

Согласно статье 2016 года, потенциально полезные соединения в сахаре агавы разрушаются во время обработки и превращаются в этанол, активный ингредиент алкогольных напитков.

Некоторые из самых популярных и неподтвержденных идей, находящихся в обращении, утверждают, что употребление текилы может:

помощь при похудании

помогают контролировать уровень сахара в крови и предотвращать диабет 2 типа

помогают улучшить здоровье и плотность костей

способствуют долголетию и даже останавливают или обращают вспять старение

предотвращать и лечить простуду, грипп и другие типы инфекций

улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта и пищеварение

улучшить сон

уменьшить боль

улучшить абсорбцию и использование определенных лекарств

снизить риск деменции

Польза для здоровья сырой агавы

Производители делают текилу из сброженного сока агавы, как правило, из сорта Agave tequilana.

Некоторые производители добавляют в текилу добавки и алкоголь из других источников, в то время как другие производители делают текилу из 100% сока агавы.

Большинство синих, серебряных или белых текил высшего качества из Мексики содержат 100% ферментированную агаву.

Сок агавы содержит сахара, которые, кажется, обладают различными потенциальными преимуществами для здоровья, хотя убедительные доказательства этих преимуществ потребуют дополнительных исследований.

Потенциальные преимущества сырой агавы включают:

Помощь при похудении

Агава богата сахаром, известным как агавин.

Ранние исследования показывают, что агавины могут действовать как пищевые волокна, то есть организм не переваривает и не поглощает их так же, как большинство сахаров.

В результате агавины не могут влиять на уровень глюкозы в крови и не вносить калорий в рацион. Это может объяснить их возможную роль в контроле веса и лечении диабета.

В исследовании 2014 года мыши, которые ели стандартную диету и имели свободный доступ к воде с агавинами, ели меньше и теряли больше веса, чем мыши, которым давали воду с другими подсластителями, такими как фруктоза, глюкоза, сахароза, аспартам и сироп агавы.

Уменьшает боль и воспаление

Агава содержит соединения сапонина, которые могут обладать противовоспалительными свойствами. Это означает, что потребление сапонина потенциально может уменьшить боль, связанную с воспалением.

Согласно более раннему исследованию, мексиканская традиционная медицина веками использовала агаву текилану, агаву американскую и агаву узколистную в качестве противовоспалительного средства.

В исследовании было отмечено, что все три вида агавы обладали противовоспалительным эффектом, когда ученые вводили ее мышам с опухшими ушами, хотя у A. americana был наиболее сильный эффект.

Улучшает иммунную функцию

Агава содержит антиоксиданты, которые могут иметь ряд преимуществ для иммунной системы.

Одно исследование 2019 года показало, что сиропы агавы содержат значительное количество антиоксидантных компонентов по сравнению с другими натуральными подсластителями.

Согласно исследованию, дубильные вещества являются одним из этих антиоксидантных компонентов.

Исследования на животных показывают, что дубильные вещества могут улучшить иммунную функцию, помогая клеткам общаться и координировать реакцию.

Пищеварительное здоровье

Агава содержит соединения, которые могут помочь пищеварению, способствуя здоровой микробиоте кишечника, которая является сообществом полезных микробов.

Согласно статье 2016 года, это связано с тем, что агава содержит фруктаны и фруктоолигосахариды (ФОС), которые действуют как пребиотики. Пребиотики - это неперевариваемые волокна, которые питают полезные бактерии в кишечнике, позволяя им расти.

Фруктаны и фруктоолигосахариды могут действовать как пребиотики и поддерживать здоровую микробиоту кишечника, улучшать пищеварение и уменьшать симптомы некоторых пищеварительных заболеваний.

Улучшить здоровье костей

Исследования на животных показали, что соединения голубой агавы, называемые фруктанами, помогают предотвратить потерю костной массы и способствуют образованию костей.

В исследовании 2014 года мыши, получавшие 10% фруктанов агавы, показали, что повышенный уровень кальция в костях и крови, а это означает, что добавление фруктана агавы может улучшить формирование костей и предотвратить потерю костной массы.

Отчет 2016 года о том же исследовании расширяет результаты, заявляя, что фруктаны могут помочь улучшить усвоение кальция и магния и стимулировать рост новых костей у мышей, даже с остеопорозом, дегенеративным состоянием костей.

Соки агавы также содержат другие питательные вещества для строительства костей, такие как магний, фосфор, железо и цинк.

Повышение уровня железа

Сок видов Agave salmiana богат железом. Порция сока агавы в 850 миллилитров (мл) может содержать всю рекомендуемую суточную дозу железа для взрослого человека.

Снизить риск диабета 2 типа

Агава содержит агавины, которые могут придать сладость и питательность, не влияя на уровень сахара в крови. Это потому, что организм не может их поглотить.

Исследование 2014 года показало, что агавины помогают снизить уровень сахара в крови и улучшить уровень инсулина, который регулирует уровень сахара в крови.

Поскольку организм не переваривает и не поглощает агавины так же, как другие сахара, употребление агавинов также может помочь в похудании и снизить риск ожирения, что увеличивает риск развития диабета 2 типа.

Однако большинство имеющихся в продаже сиропов агавы содержат фруктаны, расщепленные на сахар фруктозы. Организм может переваривать фруктозу, и это действительно влияет на уровень сахара в крови.

Агавины против сиропов агавы

Процесс производства многих продуктов из агавы лишает их почти всех потенциально полезных соединений.

Лучший способ получить возможную пользу для здоровья от агавинов - это употреблять сырое растительное сырье агавы, сок или добавки.

Хотя многие нектары и сиропы агавы могут утверждать, что обладают перечисленными выше преимуществами, большинство этого не делает. Некоторые сиропы агавы могут даже содержать больше калорий, сахара и углеводов, чем обычный сахар.

Важно помнить, что большинство сахаров, включая агаву, белый сахар и другие натуральные подсластители, такие как мед и кленовый сироп, воздействуют на организм аналогичным образом. Поэтому всегда потребляйте сахар в умеренных количествах.

Текила полезнее других спиртов?

Употребление любого алкоголя может нанести вред здоровью.

Однако некоторые виды алкоголя содержат меньше сахара и углеводов и меньше пустых калорий, чем другие, и могут иметь меньше неблагоприятных последствий для здоровья.

По сравнению с винами, пивом и сидром текила не содержит углеводов, сахара и меньше калорий.

Польза для здоровья от употребления алкоголя

Исторически сложилось так, что некоторые исследования связывали умеренное потребление алкоголя со снижением риска сердечной недостаточности у некоторых людей.

Однако эта связь носит наблюдательный, а не причинный характер, и на нее могут влиять другие факторы образа жизни.

Исследователям потребуется провести гораздо больше исследований уровней потребления алкоголя и различных видов алкоголя, чтобы подтвердить любую из потенциальных выгод.