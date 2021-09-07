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Для тонуса и чтоб быстрее забеременеть: названы самые полезные специи для женщин

7 сентября 2021, 17:41

Wellness-диетолог пояснила, зачем и какие именно специи стоит добавлять в свой рацион женщинам. Она также объяснила, для кого опасны специи.

Чем опасны специи и какие специи полезнее всего для женщин
Чем опасны специи и какие специи полезнее всего для женщин / 1zoom.ru

Специи являются настоящим кладезем многочисленных витаминов, полезных кислот и микроэлементов. Так что они не только улучшают вкус блюд, но и влияют на здоровье человека – чаще всего позитивно, но есть и нюансы.

Специи обладают легким антибактериальным действием. Поэтому добавление специй продлевает срок хранения ряда продуктов. А в старину даже служили как лекарственные средства.

Правильно добавленные пряности и специи мешают развиваться гнилостным процессам в кишечнике и патогенным бактериям, улучшают метаболизм.

В чем разница между специями и пряностями

Для начала поясним, что считается пряностями. Их главное отличие от специй и приправ – они никогда не употребляются как самостоятельное блюдо. Это семена растений и другие их части (например, соцветия, стебли и листья, плоды). Как пример можно привести лавровый лист, гвоздику, ваниль, перец.

Читайте такжеУченые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жирА вот специи уже не всегда имеют растительное происхождение. Их главная особенность – они никогда не влияют на аромат готовых блюд и у них нет своего запаха. Примеры специй: сахар, желатин, соль, лимонная кислота и крахмал.

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Приправы – это продукт, который зачастую требует отдельного приготовления. Например, приправой считаются хрен, томатная паста, уксус, майонез, горчица.

Как влияют специи на организм: самые полезные специи для женщин

Чем полезны специи, особенно для женщин, в комментарии Главреду пояснила wellness-диетолог с медицинским образованием, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Татьяна Кихтева.

Заодно она перечислила самые полезные специи для женщин:

  1. Фенхель – показан при гормональных нарушениях, тонизирует женский организм, повышает лактацию.
  2. Базилик – ему присуще свойство снимать менструальные боли.
  3. Орегано – рекомендуют при климаксе для уменьшения приливов.
  4. Шафран – самая дорогая пряность. Его используют, если хотите забеременеть, полезен для кожи, при сбое месячных, антиканцероген.

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Чем опасны специи и приправы

"Все специи могут нанести вред, если использовать их в чрезмерном количестве, при индивидуальной непереносимости. Особенно нужно быть осторожными людям с различными хроническими заболеваниями, так как частое использование неправильно подобранной приправы также может ухудшить течение заболевания", – подчеркнула Кихтева.

Ранее была названа специя, которая снижает давление за два часа. Исследователи просмотрели ряд баз данных.

Напомним, черный перец и его алкалоидный компонент пиперин связаны со многими преимуществами для здоровья, включая противовоспалительные эффекты и потенциальные противораковые свойства.

viber
здоровье правильное питание Татьяна Кихтева
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