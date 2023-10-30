До или после завтрака: стоматолог рассказал, когда правильно чистить зубы

Эксперт подробно рассказал, когда нужно чистить зубы.

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Когда нужно чистить зубы до или после завтрака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Стоматолог Джей Джоши рассказал об ужасах чистки зубов перед завтраком и объяснил, почему чистка зубов после завтрака является единственным верным способом.

"Если вы не чистите зубы после завтрака, может возникнуть несколько проблем со здоровьем полости рта", - передает слова доктора Express.

Специалист отметил, что во время завтрака во рту могут остаться частицы пищи и сахара, а это именно то, на чем размножаются бактерии во рту.

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"Эти бактерии образуют зубной налет, липкую пленку, которая, если ее не удалить, может привести к кариесу и заболеваниям десен", — объяснил доктор Джоши.

Зубной налет создает кислоты, которые могут разрушать зубную эмаль, что со временем может привести к кариесу. Кроме того, зубной налет раздражает десны, что может привести к заболеваниям десен и неприятному запаху изо рта.

"Частицы пищи и бактерии, оставшиеся во рту после завтрака, могут способствовать появлению неприятного запаха изо рта", — подтвердил доктор Джоши.

Привычка чистить зубы первым делом утром, перед завтраком, также может способствовать повышению чувствительности зубов.

Например, тем, кто предпочитает чистить зубы, например, во время принятия душа, не рекомендуется этого делать. Чистя зубы после завтрака, вы можете быть уверены, что здоровье полости рта улучшится.

Однако есть предостережение, так как кислая пища может временно размягчить зубную эмаль, поэтому чистить зубы рекомендуется не менее чем через 30 минут после еды.

"Подождите около 30 минут после еды, чтобы ваша слюна помогла нейтрализовать кислоты и реминерализовать зубы, снижая риск повреждения", — объяснил стоматолог.

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