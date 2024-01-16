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Доктор Габорец назвал 7 симптомов того, что у вас повышенное давление

Сергей Кущ
16 января 2024, 18:00
Высокое давление нельзя игнорировать - нужно действовать быстро.
Доктор Габорец назвал 7 симптомов того, что у вас повышеное давление
Доктор Габорец назвал 7 симптомов того, что у вас повышеное давление / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Гипертония - серьезная проблема, с которой, к сожалению, сталкивается много украинцев.

Доктор Юрий Габорец на своей страничке в Instagram перечисли признаки того, что у вас повысилось давление и пора действовать.

"Больше вред когда давление повышенное, поэтому следует принимать препараты! Помните, что при высоком давлении может лопнуть сосуд, и будет инсульт", - отметил врач.

видео дня

Кто такой Юрий Габорец?

Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области.

Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

Симптомы повышенного давления:

  • тяжелая голова
  • учащенное сердцебиение
  • шум в ушах
  • давит сердце, ему тяжело качать кровь
  • нехватка воздуха
  • носовое кровотечение
  • тошнота

"Когда вы заходите в аптеку, и видите стетоскоп - обязательно меряйте давление! Все, что выше 140/90 надо сбивать, чтобы дожить до преклонного возраста", - советует врач.

Смотрите видео о том, что делать при высоком давлении:

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