Доктор Комаровский назвал главный способ заражения коронавирусом

По словам Комаровского, люди перестали должным образом проветривать помещения, и призвал научиться жить в сквозняках.
Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как на самом деле происходит передача COVID-19 и какими способами предотвратить заражение.
По его словам, люди перестали должным образом проветривать помещения, и призвал научиться жить в сквозняках.
О пользе сквозняком, доктор Комаровский рассказала на своем YouTube-канале.
Комаровский отмечает, что COVID-19 — это тоже летучая вирусная инфекция.
"Ребята, давайте откроем окна! Давайте, в конце концов, бороться с вот этими всеми клушами и психопатами, для которых открытая форточка в городском транспорте — это чуть ли не самая страшная беда", — призвал зрителей доктор.
Он также посоветовал научить детей следить за тем, чтобы форточки в учебных классах всегда были открыты. Тем же, на кого плохо действует сквозняк, Комаровский порекомендовал научиться жить с ним.
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"Нам всем надо научиться жить в сквозняках", — констатировал он.
Ранее Главред также приводил слова Комаровского, что основным путем заражения коронавирусом до сих пор считался воздушно-капельный, однако выяснилось, что вирус чаще передается аэрозольным путем.
10 доказательств того, что основным путем заражения коронавирусом является именно аэрозольный.
- суперраспространители ― люди, заразившие максимальное количество окружающих, с большинством из них не контактировали напрямую, вирус переносился на большие расстояния потоками воздуха
- заражение без прямого контакта ― так заражались люди, плывшие на корабле и не выходившие из каюты
- бессимптомные носители – люди, не кашляя и не чихая, заражают окружающих
- в помещении вероятность заразиться многократно возрастает, а вентиляция помещений существенно уменьшает риск заражения внутрибольничное инфицирование – воздушно-капельный путь исключен наличием масок и респираторов, а люди все равно заражаются
- в ходе некоторых исследований жизнеспособный вирус был обнаружен в воздухетакже жизнеспособный вирус был обнаружен в воздуховодах и фильтрах вентиляционных систем
- в ходе эксперимента над животными вирус по воздуху передавался от инфицированного животного здоровой особи в другой клетке без каких-либо контактов
- нет ни одного исследования о невозможности воздушной передачи вируса
- нет аргументов о том, что доминирующую роль в заражении играют контактный или воздушно-капельный пути передачи
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Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах.
- Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.
- Врач-педиатр рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса.