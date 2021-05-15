Доктор Комаровский назвал главный способ заражения коронавирусом

Как люди заражаются коронавирусом / УНИАН

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как на самом деле происходит передача COVID-19 и какими способами предотвратить заражение.

По его словам, люди перестали должным образом проветривать помещения, и призвал научиться жить в сквозняках.

О пользе сквозняком, доктор Комаровский рассказала на своем YouTube-канале.

Комаровский отмечает, что COVID-19 — это тоже летучая вирусная инфекция.

"Ребята, давайте откроем окна! Давайте, в конце концов, бороться с вот этими всеми клушами и психопатами, для которых открытая форточка в городском транспорте — это чуть ли не самая страшная беда", — призвал зрителей доктор.

Он также посоветовал научить детей следить за тем, чтобы форточки в учебных классах всегда были открыты. Тем же, на кого плохо действует сквозняк, Комаровский порекомендовал научиться жить с ним.

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"Нам всем надо научиться жить в сквозняках", — констатировал он.

Ранее Главред также приводил слова Комаровского, что основным путем заражения коронавирусом до сих пор считался воздушно-капельный, однако выяснилось, что вирус чаще передается аэрозольным путем.

10 доказательств того, что основным путем заражения коронавирусом является именно аэрозольный.

суперраспространители ― люди, заразившие максимальное количество окружающих, с большинством из них не контактировали напрямую, вирус переносился на большие расстояния потоками воздуха

заражение без прямого контакта ― так заражались люди, плывшие на корабле и не выходившие из каюты

бессимптомные носители – люди, не кашляя и не чихая, заражают окружающих

в помещении вероятность заразиться многократно возрастает, а вентиляция помещений существенно уменьшает риск заражения внутрибольничное инфицирование – воздушно-капельный путь исключен наличием масок и респираторов, а люди все равно заражаются

в ходе некоторых исследований жизнеспособный вирус был обнаружен в воздухетакже жизнеспособный вирус был обнаружен в воздуховодах и фильтрах вентиляционных систем

в ходе эксперимента над животными вирус по воздуху передавался от инфицированного животного здоровой особи в другой клетке без каких-либо контактов

нет ни одного исследования о невозможности воздушной передачи вируса

нет аргументов о том, что доминирующую роль в заражении играют контактный или воздушно-капельный пути передачи

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Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: