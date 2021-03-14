Доктор объяснил, как "доиграться" до воспаления легких

Пневмонию у детей можно спровоцировать, поделился педиатр / Reuters

Педиатр Александр Катилов сообщил, что воспаление легких у детей может возникнуть, в частности, если при обычной вирусной инфекции не проветривать жилье и давать ненужные препараты.

Вероятность возникновения пневмонии повышают противокашлевые и отхаркивающие препараты, рассказал медик в эфире программы педиатра Евгения Комаровского Школа доктора Комаровского, фрагмент которой появился в Instagram.

Катилов отметил, что, по мнению Американской академии педиатрии, противокашлевые препараты не нужно даваться детям при бронхите, поскольку они являются первыми в списке тех, которые увеличивают риск возникновения осложнений заболевания.

"…Берем банальную вирусную инфекцию, банальные сопли. Как мы хотим, чтобы мама заработала воспаление? В легких существует такой механизм очищения, реснички, которые двигаются во влажной среде. Давайте не будет давать ребенку пить достаточно жидкости, давайте повысим температуру окружающей среды – сделаем 23 градуса – это будет прекрасно", – сказал врач.

Педиатр подчеркнул, что для ребенка идеальной является температура до 18-20 градусов.