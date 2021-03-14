Доктор объяснил, как "доиграться" до воспаления легких

Пневмония у детей может начаться, если будет слишком высокая температура окружающей среды, предупредил врач.
Педиатр Александр Катилов сообщил, что воспаление легких у детей может возникнуть, в частности, если при обычной вирусной инфекции не проветривать жилье и давать ненужные препараты.
Вероятность возникновения пневмонии повышают противокашлевые и отхаркивающие препараты, рассказал медик в эфире программы педиатра Евгения Комаровского Школа доктора Комаровского, фрагмент которой появился в Instagram.
Катилов отметил, что, по мнению Американской академии педиатрии, противокашлевые препараты не нужно даваться детям при бронхите, поскольку они являются первыми в списке тех, которые увеличивают риск возникновения осложнений заболевания.
"…Берем банальную вирусную инфекцию, банальные сопли. Как мы хотим, чтобы мама заработала воспаление? В легких существует такой механизм очищения, реснички, которые двигаются во влажной среде. Давайте не будет давать ребенку пить достаточно жидкости, давайте повысим температуру окружающей среды – сделаем 23 градуса – это будет прекрасно", – сказал врач.
Педиатр подчеркнул, что для ребенка идеальной является температура до 18-20 градусов.
- Напомним, пневмония является осложнением заболевания – она бывает бактериальной и вирусной.
- Ранее пульмонолог и хирург органов грудной клетки Евгений Симонец говорил, что при воспалении легких, спровоцированном коронавирусом COVID-19, есть важная особенность – не слышны хрипы.
- Медик добавил, что для диагностики коронавирусной пневмонии нужно делать компьютерную томографию.