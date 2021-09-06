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Доктор поделился ключевым советом, который может "обратить вспять" старение мозга и продлить жизнь

6 сентября 2021, 22:50

Мы знаем несколько способов поддерживать здоровый микробиом кишечника.

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Микробиота кишечника все чаще признается важным регулятором иммунитета хозяина и здоровья мозга. / Pixabay

Исследователи продолжают углублять наше понимание того, как тело взаимодействует с окружающей средой.

Это взаимодействие между тем, что происходит внутри и снаружи, является ключом к продлению жизни. Например, в нем подчеркивается важность ведения здорового образа жизни. Новое исследование основывается на этом понимании, демонстрируя преимущества долголетия, связанные с улучшением здоровья микробиоты кишечника, пишет Express.co.uk.

Микробиота кишечника все чаще признается важным регулятором иммунитета хозяина и здоровья мозга.

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Микробиота кишечника находится в кишечнике и является домом для самой большой популяции микроорганизмов в организме человека.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, предполагает, что изменение микробиоты кишечника может оказывать стимулирующее воздействие на мозг.

Пожилым мышам (19-20 месяцев) была проведена трансплантация фекальной микробиоты либо от молодых мышей (от трех до четырех месяцев), либо от пожилых мышей того же возраста.

"Что примечательно в выводах, так это то, что у пожилых мышей, которым была проведена трансплантация фекальной микробиоты от молодых мышей, отмечена обратная реакция связанных со старением изменений мозга", - пояснил доктор Винсент Педре, медицинский директор Pedre Integrative Health и автор бестселлера.

Он продолжил: "Они обнаружили улучшение иммунитета мозга, а также производство молекул-мессенджеров из центра управления головным мозгом, известного как гиппокамп.

"Это привело к улучшению когнитивного поведения у пожилых мышей".

Польза от улучшения здоровья кишечника распространяется и на людей.

Недавно опубликованное в Nature исследование показало, что долгожители обладают уникальным микробиомом кишечника, способным производить новые вторичные желчные кислоты (метаболиты из нашей собственной желчи), которые предотвращают рост воспалительных кишечных патогенов, сообщил доктор Педре.

"Не все из этих долгожителей жили в семьях из нескольких поколений, но результаты нового исследования показывают, что пожилые люди, живущие в семьях, состоящих из нескольких поколений, могут подвергаться воздействию более молодого микробиома своих внуков, поддерживая свой микробиом в более хорошей форме".

Как улучшить здоровье кишечника

"Мы знаем несколько способов поддерживать здоровый микробиом кишечника и сдерживать воспалительные маркеры (которые приводят к старению)", - отметил доктор Педре.

Это включает:

  • Регулярно ешьте ферментированные продукты
  • Включите в рацион большое количество клетчатки (не менее 25-35 граммов в день)
  • Включите в рацион продукты, богатые полифенолами (например, гранат)
  • Выходите на природу / поработать в саду / испачкать руки
  • Заведите домашнего питомца

Общие советы, чтобы оставаться здоровым

Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты является важной частью поддержания хорошего здоровья и помогает вам чувствовать себя лучше.

"Это означает употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях и употребление нужного количества еды и напитков для достижения и поддержания здоровой массы тела", - поясняет NHS.

В руководстве Eatwell Guide показано, что для того, чтобы придерживаться здорового и сбалансированного питания, люди должны:

  • Ежедневно ешьте не менее пяти порций разнообразных фруктов и овощей.
  • Основывайте приемы пищи на продуктах с высоким содержанием крахмала, таких как картофель, хлеб, рис или макаронные изделия.
  • Употребляйте молочные или молочные продукты (например, соевые напитки).
  • Ешьте фасоль, бобовые, рыбу, яйца, мясо и другой белок.
  • Выбирайте ненасыщенные масла и пасты и ешьте их в небольших количествах.
  • Пейте много жидкости (не менее шести-восьми стаканов в день).

По данным NHS, крахмалистые продукты должны составлять чуть более трети всего, что вы едите. Это означает, что ваше питание должно основываться на этих продуктах.

"Выбирайте цельнозерновые или цельнозерновые продукты с содержанием крахмала, такие как коричневый рис, цельнозерновые макароны и коричневый, цельнозерновой или белый хлеб с высоким содержанием клетчатки".

Как отмечает организатор здоровья, они содержат больше клетчатки и, как правило, больше витаминов и минералов, чем белые сорта.

"Картофель в кожуре - отличный источник клетчатки и витаминов. Например, если вы едите отварной картофель или картофель в мундире, ешьте и кожуру".

viber
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