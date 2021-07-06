Доктор раскрыла четыре секрета, которые можно применить против болезни Альцгеймера

Исследования влияния мер здорового образа жизни на развитие деменции дали обнадеживающие результаты. / Pixabay

Деменция описывает набор симптомов, связанных с ослаблением функции мозга, а именно потерю памяти и спутанность сознания. Как только оно пустит корни, деменцию невозможно остановить, она ложится тяжелым бременем как на семьи, так и на систему здравоохранения.

Однако, по словам доктора Клэр Даррант, научного сотрудника компании Race Against Dementia Dyson, существуют простые изменения в образе жизни, которые, как считается, помогут снизить риск развития слабоумия.

Как сообщил доктор Даррант, каждый третий случай деменции можно предотвратить с помощью простых изменений в образе жизни, пишет Express.co.uk.

Она сослалась на отказ от курения, поддержание здоровья сердца, активности мозга и общения, как способы предотвращения развития деменции. "Эти небольшие изменения могут иметь очень большое значение", - говорит она.

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Исследования влияния мер здорового образа жизни на развитие деменции дали обнадеживающие результаты.

Данные показывают, что диета, богатая фруктами, овощами и злаками и с низким содержанием красного мяса и сахара, может помочь снизить риск деменции.

Если эти компоненты кажутся вам знакомыми, вероятно, это связано с тем, что они подпадают под средиземноморскую диету.

Средиземноморские диеты традиционно богаты фруктами, овощами, бобовыми и злаками, с умеренным потреблением жирной рыбы и молочных продуктов и низким содержанием мяса, сахара и насыщенных жиров.

Большая часть жира в этом типе диеты поступает из оливкового масла, а алкоголь во время еды употребляется в умеренных количествах.

Средиземноморская диета приносит много пользы сердцу, и исследования показывают, что то, что полезно для сердца, полезно для мозга.

Более строгое соблюдение диеты может быть связано с более медленными темпами ухудшения памяти и мышления.

Как сообщает Общество Альцгеймера, в систематическом обзоре были проанализированы все существующие данные о средиземноморской диете, касающиеся проблем с памятью, мышлением и слабоумием, чтобы оценить потенциальные преимущества.

Многие исследования не были включены в это исследование, потому что оно не было достаточно строгим или не рассматривало диету в целом. Оставшиеся исследования, похоже, показывают связь между средиземноморской диетой и более низким уровнем проблем с памятью и мышлением.

Чем объясняется эта положительная ассоциация?

Общество Альцгеймера объясняет: "Высокий уровень антиоксидантов из-за высокого потребления фруктов и овощей может помочь защитить от некоторых повреждений клеток мозга, связанных с болезнью Альцгеймера, а также повысить уровень белков в мозге, которые защищают клетки мозга от это повреждение".

По мнению здорового организма, воспаление в головном мозге связано с болезнью Альцгеймера (хотя в этом контексте мы имеем в виду химические изменения в иммунной системе мозга, а не отек).

"Есть предположения, что диета уменьшает признаки этого воспаления", - добавляют врачи.