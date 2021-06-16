Долгие летние дни влияют на ваш сон? Как получить необходимый отдых

Если вам труднее заснуть в летние месяцы, вы не одиноки.
Летом есть, чего ждать: лучшая погода, каникулы, время, проведенное на пляже. Трудности со сном - не одна из них. Если вам труднее заснуть в летние месяцы, вы не одиноки.
Будь то трудности с засыпанием или проблемы со сном, более продолжительный световой день и более высокие температуры могут затруднить получение необходимого отдыха, пишет Healthline.
Прочтите, чтобы узнать, почему и что вы можете с этим поделать.
Почему летом тяжелее спать?
Согласно исследованию, проведенному в 2011 году, сезонные колебания могут влиять на то, как хорошо мы спим.
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Исследователи обнаружили, что летом время бодрствования наступало раньше, а проблемы со сном, такие как бессонница и усталость, были менее распространены зимой (хотя у людей все еще могут быть проблемы со сном зимой).
Вот несколько причин, по которым вы можете плохо спать летом.
Увеличенный световой день
В исследовании 2019 года отмечается, что воздействие света в дневное время способствует большему количеству эпизодов бодрствования ночью и меньшему количеству медленноволнового или дельта-сна. Это фаза сна, которая способствует ощущению покоя.
То же исследование определяет свет как единственный наиболее важный внешний фактор, влияющий на циркадный ритм, внутренние часы организма, которые контролируют наш цикл сна и бодрствования.
"Более продолжительный световой день и более высокие, иногда влажные, температуры затрудняют сон", - говорит Кэт Ледерле, доктор философии, магистр наук.
Ледерле - специалист по сну, хронобиолог и руководитель отдела сна в Somnia.
"Ваши биологические часы, расположенные в вашем мозгу, используют свет и тьму как сигналы дня и ночи", - говорит она. "Чем дольше мы видим свет, тем дольше биологические часы будут сообщать телу, что сейчас день, и ему нужно бодрствовать".
Задержка высвобождения мелатонина
Когда стемнеет, наши биологические часы сигнализируют о том, что пора спать, выделяя гормон мелатонин. С восходом солнца секреция мелатонина прекращается, поэтому организм может подготовиться к новому дню.
"Из-за более продолжительного светового дня летом время секреции мелатонина короче, чем зимой", - говорит Ледерле. "Это одна из причин, почему летом вы можете просыпаться раньше и меньше спать".
Стресс
Гипнотерапевт и эксперт по сну Дипти Тейт говорит, что сон может еще больше нарушиться, если вы находитесь в состоянии стресса или много о чем думаете.
"Гормоны и химические вещества играют огромную роль в нашей способности поддерживать баланс и гомеостаз", - говорит Тейт.
Например, гормональные изменения во время менопаузы или надпочечников и химический дисбаланс из-за беспокойства и стресса "будут иметь огромное влияние на нашу способность эффективно высвобождать мелатонин и в конечном итоге отключаться", - говорит она.
Факторы образа жизни
Факторы образа жизни также могут иметь значение.
"Поскольку дни длиннее, мы, как правило, делаем больше, а также обнаруживаем, что наше общение увеличивается", - говорит Тейт. "Поскольку летний образ жизни более социальный, мы можем обнаружить, что едим позже и пьем больше алкоголя".
Тейт также отмечает, что время сна может сократиться, поскольку принято ложиться позже и просыпаться с более ранним утренним солнцем.
"Это может отрицательно сказаться на нашем общем режиме сна, вызывая частые ночные пробуждения или потенциальную переутомление в дневное время", - говорит она.
"Мы максимально используем более продолжительный световой день и теплую погоду", - говорит она. "Однако наши загруженные социальные календари также отнимают время от сна".
Как упоминал Тейт, более продолжительное общение с людьми также может означать, что вы употребляете больше алкоголя. По словам Ледерле, это не помогает нам спать в долгосрочной перспективе.
"Хотя алкоголь может помочь нам заснуть, он нарушает сон во второй половине ночи", - говорит она. "Сон становится более фрагментированным, и мы просыпаемся без сил".
Более высокие температуры
В сочетании с более продолжительным световым днем более высокие температуры также могут нарушать сон.
"Когда нам слишком тепло, наше тело выходит из расслабленного состояния и очень тонко переходит в состояние повышенной осознанности", - говорит Тейт.
По словам Тейта, это встроенный предохранительный механизм, предохраняющий тело от перегрева.
"Наше подсознание разбудит нас, чтобы отрегулировать наш внутренний термостат и вернуть его к нормальной температуре тела", - говорит она. "Когда температура нашего тела падает, это сигнал о том, что снова" безопасно "спать. Наш сон станет более глубоким и постоянным ".