УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Долгие летние дни влияют на ваш сон? Как получить необходимый отдых

16 июня 2021, 23:50

Если вам труднее заснуть в летние месяцы, вы не одиноки.

бессонница
Вот несколько причин, по которым вы можете плохо спать летом. / Фото pixabay.com

Летом есть, чего ждать: лучшая погода, каникулы, время, проведенное на пляже. Трудности со сном - не одна из них. Если вам труднее заснуть в летние месяцы, вы не одиноки.

Будь то трудности с засыпанием или проблемы со сном, более продолжительный световой день и более высокие температуры могут затруднить получение необходимого отдыха, пишет Healthline.

Прочтите, чтобы узнать, почему и что вы можете с этим поделать.

Почему летом тяжелее спать?

Согласно исследованию, проведенному в 2011 году, сезонные колебания могут влиять на то, как хорошо мы спим.

Читайте такжеО каких болезнях сигнализирует слишком долгий сон - ответ врача

Исследователи обнаружили, что летом время бодрствования наступало раньше, а проблемы со сном, такие как бессонница и усталость, были менее распространены зимой (хотя у людей все еще могут быть проблемы со сном зимой).

Вот несколько причин, по которым вы можете плохо спать летом.

Увеличенный световой день

В исследовании 2019 года отмечается, что воздействие света в дневное время способствует большему количеству эпизодов бодрствования ночью и меньшему количеству медленноволнового или дельта-сна. Это фаза сна, которая способствует ощущению покоя.

То же исследование определяет свет как единственный наиболее важный внешний фактор, влияющий на циркадный ритм, внутренние часы организма, которые контролируют наш цикл сна и бодрствования.

"Более продолжительный световой день и более высокие, иногда влажные, температуры затрудняют сон", - говорит Кэт Ледерле, доктор философии, магистр наук.

Ледерле - специалист по сну, хронобиолог и руководитель отдела сна в Somnia.

"Ваши биологические часы, расположенные в вашем мозгу, используют свет и тьму как сигналы дня и ночи", - говорит она. "Чем дольше мы видим свет, тем дольше биологические часы будут сообщать телу, что сейчас день, и ему нужно бодрствовать".

Задержка высвобождения мелатонина

Когда стемнеет, наши биологические часы сигнализируют о том, что пора спать, выделяя гормон мелатонин. С восходом солнца секреция мелатонина прекращается, поэтому организм может подготовиться к новому дню.

"Из-за более продолжительного светового дня летом время секреции мелатонина короче, чем зимой", - говорит Ледерле. "Это одна из причин, почему летом вы можете просыпаться раньше и меньше спать".

Стресс

Гипнотерапевт и эксперт по сну Дипти Тейт говорит, что сон может еще больше нарушиться, если вы находитесь в состоянии стресса или много о чем думаете.

"Гормоны и химические вещества играют огромную роль в нашей способности поддерживать баланс и гомеостаз", - говорит Тейт.

Например, гормональные изменения во время менопаузы или надпочечников и химический дисбаланс из-за беспокойства и стресса "будут иметь огромное влияние на нашу способность эффективно высвобождать мелатонин и в конечном итоге отключаться", - говорит она.

Факторы образа жизни

Факторы образа жизни также могут иметь значение.

"Поскольку дни длиннее, мы, как правило, делаем больше, а также обнаруживаем, что наше общение увеличивается", - говорит Тейт. "Поскольку летний образ жизни более социальный, мы можем обнаружить, что едим позже и пьем больше алкоголя".

Тейт также отмечает, что время сна может сократиться, поскольку принято ложиться позже и просыпаться с более ранним утренним солнцем.

"Это может отрицательно сказаться на нашем общем режиме сна, вызывая частые ночные пробуждения или потенциальную переутомление в дневное время", - говорит она.

"Мы максимально используем более продолжительный световой день и теплую погоду", - говорит она. "Однако наши загруженные социальные календари также отнимают время от сна".

Как упоминал Тейт, более продолжительное общение с людьми также может означать, что вы употребляете больше алкоголя. По словам Ледерле, это не помогает нам спать в долгосрочной перспективе.

"Хотя алкоголь может помочь нам заснуть, он нарушает сон во второй половине ночи", - говорит она. "Сон становится более фрагментированным, и мы просыпаемся без сил".

Более высокие температуры

В сочетании с более продолжительным световым днем ​​более высокие температуры также могут нарушать сон.

"Когда нам слишком тепло, наше тело выходит из расслабленного состояния и очень тонко переходит в состояние повышенной осознанности", - говорит Тейт.

По словам Тейта, это встроенный предохранительный механизм, предохраняющий тело от перегрева.

"Наше подсознание разбудит нас, чтобы отрегулировать наш внутренний термостат и вернуть его к нормальной температуре тела", - говорит она. "Когда температура нашего тела падает, это сигнал о том, что снова" безопасно "спать. Наш сон станет более глубоким и постоянным ".

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Долгие летние дни влияют на ваш сон? Как получить необходимый отдых». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 14 июня 2021 начинает самый болезненный удар месяца: как пережитьМагнитная буря с 14 июня 2021 начинает самый болезненный удар месяца: как пережить Эксперты назвали три необычных признака начинающейся деменцииЭксперты назвали три необычных признака начинающейся деменции Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признакиЖенщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки От автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертвОт автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертв Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даромПочему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

Последние новости

00:41

Как пережить магнитные бури: врач дала действенные советы

00:04

Названы привычки, которые могут лишить вас зрения Видео

00:04

Гороскоп на сегодня 17 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный сюрприз, знакомства и плохие знаки Видео

16 июня, среда
23:50

Долгие летние дни влияют на ваш сон? Как получить необходимый отдых Видео

23:21

Джо Байден снова попал в конфуз, перепутав Путина с Трампом Видео

Реклама
23:08

Шесть причин, почему вы не голодны по утрам Видео

22:59

Байден признался, почему настаивал на личной встрече с Путиным Видео

22:51

Лежала в луже крови: в Харькове посреди дороги умерла женщина из-за долго ехавшей скорой Видео

22:48

Вещи, которые должна знать женщина после 40 лет

22:38

Отец убил своих двух детей и утопил их тела, чтобы "насолить" бывшей супруге

22:34

Байден и Путин решили отползти от пропасти мнение

22:21

Врачи рассказали, чем опасна может быть подушка Видео

21:56

Украину атакует опасная жара и серьезная аномальная погода Видео

21:49

"Бил по голове телефоном": пьяный мужчина средь бела дня напал на девушку и угрожал Видео

21:44

Названы четыре неожиданных продукта, от которых можно заболеть, если не хранить их правильно Видео

21:23

Предупреждают об опасности: о чем нужно молчать и никому нельзя рассказывать Видео

20:43

Лидер США о разговоре с Путиным: вспомнил о Навальном и упрекнул кибератаками Видео

20:39

Байден после встречи заявил о разногласиях с Путиным по вопросу Украины Видео

20:30

Боевики заявили "следственных действиях" с Протасевичем, в МИД Украины негодуют Видео

20:30

Все, что нужно знать о четвёртом сезоне Black Ops Cold War и Warzone Видео

Реклама
20:03

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Фильчаков встретился с делегацией миссии ЕС

19:56

"Слуга народа" в Раде просматривал жестокие российские видео со сценами насилия

19:53

Тайная цель налоговой амнистии мнение

19:44

Магнитная буря с 16 июня выходит на пик опасности: как пережить ближайшие дни Видео

19:44

Для кооперативного шутера Payday 2 вышло дополнение с украинским заключенным Видео

19:18

День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать Видео

19:14

"Здесь нечего обсуждать": Путин о вступлении Украины в НАТО Видео

19:12

Выперли уже восемь чиновников: как проходит большое выселение в Конча-Заспе

19:06

В Херсонской области мужчина стрелял по людям, но сам отправился на "тот свет"

18:58

Пугающее зрелище: в Австралии из-за пауков случился апокалипсис Фото Видео

18:53

"Хорошая встреча": Путин сказал, что Россия и США договорились вернуть послов Видео

18:44

Как проходила историческая встреча Байдена с "убийцей" Путиным в Женеве

18:29

Встреча Байдена и Путина: какими были первые слова лидеров и о чем говорит язык тела Видео

18:03

CNN узнал, почему Байден и Путин не выступят вместе после встречи Видео

17:57

Появилось видео и подробности последних минут жизни украинки перед падение с 5 этажа в Турции Видео

17:45

"Пишу курсовую работу на е**м  украинском языке": харьковская студентка "прославилась" в Сети Видео

17:34

Убийца спокойно спал под плач родни: что известно о трагичном ДТП с врачом-велосипедистом

17:30

В Киеве ротвейлер набросился и разодрал ребенка Видео

17:13

Телевизор без операционной системы: как использовать устройство на все 100% новости компании

16:56

Новые правила въезда в Украину: обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию отменили Видео

Реклама
16:41

Неопрятно одет: в Одессе мужчина нанес семь ножевых ранений случайному прохожему

16:38

Офис президента открыл для всех желающих полуостров Бирючий и парк "Залесье" - Тимошенко

16:34

В Женеве "липовый" Путин выпил водочки на скамейке и посорил деньгами

16:27

Этот фрукт помогает снизить давление: врач объяснил, как не свести пользу к нулю Видео

16:17

Для Among Us вышло крупное обновление с поддержкой 15 игроков в лобби

15:58

Полные залы на концертах и в кино: Кабмин по-максимуму смягчил карантин в Украине

15:47

Супергол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020: голосуем Видео

15:35

"Сын Порошенко - мой жесткий фанат": Face прокомментировал скандал с отпрыском экс-президента Видео

15:03

Google анонсировала шесть новых функций, которые появятся в Android этим летом Видео

15:01

Ужасы херсонского СИЗО: набито битком и не должно работать

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять