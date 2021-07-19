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Долгожители "голубой зоны" назвали свои четыре утренние привычки

19 июля 2021, 19:52

Некоторые из этих привычек можно практиковать утром.

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Когда вы просыпаетесь утром, что заставляет вас встать с постели? Pixabay

В качестве уроков долголетия было бы упущением не рассмотреть утренние привычки людей из Голубых зон (Икария, Греция; Лома Линда, Калифорния; Сардиния, Италия; Окинава, Япония; и Никоя, Коста-Рика), где жители постоянно доживают до своего 100-летия.

Дэн Бюттнер, автор и исследователь, пионер исследования горячих точек долголетия, поставил перед собой задачу рассказать, что именно люди из этих регионов делают на протяжении всей своей жизни, что сохраняет их здоровье.

От низкобелковой диеты до важности сообщества и связей, обмен знаниями также призван помочь другим прожить более долгую жизнь. Некоторые из этих привычек можно практиковать утром, как только мы просыпаемся, чтобы начать наш день, пишет Wellandgood.

4 утренних привычки для долголетия, вдохновленные

1. Найдите свой "икигай"

Когда вы просыпаетесь утром, что заставляет вас встать с постели? Какой у тебя драйв? Найти то, что есть, и полностью принять это - одна из привычек жителей по крайней мере одной из Голубых зон.

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Японская концепция икигай открывает для себя то, что зажигает вашу душу и что ведет к целеустремленной жизни. Согласно "Голубым зонам", наличие цели связано с долголетием; это буквально дает вам повод вставать по утрам, когда вы стареете.

Если вы не уверены, с чего начать, Кен Моги, нейробиолог и автор книги "Пробуждение своего Икигая", ранее рассказал, как использовать эту внутреннюю магию. Процесс, по словам Моги, обычно начинается с пяти столпов: начинать с малого, принимать себя, связываться с другими и планетой, находить радость в мелочах и присутствовать.

2. Не пропускайте здоровый завтрак

Неудивительно, что здоровое питание - важная часть того, чтобы стать долгожителем. Бюттнер говорит, что соблюдение питательных планов питания, таких как растительная диета или средиземноморская диета, может способствовать долгой и здоровой жизни. Часть этого включает самый важный прием пищи дня: завтрак.

Одна женщина - 105-летняя, живущая в Лома Линда, Калифорния, - клянется, что начинает свой день с обильной тарелки медленно приготовленной овсянки. С добавлением фиников, полезных для здоровья волокон, полезных грецких орехов и небольшого количества белкового соевого молока, это очень легко приготовить по утрам.

3. Выпейте чашку утреннего кофе

Люди, живущие в каждой из пяти синих зон, наслаждаются утренней чашкой кофе. "Люди в этих регионах пьют до двух или трех чашек черного кофе в день", - согласно исследованиям Бюттнера. "Американская кардиологическая ассоциация обнаружила, что употребление кофе, как с кофеином, так и без кофеина, было связано с более низким риском общей смертности".

Это не значит, что вы должны наполнить свою чашку латте со сладкими сливками или шестью пакетами сахара. Вместо этого выберите альтернативу растительному молоку и натуральный подсластитель, например овсяное молоко и агаву. Или замените утренний кофе чашкой чая - еще одним продуктом в Голубых зонах.

Чтобы по-настоящему насладиться кофе или чаем, приготовьте кофе или послеобеденный чай на свиданиях с друзьями или семьей, чтобы поболтать, посмеяться и провести время лицом к лицу, которое так важно для здоровья и счастья.

4. Скажите что-нибудь приятное первому, кого вы видите

Сара Уилсон, австралийский журналист и автор книги "Сначала мы делаем чудовище: новый рассказ о тревоге", однажды спросила Бюттнера о его утреннем распорядке. Помимо здорового завтрака (полного фруктов и злаков) и полных 20-минутных упражнений (обычно йога или поездка на велосипеде на работу), Бюттнер начинает каждое утро буквально с комплиментов другим.

"Скажи что-нибудь приятное первому, кого мы встретим", - написал он Уилсону по электронной почте. "Гарвардское исследование показывает, что поведение заразительно, поэтому, если вы сделаете это со своим соседом, оно, скорее всего, вернется к вам".

здоровье
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