Дольше всех живущие люди в мире едят эти специи каждый день: топ-5

Значительная часть исследований долголетия сводится к здоровому питанию./ menslife.com

Было доказано, что травы обладают бесконечным набором полезных для здоровья свойств, включая поддержку здоровой иммунной системы, борьбу со свободными радикалами и воспалениями в организме и даже предотвращение хронических заболеваний, таких как рак, - что означает, что они естественным образом связаны с повышенным риском.

В так называемых Голубых зона сосредоточено наибольшее количество долгожителей, поскольку травы и специи являются основой блюд в каждом из этих регионов (включая напитки), пишет Well and Good.

Было установлено, что люди, живущие в пяти регионах Голубой зоны, являются одними из самых долго живущих на планете. В этих областях люди не только регулярно доживают до трехзначного числа, но и их разум и тело по-прежнему работают хорошо.

Есть много факторов образа жизни, которые, как обнаружил основатель Blue Zones, Дэн Бюттнер, разделяют люди в этих регионах, в том числе низкий уровень стресса, подвижность в течение дня и целеустремленность. Однако значительная часть исследований долголетия сводится к здоровому питанию.

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Блюда, которые чаще всего потребляются в Голубых зонах, не содержат обработанных ингредиентов или добавленных сахаров; скорее, они состоят из цельных продуктов, особенно растений. Это включает в себя множество полезных трав, специй, которые снижают риск заболеваний и способствуют долголетию.

Они обладают антимикробными и антиоксидантными свойствами, которые укрепляют здоровье сердца, иммунитет и заживление, а также придают пище аромат без каких-либо пищевых недостатков.

Вот пять трав, которые распространены в диетах регионов Голубой зоны. Включая их в свою кулинарию, вы получите полезный для сердца, богатый антиоксидантами импульс, связанный с долголетием. А в краткосрочной перспективе они гарантированно улучшат вкус всего, что вы едите.

1. Фенхель

Фенхель можно использовать тремя разными способами: луковицу можно использовать как овощ, листья - как приправу, а семена - как приправу.

"Фенхель богат витаминами А, В и С, содержит много клетчатки, а также может действовать как мочегонное средство и помогает контролировать кровяное давление", - говорит Лорен Харрис-Пинкус, автор книги "Белковый завтрак". И луковица, и семена фенхеля также содержат минеральный марганец, который важен для активации ферментов, защиты клеток, развития костей, регуляции уровня сахара в крови и заживления ран.

Фенхель также содержит другие минералы, которые важны для здоровья костей (например, калий, магний и кальций), и содержит десятки растительных соединений, которые действуют как мощный антиоксидант и противовоспалительный агент.

Когда дело доходит до кулинарии, фенхель невероятно универсален - помните три различных и вкусных съедобных части, упомянутых выше? Вы можете подавать фенхель в качестве жареного овощного гарнира, нарезать из него сырые кусочки в салаты или поджарить фасоль и / или семена и измельчить их в пюре для соусов и спредов.

Он также восхитителен в супах и пасте, как и в Голубой зоне Сардинии. "Фенхель используется в сардинском супе минестроне, который здесь является основным продуктом обеда. Он сделан из сезонных овощей, зелени и бобов", - добавляет Харрис-Пинкус. Это даст вам хорошую дозу клетчатки и белка в дополнение к иммуностимулирующим свойствам.

2. Орегано

"Орегано богат антиоксидантами и соединениями, которые, как доказано, помогают бороться с бактериями", - говорит Харрис-Пинкус. Антиоксиданты могут помочь предотвратить повреждение клеток, нейтрализуя вызывающие болезнь свободные радикалы в организме и уменьшая воспаление. обнаружили, что орегано эффективен против 23 видов бактерий.

Орегано не только приносит пользу для здоровья, но и усиливает вкус других богатых питательными веществами блюд, делая растительные продукты, такие как овощи и бобы, еще более привлекательными. "Эта трава усиливает вкус любого блюда на томатной основе, вегетарианского перца чили, рыбы или бобов". Богатый травяной вкус орегано идеально сочетается с морепродуктами, греческими салатами, супами, мусакой или цельнозерновой пастой.

3. Розмарин

Розмарин не только восхитителен во многих блюдах, но это также отличный источник железа, кальция и витамина B6. Было также показано, что трава улучшает когнитивное здоровье, увеличивает сохранение памяти и помогает вашей иммунной системе функционировать наилучшим образом.

Это связано с тем, что розмарин содержит ингредиент, называемый карнозиновой кислотой, который может бороться с повреждениями мозга свободными радикалами, но это также связано с его восхитительным (и сильным) ароматом.

"Розмарин - богатый источник антиоксидантов, которые также могут помочь в борьбе со старением и укрепить вашу иммунную систему", - говорит Илиз Шапиро, доктор медицинских наук. "Попробуйте выпить чай с розмарином или посыпать розмарином овощи на гриле", - говорит Шапиро. Вы также можете использовать его в рецептах с курицей, бараниной и лососем с добавлением цитрусовых.

4. Кинза

Кинза - это яркая трава, которая обычно используется на полуострове Никоя в Коста-Рике, одном из пяти регионов Голубой зоны. Она содержит множество антиоксидантов и, как было доказано, борется с воспалениями и снижает риск некоторых хронических заболеваний, особенно болезней сердца. Исследование на мышах также показало, что листья кинзы улучшают память, предполагая, что это растение может применяться при болезни Альцгеймера, но необходимы дополнительные исследования.

"Кроме того, кинза может помочь пищеварению, снизить уровень сахара в крови и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, - говорит Харрис-Пинкус. - Кроме того, она великолепна в сальсе, салатах из фасоли и даже вместо базилика в соусе песто. "Он также восхитителен на вкус тако, салатами, энчиладами, зерновыми тарелками, блюдами из яиц и многим другим.

5. Чеснок

На протяжении веков чеснок был известен своими лечебными свойствами, и это имеет смысл, поскольку он является основным продуктом питания во всех регионах Голубых зон, особенно на Окинаве, Япония. Хотя технически это не трава - чеснок относится к семейству луковых - он используется в кулинарии как подобный укрепляющий здоровье ароматизатор. "Чеснок неоднократно доказывал, что помогает укрепить вашу иммунную систему и бороться с простудой. Это также может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина ЛПНП", - говорит Шапиро.

В одном исследовании было показано, что от 600 мг до 1500 мг экстракта выдержанного чеснока так же эффективно, как и лекарство Атенолол, в снижении артериального давления в течение шестимесячного периода.

Очевидно, что этот ингредиент связан с долголетием. Попробуйте добавить чеснок в обжаренный шпинат и коричневый рис. Добавьте его в оливковое масло и маринады или используйте в рецептах жаркого, как приправу для соусов или к жареной рыбе.