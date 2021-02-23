Два признака, которые предупреждают о раке легких

Есть два показателя вашего потенциального риска смертельного заболевания, обнаруженные в вашем дыхании. / ridus.ru

Рак легкого - это неконтролируемый рост аномальных клеток в одном или обоих легких. Успех лечения во многом определяется размером рака и тем, как далеко он распространился от легких.

Есть два показателя вашего потенциального риска смертельного заболевания, обнаруженные в вашем дыхании.

Хрипы

Свистящее дыхание - относительно распространенный симптом, связанный с рядом различных заболеваний.

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Но иногда это может быть вызвано чем-то более серьезным, включая рак легких.

Свистящее дыхание - это пронзительный свистящий звук при дыхании.

Звук возникает, когда воздух проходит через суженные дыхательные пути. "У разных людей разные симптомы рака легких", - заявили Центры США по контролю и профилактике заболеваний.

У некоторых людей есть симптомы, связанные с легкими. У некоторых людей, у которых рак легких распространился на другие части тела, есть симптомы, специфичные для этой части тела. Симптомы рака легких могут включать кашель, который усиливается или не проходит, боль в груди, одышку и хрипы.

Другие изменения, которые иногда могут возникать при раке легких, могут включать в себя повторяющиеся приступы пневмонии и опухшие или увеличенные лимфатические узлы внутри грудной клетки в области между легкими.

Одышка

Британский фонд легких (BLF) отметил, что ощущение одышки во время такой активности может быть признаком рака легких.

Благотворительная организация объяснила, что "чувство одышки при выполнении повседневных дел" является симптомом этого состояния.

Это чувство одышки также может появиться в состоянии покоя - эти два признака требуют медицинской помощи вашего терапевта. Одышка может сопровождаться болью в груди, чувством усталости или необъяснимой потерей веса.

Другие признаки рака легких включают кашель, множество инфекций органов дыхания, потерю аппетита и хриплый голос.

Еще один предупреждающий знак - обнаружение крови в слизи или мокроте. Однако они могут присутствовать у людей с хроническим заболеванием легких.

Я в опасности?

Существуют некоторые факторы образа жизни и окружающей среды, которые могут увеличить риск развития рака легких.

По данным Cancer Research UK, одной из самых серьезных проблем является курение табака.

По данным благотворительной организации, около семи из десяти случаев рака легких вызваны курением.

Некоторые вещества также увеличивают риск рака легких.

"К ним относятся асбест, диоксид кремния и выхлопные газы дизельного топлива. Люди могут подвергаться воздействию этих веществ в процессе своей работы", - поясняет Cancer Research UK.