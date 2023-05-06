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Два признака на ногах, которые говорят о серьезных проблемах со здоровьем

Сергей Кущ
6 мая 2023, 19:11 обновлено 6 мая, 19:11
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Следить за состоянием организма и обращать внимание на любые необычные симптомы очень важно, поскольку это может спасти жизнь.
О чем могут рассказать ваши пальцы
О чем могут рассказать ваши пальцы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Некоторые состояния здоровья более незаметны, чем другие, и их признаки не всегда можно заметить на ранней стадии, и высокий уровень холестерина - одно из таких заболеваний.

Это заболевание, которое может передаваться по наследству, в основном вызывается употреблением жирной пищи, недостаточной физической активностью, избыточным весом, курением и употреблением алкоголя, пишет Mirror.

Очевидных симптомов повышенного уровня холестерина не существует - анализ крови является единственным точным способом узнать, каков его уровень.

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Но когда повышенный уровень холестерина становится гораздо более серьезным, могут пострадать многие части тела. Высокий уровень холестерина остается незамеченным до тех пор, пока не повлияет на организм человека настолько, что вернуть нормальное здоровье становится трудно.

Если вы страдаете от необычного вида пальцев или боли в ногах, это может указывать на опасно высокий уровень холестерина.

По словам доктора Сами Фирузи, консультанта-кардиолога клиники Harley Street, ломкие или медленно растущие ногти на ногах могут быть верным признаком холестеринового осложнения.

Эти два признака вызваны высоким уровнем холестерина в крови, который может стать причиной заболевания периферических артерий (PAD).

"У многих людей с PAD нет никаких симптомов. Однако у некоторых при ходьбе возникает болезненная боль в ногах, которая обычно проходит после нескольких минут отдыха. Вам следует обратиться к терапевту, если вы испытываете периодические боли в ногах при физической нагрузке", - заявил доктор.

Ранее известный врач-диетолог Перрос-Гирек Паскаль Гурдон рассказала, сколько сладкого людям можно есть в сутки (и избегать при этом лишнего веса).

По словам медика, чтобы не переесть сладостей, рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.

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